 Конгрессмены США внесли законопроект с требованием раскрыть доходы Путина | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.02.2019

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Мир

Конгрессмены США внесли законопроект с требованием раскрыть доходы Путина

Конгрессмены выдвинули инициативу расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют деятельность Путина и его сторонников.

В Конгрессе США

В Конгрессе США

Контекст

Российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил Вашингтон в "хаотичной и непонятной" санкционной политике. (27.02.2019)

В тексте DASKA подробно прописано, кого и в каком виде глава Нацразведки США должен будет уведомить о доходах Путина и его ближайшего окружения. (27.02.2019)

В Палате представителей США подготовили законопроект с требованием к американскому разведывательному сообществу представить данные о размерах доходов и имуществе президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Конгресса в четверг, 28 февраля.

Авторами инициативы "Закон о прозрачности в отношении Владимира Путина" стали демократ от Флориды Вал Деминг и представитель Республиканской партии  от Нью-Йорка Элиза Стефаник. Как отмечается, конгрессмены выдвинули эту инициативу из-за "предпринимавшихся Россией" попыток подорвать демократию США.

"Лучший способ наступления на власть Путина и его сторонников – это расследовать нелегальные и секретные финансовые потоки, которые спонсируют их деятельность. Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", - заявила Деминг.

Ранее на сайте Конгресса США был опубликован полный текст обновленного законопроекта "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA). Обновленная версия законопроекта внесена в Сенат 13 февраля. DASKA может ощутимо ударить по российскому руководству, ключевым секторам российской экономики. Кроме того, документ наложит ряд обязательств на разведсообщество США.

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    Автор: Александра Елкина


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