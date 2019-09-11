 Конгрессмен требует проверить CNN из-за сюжета о шпионе в Кремле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.09.2019

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Мир

Конгрессмен требует проверить CNN из-за сюжета о шпионе в Кремле

После сюжета канала CNN об эвакуации из РФ шпиона США, вызванной небрежным обращением Трампа с данными разведки, республиканский конгрессмен Даг Коллинс заявил, что не знает, "на чьей стороне" находится телеканал.

Член Палаты представителей в Конгрессе США от штата Джорджия Даг Коллинс (фото из архива)

Член Палаты представителей в Конгрессе США от штата Джорджия Даг Коллинс (фото из архива)

Член Палаты представителей Конгресса США Даг Коллинс считает необходимым провести расследование в отношении телеканала CNN после публикации о том, что ЦРУ пришлось эвакуировать шпиона, работавшего в ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина, из-за некомпетентного обращения президента США Дональда Трампа с секретными материалами. Об этом республиканец заявил во вторник, 10 сентября, в эфире американского телеканала Fox News.

"Думаю, это надо расследовать, - сказал Коллинс. - Если ЦРУ публично выступает с комментарием, как они это сделали в данной ситуации, то это нечто, к чему нам стоит присмотреться". В то же время он указал, что не знает, "на чьей стороне" находится телеканал.

Расследование CNN об эвакуации из РФ шпиона США

9 сентября CNN опубликовал сюжет, согласно которому в 2017 году американская разведка была вынуждена эвакуировать из РФ секретного агента из окружения высшего российского руководства из-за того, что глава Белого дома Дональд Трамп, а также сотрудники его администрации "неоднократно нарушали правила использования секретных материалов, что могло привести к изобличению работающего под прикрытием источника как шпиона".

Контекст

В немецком городе Оберхаузене открылся музей шпионажа, в котором очень много удивительного даже для бывалых контрразведчиков и читателей шпионских романов. (02.05.2012)

Соперничество ЦРУ и ФСБ похоже на спорт. Вот только задержание американского шпиона в Москве может быть использовано для дискредитации российской оппозиции, пишет газета. (16.05.2013)

Впоследствии газета "Коммерсант" со ссылкой на информациюв российских Telegram-каналах указала, что речь может идти о бывшем сотруднике аппарата правительства РФ Олеге Смоленкове. В то же время газета The New York Times отметила, что осведомитель сыграл важную роль в выводах ЦРУ о том, что Путин отдал распоряжение о проведении кампании по вмешательству в Кремля в президентские выборы США 2016 года.

Реакция ЦРУ на публикацию о шпионе в Кремле

В понедельник ЦРУ выступила с опровержением этой информации. "Вводящие в заблуждения спекуляции о том, что обращение президента с самыми секретными данными разведки нашей страны, - к которым у него имеется доступ каждый день, - якобы привело к операции по эвакуации (шпиона США из России. - Ред.), являются неточными", - цитирует телеканал Fox News в понедельник представителя пресс-службы ЦРУ Британи Бреммел.

Даг Коллинс, представляющий в Палате представителей штат Джорджия, - единственный военный священник в Конгрессе США. Он является подполковником ВВС США в резерве, с 2008 по 2009 год проходил службу в Ираке.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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Ссылки в интернете

Статья газеты The New York Times об эвакуации шпиона ЦРУ из России

Статья газеты The New York Times об эвакуации шпиона ЦРУ из России

Сюжет телеканала CNN об эвакуации шпиона ЦРУ из России

Сюжет телеканала CNN об эвакуации шпиона ЦРУ из России

Сообщение телеканала Fox News о предложении республиканца Дага Коллинса провести расследование в отношении телеканала CNN из-за сюжета о шпионе

Сообщение телеканала Fox News о предложении республиканца Дага Коллинса провести расследование в отношении телеканала CNN из-за сюжета о шпионе

Опровержение ЦРУ информации об эвакуации шпиона из РФ в эфире телеканала Fox News

Опровержение ЦРУ информации об эвакуации шпиона из РФ в эфире телеканала Fox News

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