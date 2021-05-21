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Грандиозное шоу стало едва ли не последним подобного рода событием в мире и ознаменовало собой "конец света, каким мы его знали до пандемии".
Мрачные пророчества - обычно удел желтой прессы и тех, кто ее читает. Но в Германии о неминуемом, как они считают, небывалом и скором крахе говорят и серьезные эксперты.
Западный мир - в шоковом состоянии, случилась самая большая политическая катастрофа: Дональд Трамп выиграл выборы. Ну и что? DW назвала 5 аргументов, почему все не так плохо.
Город Дабик имеет ключевое значение для пропаганды "Исламского государства". Именно в нем, согласно пророчеству, должна была состояться финальная битва между христианами и мусульманами перед концом света.
Несколько лет назад в Германии нашли старинную рукопись, в которой описаны загадочные природные феномены, катастрофы и знамения. DW знакомит вас с этими ужасами.
85 лет назад, в декабре 1918 года, в Вене была опубликована драма "Последние дни человечества". Это необычное произведение во многом определило пути развития театра в XX веке.
Выставка ''Фотография будущего'' открылась в Москве. В завтрашний день пристально вглядывались одиннадцать фотохудожников из России и Германии.
Аналитика DW: Весь уходящий год ЕС спасал евро, на другие проблемы времени и сил не было.
Легче легкого влюбиться в Иисуса, но трудно увидеть светлую душу белорусской секс-бомбы Светланы. Так считают авторы новой немецкой кинокомедии.
А не спеть ли нам песню о конце света? В преддверии 21 декабря DW представляет четыре немецких хита об апокалипсисе.
Ура, сессии не будет! Никогда?! Эксперты по цивилизации майя не советуют махнуть рукой на экзамены из-за грядущего Армагеддона. Впрочем, местным студентам не больно-то и хотелось.
В календаре древних майя жизнь на Земле обрывается 21 декабря 2012 года. Можно ли еще спасти планету? И как? Кинематографисты из Берлина предлагают необычный способ.
Светопреставление ожидается 21 декабря 2012 года. Так, по крайней мере, считают те, кто видит в окончании актуального цикла весьма непростого для понимания древнего календаря майя зловещий знак приближения Апокалипсиса.
В канун Нового Года, когда принято желать друг другу счастья, здоровья и удачи, не хочется прислушиваться к зловещим предсказаниям, обещающим всяческие беды. Не хочется, но приходится. Надо ли готовиться к худшему?
Кинопродюсерам из Германии скоро стало ясно, что о чернобыльской трагедии должны рассказывать те, кого она затронула в первую очередь, - жители Украины, Белоруссии, России.
20.10.2005
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