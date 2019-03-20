 Конец иллюзий: Евросоюз берет жесткий курс в отношении Китая | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 09.04.2019

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Экономика

Конец иллюзий: Евросоюз берет жесткий курс в отношении Китая

Европа вслед за США решила противостоять экономической "игре в одни ворота" КНР и экспансии китайской модели госкапитализма. Поворотной точкой должен стать саммит ЕС-КНР 9 апреля.

Шрёдер кладет руку в пасть китайского дракона

В 2003 году тогдашний канцлер ФРГ Герхард Шрёдер еще не боялся китайского дракона

Запад расстается с иллюзиями в отношении Китая. Главная из них состояла в том, что КНР, вступившая в конце 2001 года во Всемирную торговую организацию (ВТО), в ходе интеграции в мировую экономику будет строго следовать правилам свободной торговли и, более того, постепенно начнет перенимать либеральную модель рыночной экономики. 

США и Евросоюзу понадобилось почти два десятилетия, чтобы осознать: коммунистический Китай, стремительно набирая экономическую силу и вес на мировой арене, вовсе не собирается трансформировать свою модель централизованной, управляемой государством экономики.

Наоборот, Пекин все больше ее укрепляет, в одностороннем порядке используя правила и нормы свободного рынка для получения преимуществ перед своими глобальными конкурентами. И все активнее насаждает китайский госкапитализм и его правила повсюду в мире.    

Не просто торговая война, а битва за лидерство

Первым дать отпор этой экономической "игре в одни ворота" Пекина решил Дональд Трамп. Президент Соединенных Штатов избрал путь протекционизма и весной 2018 года начал вводить заградительные таможенные пошлины на широкий ассортимент товаров из Китая.

Ключевая цель этой торговой войны, указывают эксперты, состоит не в том, чтобы просто выравнять американо-китайский торговый баланс, увеличив экспорт из США в КНР. А в том, чтобы в значительной мере перекрыть Китаю доступ к американским технологиям и тем самым предотвратить его превращение в мирового лидера инноваций и ведущую сверхдержаву.   

Карикатура Сергея Ёлкина

Карикатура Сергея Ёлкина на тему отношений Китая и США

В Евросоюзе, особенно в Германии, отрицательно отнеслись к методам американского президента, считая, что протекционизм наносит слишком большой ущерб глобальной торговле, однако внимательно присмотрелись к тем ключевым требованиям, которые Вашингтон предъявил Пекину.

Огневая поддержка Трампу из Брюсселя

И теперь Евросоюз, похоже, фактически окажет мощную огневую поддержку Трампу: на очередном саммите ЕС-Китай 9 апреля в Брюсселе европейцы, судя по целенаправленным утечкам в СМИ, жестко потребуют от КНР многого из того, на чем настаивает и администрация США, которая уже не первый месяц ведет с китайской стороной очень трудные переговоры об условиях завершения торговой войны.    

Эмблема Volkswagen в Китае

Как и другим иностранным компаниям, Volkswagen пришлось создать в КНР совместное предприятие

Так, ЕС требует от Пекина наконец-то прекратить дискриминацию иностранных компаний в Китае. Их, к примеру, заставляют создавать совместные предприятия с китайскими партнерами, лишают возможности получать госзаказы и не пускают в определенные сектора экономики КНР. Зарубежным фирмам предписывают передавать местным предприятиям свои ноу-хау. В то же время в ЕС (и в Америке) китайские инвесторы с подобным принудительным трансфером технологий не сталкиваются.

Брюссель требует также соблюдать авторские права, положить конец систематическим нарушениям Китаем правил ВТО и прекратить широкомасштабное субсидирование государственных и даже частных предприятий в КНР. Ведь это ведет к глобальному перепроизводству, к примеру, стали и позволяет китайским предприятиям прибегать к демпингу, что дестабилизирует весь мировой и, соответственно, европейский рынок.

Саммит ЕС-Китай может закончиться без подписания коммюнике

Все эти требования не новы. Китайская сторона годами вежливо их выслушивала, но, по мнению европейцев, до сих мало что или даже ничего не предпринимала. Из-за этого в 2017 году саммит ЕС-Китай закончился без совместного коммюнике, что фактически означает провал переговоров.

Ли Кэцян и Жан-Клод Юнкер

Два года назад Ли Кэцян и Жан-Клод Юнкер не смогли согласовать совместное коммюнике

Перед нынешними переговорами председателя Европейского Совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном чиновники ЕС разного уровня на условиях анонимности активно рассказывали СМИ о том, что и на этот раз подписание совместного документа может не состояться. В Брюсселе ждут от Пекина "существенного изменения переговорной позиции", сообщил агентству Reuters высокопоставленный источник.   

Тем самым Евросоюз перед саммитом целенаправленно усиливал политическое давление на китайскую сторону. Это тем более знаменательно, что двумя неделями раньше, 26 марта, в Париже состоялись переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера с председателем КНР Си Цзиньпином.

ЕС требует частичного отказа от китайской модели госкапитализма

По итогам этой встречи с китайским лидером, призванной наглядно продемонстрировать Пекину единство ключевых фигур ЕС, сообщалось, что Евросоюз и Китай поддерживают идею реформирования как механизмов в рамках Парижского соглашения по климату, так и правил Всемирной торговой организации. ЕС предлагает изменить нормы ВТО с тем, чтобы существенно ограничить возможности субсидирования производителей промышленной продукции. Кроме того, во время той беседы обсуждались перспективы подписания с Китаем соглашения о гарантиях для иностранных капиталовложений.

Париж, 26 марта 2019: встреча европейцев с лидером Китая

Париж, 26 марта 2019: встреча лидеров Евросоюза, Китая, Франции и Германии

По сути дела Брюссель (параллельно с Вашингтоном, но иными методами и с другими приоритетами) добивается от Пекина отказа от некоторых ключевых элементов китайской модели госкапитализма. Утечки про возможный срыв подписания совместного коммюнике по итогам саммита ЕС-Китай 9 апреля говорят о том, что на этот раз Евросоюз намерен занять жесткую позицию и добиваться от китайской стороны реальных, четко прописанных в заключительном документе уступок.

Подчеркнутая жесткость позиции ЕС объясняется не только лопнувшим терпением европейцев, но и растущей тревогой из-за все более откровенной глобальной экспансии коммунистического Китая в рамках проекта "Один пояс - один путь", именуемого также "Новым шелковым путем". Как раз перед визитом в Париж Си Цзиньпин посетил Италию, которая первой из ведущих стран Запада решила присоединиться к этой программе по получению китайских инвестиций, в которой участвует уже полтора десятка стран-членов ЕС, главным образом из Восточной и Южной Европы.

Действительно ли Китай хочет единой и процветающей Европы?

Это усилило опасения, что Пекин стремится расколоть Евросоюз, целенаправленно вкладывая средства в членов ЕС с относительно небольшими экономиками (Болгария, Венгрия, Хорватия) и/или с особо крупными долгами (Греция, Италия, Португалия). Китайское руководство всячески пытается развеять такие опасения.

Контекст

Идет противостояние двух экономических систем, бьют тревогу деловые круги ФРГ. Своим призывом дать отпор госкапитализму КНР они фактически поддержали жесткий курс Дональда Трампа. (14.01.2019)

К проекту "Один пояс - один путь" хочет присоединиться страна из группы G7 с ослабленной экономикой и огромным долгом. Чего тут больше: экономических шансов или политических рисков? (20.03.2019)

США хотят перекрыть КНР доступ к своим технологиям, считают немецкие СМИ. Дональд Трамп попытается привлечь на свою сторону ЕС, а при личной встрече, возможно, и Владимира Путина. (04.04.2018)

Накануне саммита Евросоюз - Китай премьер Государственного совета КНР заверил, что Пекину не нужен раскол Евросоюза. Однако в Брюсселе опасаются китайской политики "разделяй и властвуй". (08.04.2019)

Именно в этом контексте следует рассматривать заверения Ли Кэцяна о том, что "мы активно поддерживаем европейский интеграционный процесс в надежде на единую и процветающую Европу". Об этом глава китайского правительства написал в статье для немецкой экономической газеты Handelsblatt, опубликованной 8 апреля накануне саммита ЕС-Китай. 

Однако развеять опасения европейцев становится все труднее. Время, когда Китай воспринимали в экономических, да и политических кругах Евросоюза преимущественно как огромный рынок, выгодного торгового партнера и желанного инвестора, прошли. Сегодня все чаще говорят о том, что КНР - это одновременно и партнер, и конкурент, причем конкурент системный.

Именно так проблему сформулировало в начале года Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) - головная организация деловых кругов ФРГ. Главный тезис программного документа под заголовком "Партнер и системный конкурент. Как нам быть с управляемой государством экономикой Китая?" состоял в том, что Евросоюз и Китай конкурируют теперь не просто как два экономических центра, но и как две экономические системы, одна из которых делает ставку на частный бизнес, а другая - на направляющую роль государства в лице Коммунистической партии Китая.

О том, как противостоять этой госкапиталистической модели, лидеры Евросоюза собирались подробно поговорить на своем саммите 21-22 марта, однако основную часть отведенного времени им пришлось заниматься "Брекзитом". Но можно не сомневаться: такой разговор вскоре непременно состоится. И возможный провал саммита ЕС-Китай 9 апреля его только ускорит.

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