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Конец света

Till Lindemann, Frontsänger der deutschen Rockband Rammstein, singt in der Commerzbank-Arena. Die Band tritt hier im Rahmen ihrer «Europe Stadion Tour 2019» auf. +++ dpa-Bildfunk +++

Лидер Rammstein: концерт в Москве и конец света 21.05.2021

Грандиозное шоу стало едва ли не последним подобного рода событием в мире и ознаменовало собой "конец света, каким мы его знали до пандемии".
Cloudy skies shroud the Capitol in Washington, Monday morning, Oct. 14, 2013. Congress is at an impasse as Senate Democratic and Republican leaders remained at odds over spending in their last-ditch negotiations to end the crises gripping the nation. (AP Photo/J. Scott Applewhite) |

Западные эксперты предсказывают скорый крах мировой экономики 23.12.2019

Мрачные пророчества - обычно удел желтой прессы и тех, кто ее читает. Но в Германии о неминуемом, как они считают, небывалом и скором крахе говорят и серьезные эксперты.
07.11.2016 *** SARASOTA, FL - NOVEMBER 07: Republican presidential nominee Donald Trump holds up a rubber mask of himself during a campaign rally in the Robarts Arena at the Sarasota Fairgrounds November 7, 2016 in Sarasota, Florida. With less than 24 hours until Election Day in the United States, Trump and his opponent, Democratic presidential nominee Hillary Clinton, are campaigning in key battleground states that each must win to take the White House. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

5 аргументов, почему победа Трампа - это не конец света 09.11.2016

Западный мир - в шоковом состоянии, случилась самая большая политическая катастрофа: Дональд Трамп выиграл выборы. Ну и что? DW назвала 5 аргументов, почему все не так плохо.
10.10.2016*** TOPSHOT - Fighters from the Free Syrian Army take part in a battle against the Islamic State (IS) group jihadists in the northern Syrian village of Yahmoul in the Marj Dabiq area north of the embattled city of Aleppo on October 10, 2016. Syria's main opposition group called for foreign allies to supply rebel forces with ground-to-air weapons to counter deadly air raids in Aleppo. / AFP / Nazeer al-Khatib (Photo credit should read NAZEER AL-KHATIB/AFP/Getty Images)

Сирийские повстанцы выбили ИГ из города Дабик 16.10.2016

Город Дабик имеет ключевое значение для пропаганды "Исламского государства". Именно в нем, согласно пророчеству, должна была состояться финальная битва между христианами и мусульманами перед концом света.
Pressebilder aus dem The Book of Miracles von Till-Holger Borchert und Joshua P. Waterman. Copyright: Taschen Verlag

Конец света в картинках 25.12.2013

Несколько лет назад в Германии нашли старинную рукопись, в которой описаны загадочные природные феномены, катастрофы и знамения. DW знакомит вас с этими ужасами.
Schauspieler des Bremer Theaters proben am Mittwoch (21.04.1999) im Bremer U-Boot Bunker Valentin an einem amerikanischen M-58 Kampfpanzer aus Bundeswehr-Beständen das Antikriegs-Drama Die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Das von Hans Kresnik inszenierte Theterereignis soll hier am 03. Juni 1999 in Bremen-Farge seine Premiere feiern. Der 400 Meter lange und 30 Meter hohe Bunker war in hektischer Eile zwischen 1943 und 1945 von bis zu 12 000 Zwangsarbeitern gebaut worden. 4 000 Arbeiter kamen bei den extremen Arbeitsbedingungen ums Leben. Nach Fertigstellung des Kriengsmonuments aus Beton sollte alle zwei Tage ein fertig montiertes U-Boot vom Stapel laufen. dpa/lni (Zu dpa/lni vom 22.04.1999)

Какими будут последние дни человечества? 18.12.2013

85 лет назад, в декабре 1918 года, в Вене была опубликована драма "Последние дни человечества". Это необычное произведение во многом определило пути развития театра в XX веке.
***ACHTUNG: Verwendung nur in Zusammenhang mit Berichterstattung über die Aussstellung.*** BILDAUSSCHNITT. Thema: Die Ausstellung Die Zukunft fotografieren im Staatlichen Zentrum für zeitgenössische Kunst, Moskau. Organisatoren - das Goethe-Institut Moskau im Rahmen des Deutschen Kulturjahres in Russland. Eröffnung der Ausstellung am 7. Februar 2013 Die Bilder wurden uns zur Verfügung gestellt von National Centre for Conteporary Arts (NCCA) / Staatliches Zentrum für zeitgenössische Kunst, Moskau. Zulieferer: Daria Bryantseva (DW). Jens Sundheim. Ohne Titel. 2012 C-Print, 100x100 © Jens Sundheim

Каким будет наше будущее: версии немецких и российских визионеров 08.02.2013

Выставка ''Фотография будущего'' открылась в Москве. В завтрашний день пристально вглядывались одиннадцать фотохудожников из России и Германии.
SOS-Zeichen an einer Notrufsäule umrahmen am 21.12.2011 das Euro-Zeichen vor der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main. «Rettungsroutine» ist das Wort des Jahres 2012. Es stehe für die immer wiederkehrenden Maßnahmen zur Rettung des Finanzsystems, begründete die Gesellschaft für deutsche Sprache am Freitag in Wiesbaden ihre Wahl. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel Schlagworte Euro-Symbol , SOS , Schriftzug , .Sprache , Stern , .Gesellschaft , Eurozeichen , schild

Евросоюз: Слухи о кончине евро оказались преждевременными 25.12.2012

Аналитика DW: Весь уходящий год ЕС спасал евро, на другие проблемы времени и сил не было.
***ACHTUNG: Bilder nur zur Berichterstattung über den Film Jesus liebt mich verwenden!!!*** Filmstill Jesus liebt mich. Copyright: Warner Bros. Germany

Любовь в канун конца света 21.12.2012

Легче легкого влюбиться в Иисуса, но трудно увидеть светлую душу белорусской секс-бомбы Светланы. Так считают авторы новой немецкой кинокомедии.
A show of lightening ripples across the North Texas sky above the Bass Performance Hall in Fort Worth, Texas, on Thursday, June 14, 2001. A strong line of thunderstorms moved through the Dallas-Fort Worth area dumping several inches of rain. (AP Photo/Tony Gutierrez)

Четыре песни о конце света 20.12.2012

А не спеть ли нам песню о конце света? В преддверии 21 декабря DW представляет четыре немецких хита об апокалипсисе.
The temples of chichen itza temple in Mexico, one of the new 7 wonders of the world

Хэппи-энд наступит сразу после конца света 19.12.2012

Ура, сессии не будет! Никогда?! Эксперты по цивилизации майя не советуют махнуть рукой на экзамены из-за грядущего Армагеддона. Впрочем, местным студентам не больно-то и хотелось.
Earth on the edge Autor Matthias Haas Portfolio ansehen Bildnummer 17157141 Land Deutschland

Кино против конца света 10.09.2012

В календаре древних майя жизнь на Земле обрывается 21 декабря 2012 года. Можно ли еще спасти планету? И как? Кинематографисты из Берлина предлагают необычный способ.
***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film bis 30.01.2012 verwendet werden*** Herz des Himmels, Herz der Erde Herz_Kanu. Start: 01.12.2011 Ein Film von Frauke Sandig und Eric Black. © Piffl Medien http://www.herzdeshimmels-herzdererde.de/downloads.php

Путешествие к майя, или Апокалипсис отменяется 29.12.2011

Светопреставление ожидается 21 декабря 2012 года. Так, по крайней мере, считают те, кто видит в окончании актуального цикла весьма непростого для понимания древнего календаря майя зловещий знак приближения Апокалипсиса.
A show of lightening ripples across the North Texas sky above the Bass Performance Hall in Fort Worth, Texas, on Thursday, June 14, 2001. A strong line of thunderstorms moved through the Dallas-Fort Worth area dumping several inches of rain. (AP Photo/Tony Gutierrez)

Конец света назначен на понедельник 28.12.2011

В канун Нового Года, когда принято желать друг другу счастья, здоровья и удачи, не хочется прислушиваться к зловещим предсказаниям, обещающим всяческие беды. Не хочется, но приходится. Надо ли готовиться к худшему?
***Achtung: Nur zur Berichterstattung über diesen Film verwenden!*** Hauptdarsteller Svetlana Martsinkevich und Anton Shagin. Bilder zum Film Unschuldiger Samstag, den Bavaria Film in Kopruduktion mit Russlanf und Ukraine über Tschernobyl dreht. © Bavaria Pictures/ Irina Graschdankina

Конец света без спецэффектов: немцы снимают фильм о Чернобыле 07.09.2010

Кинопродюсерам из Германии скоро стало ясно, что о чернобыльской трагедии должны рассказывать те, кого она затронула в первую очередь, - жители Украины, Белоруссии, России.

Конец света откладывается 26.10.2005

20.10.2005