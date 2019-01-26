 Конгресс США вновь отверг меры Трампа по сооружению стены на границе с Мексикой | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.09.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Конгресс США вновь отверг меры Трампа по сооружению стены на границе с Мексикой

Палата представителей, вслед за Сенатом, вновь приняла резолюцию об отмене указа Трампа о введении режима ЧС на южной границе. Этот указ позволяет Трампу выбивать средства на строительство спорной стены.

Заграждение на границе США с Мексикой

Заграждение на границе США с Мексикой

Палата представителей Конгресса США предприняла вторую попытку добиться отмены указа президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайной ситуации на южной границе, позволяющего президенту получать средства на строительство стены на границе с Мексикой за счет аннулирования различных проектов Пентагона. В поддержку соответствующей резолюции в пятницу, 27 сентября, высказались 236 конгрессменов, 174 проголосовали против.

Резолюцию за отмену указа Трампа, помимо демократов, поддержали 11 республиканцев и один независимый конгрессмен. На прошлой неделе аналогичную резолюцию уже принял Сенат 54 голосами против 41. В Сенате демократов, добивающихся отмены спорного законодательства, также поддержали 11 республиканцев.

Контекст

На протяжении месяцев президент Трамп угрожает закрыть границу США с Мексикой. К каким негативным последствиям это может привести? (08.04.2019)

Трамп прервал переговоры с демократами о "шатдауне" из-за их отказа выделить деньги на стену на границе с Мексикой. Сергей Елкин о проекте, ставшем "американской горкой" для Вашингтона. (10.01.2019)

Теперь принятый Трампом указ о введении режима ЧС будет возвращен президенту, однако ожидается, что тот вновь наложит вето на резолюцию конгрессменов, как и в марте.

Аннулирование более ста проектов Пентагона

Нынешнее голосование в Палате представителей отличалось от мартовского, поскольку оно состоялось после обнародования Белым домом списка из 127 строительных проектов Пентагона на сумму в 3,6 млрд долларов, которые будут отменены с целью высвобождения средств для строительства пограничной стены. Ожидается, что конгрессменам и сенаторам так же, как и в марте, не удастся собрать по две трети голосов в обеих палатах Конгресса, чтобы преодолеть вето Трампа.

Дональд Трамп сделал строительство стены на границе с Мексикой в целях пресечения нелегальной миграции одной из главных тем предвыборной кампании 2016 года. Обещание достроить эту стену является также одной из тем его нынешней кампании за переизбрание на пост главы государства.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter Youtube | или установите приложение DW для | iOS Android

Смотрите также:

  • Мексиканцы на границе США с Мексикой

    10 стен, разделяющих мир

    "Великая американская стена"

    Устанавливать заграждения на границе с Мексикой американские власти начали еще в период правления Билла Клинтона. После терактов 11 сентября 2001 года его преемник Джордж Буш-младший ускорил темпы строительства. На данный момент длина сооружения составляет около 1100 км: это около трети общей протяженности границы.

  • Палестинцы на Западном берегу реки Иордан идут вдоль бетонного заграждения

    10 стен, разделяющих мир

    Разделительный барьер

    С 2002 года Израиль возводит бетонное заграждение вдоль Западного берега реки Иордан. Проект, официальной целью которого является защита израильтян от атак террористов, в мире оценивают крайне неоднозначно. Международный суд ООН уже в 2004 году признал строительство стены нарушением прав человека. Однако Израиль продолжает возводить барьер: в конечном счете его длина должна составить 759 км.

  • Демаркационная линия на границе Индии и Пакистана в штате Кашмир

    10 стен, разделяющих мир

    Линия контроля

    С 1971 года армии Индии и Пакистана разделяет демаркационная линия, проведенная по бывшему княжеству Джамму и Кашмир: сегодня так называемая линия контроля является фактической границей между двумя конфликтующими сторонами. Многие ее участки заминированы, а заграждения состоят из концентрических рядов колючей проволоки высотой до трех метров, к которой подведен электрический ток.

  • Трехметровая стена, отделяющая трущобы Лимы от остальной части города

    10 стен, разделяющих мир

    Граница между классами

    В некоторых странах барьеры возводятся для того, чтобы оградить от беднейших слоев населения остальное общество. К примеру, в столице Перу Лиме трехметровая стена отделяет трущобы от более престижной части города. Так называемые "закрытые районы" есть во многих латиноамериканских городах. Жители Лимы называют заграждение "стеной позора".

  • Стена в пригороде Багдада Садр-сити

    10 стен, разделяющих мир

    Садр-сити

    В 2007 году армия США построила бетонную стену в пригороде Багдада Мадинат-эс-Садр (Садр-сити), где проживает около 2 млн шиитов. Высота заграждения составляет около четырех метров, а длина - пяти километров. В других частях города также возведены бетонные заграждения, отделяющие суннитские районы от шиитских.

  • Стена мира в Белфасте

    10 стен, разделяющих мир

    "Стены мира"

    После массовых беспорядков 1969 года британские власти возвели в Северной Ирландии так называемые "стены мира", призванные минимизировать контакт между католиками и протестантами. В стенах есть ворота, которые закрываются ночью, а также в случае возникновения столкновений между двумя группами. Многие говорят, что барьеры еще больше усилили ощущение раскола в местном обществе.

  • Участок демилитаризованной зоны на границе КНДР и Южной Кореи

    10 стен, разделяющих мир

    Граница Южной Кореи с КНДР

    С момента окончания в июле 1953 года Корейской войны коммунистический Север и капиталистический Юг разделяет демилитаризованная зона. Полоса земли шириной в четыре и длиной в 241 км считается одной из самых укрепленных границ в мире. На некоторых участках демаркационной линии вдобавок возведена стена.

  • Беженцы пролезают сквозь заграждение на границе Вергрии с Сербией

    10 стен, разделяющих мир

    Крепость Европа

    Европейские страны также стали отгораживаться от остального мира стеной. С осени 2015 года Венгрия укрепляет свои границы, пытаясь защититься от потока беженцев. Если поначалу в заборе еще можно было найти лазейку, то сейчас попасть на другую сторону не удается практически никому. В данный момент Венгрия возводит второй забор на границе с Сербией: его построят вдоль уже существующего заграждения.

  • Беженцы пытаются перелезть через забор в Сеуте

    10 стен, разделяющих мир

    Сеута и Мелилья

    Для защиты от беженцев высокие стены возведены и в Сеуте и Мелилье - испанских городах-анклавах в Марокко. Чтобы перебраться на другую сторону, нужно преодолеть три ряда заграждений с колючей проволокой. Кроме того, забор оснащен датчиками, фиксирующими движения, и инфракрасными камерами. При попытке перелезть через забор, беженцы часто получают ранения, однако это их не останавливает.

  • Строительство стены на границе Сирии с Турцией

    10 стен, разделяющих мир

    Сирийско-турецкая граница

    Тем временем Турция строит на границе с Сирией трехметровую бетонную стену с колючей проволокой и дозорными вышками. Общая длина заграждения должна составить 511 км: по сообщениям Анкары, половина стены уже построена. Германия и ЕС неоднократно критиковали турецкие власти за недостаточно защищенную границу.

    Автор: Николас Мартин, Александра Елкина


Смотреть видео 02:32

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников

Контекст

10 стен, разделяющих мир

Дональд Трамп хочет построить на границе с Мексикой "грандиозную" стену. США - далеко не единственная страна, пытающаяся решить свои проблемы с помощью стали и бетона. (25.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Стена на границе с Мексикой: у планов Трампа в США много противников и сторонников  

Стена на границе с Мексикой: фермеры в Техасе боятся национализации участков из-за планов Трампа  

Стена Трампа: репортаж с границы между США и Мексикой  

Также по теме

USA Krise Shutdown l Präsident Trump verkündet vorläufige Aufhebung der Haushaltssperre

"Шатдаун" в США приостановлен на три недели 26.01.2019

Распоряжение о возобновлении финансирования работы правительства до 15 февраля получило поддержку Сената и Палаты представителей и было подписано президентом Трампом.

USA - Trump besichtigt Mauer-Prototypen

Стена Трампа: главное о самом амбициозном проекте президента США 15.03.2019

Президент США хочет отгородится от Мексики бетонным забором и требует для этого 8,6 миллиарда долларов из бюджета. DW собрала главные факты о стене Дональда Трампа.

Реклама

Самые читаемые

Курьезный случай на автобане: что нельзя перевозить в автобусе-олдтаймере (фото)  

Подозреваемый в убийстве чеченца в Берлине мог быть экс-майором милиции  

Комментарий: История успеха Греты Тунберг раздражает многих в России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно