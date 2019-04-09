 Кому на пользу спешка в избрании президента в Казахстане | Казахстан | DW | 09.04.2019

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Казахстан

Кому на пользу спешка в избрании президента в Казахстане

Президента Казахстана изберут в начале июня. DW выясняла, к чему такая поспешность и кто может стать будущим главой государства.

Касым-Жомарт Токаев и Дарига Назарбаева

Касым-Жомарт Токаев и Дарига Назарбаева

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся через два месяца, 9 июня 2019 года. Об этом в эфире республиканского ТВ известил в своем первом официальном обращении к населению в должности президента страны Касым-Жомарт Токаев. При этом он упомянул о том, что решение о назначении даты выборов было принято после консультаций с Нурсултаном Назарбаевым, со спикерами двух палат парламента, и согласовано с Конституционным советом.

Как успеть к досрочным выборам? 

Беате Эшмент

Беате Эшмент

Известие о столь скорых выборах стало неожиданным для наблюдателей в Казахстане. Теперь они отмечают, что выдвижение кандидатов, если исходить из основного закона, в нынешнем случае должно уже завершиться до вечера 10 апреля! "Сам вопрос о дате президентских выборов в Казахстане содержал противоречия, связанные с имеющимися в конституции нестыковками из-за предыдущих досрочных выборов. Это давало основания считать, что нынешние выборы тоже будут досрочными", - говорит в интервью DW сотрудница берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment). Но назначенная сейчас дата намного опережает ожидания наблюдателей. Это, впрочем, не означает, что такой план не был заранее подготовлен ближайшим окружением Назарбаева. "Никто не ждал его ухода 19 марта, но я уверена, что тогда это тоже не было спонтанным шагом. Допускаю, что уже тогда было определено, когда назначить наиболее близкую по времени дату для выборов", - считает Беате Эшмент.

"После ухода Нурсултана Назарбаева и до недавнего времени в казахстанском экспертном сообществе было  мнение, что выборы состоятся чуть ли не в апреле 2020 года, или, если раньше, то в декабре 2019 года. Были споры, какие сроки изберет Конституционное совещание, обсуждали зазоры, обусловленные разнобоем в конституции в части досрочных и не досрочных выборов, и как данность воспринималось то, что страна как минимум до конца года будет ожидать выборов и не торопясь к ним готовиться", - описывает положение дел сотрудник Института стран СНГ в Москве Андрей Грозин. 

Нурсултан Назарбаев голосует

Нурсултан Назарбаев голосует

Но ведь с 19 марта, когда Назарбаев объявил о своем уходе, должно было быть очевидно, продолжает он, что "государственный аппарат не может находиться как минимум две трети года в полуподвешенном состоянии, когда не понятно, кто усидит на своих постах, кто из людей у власти потеряет в бизнесе, а кто чужой бизнес приобретет". И тот же Касым-Жомарт Токаев, занявший пост президента, как спикер Сената, в глазах населения и в глазах партнеров Казахстана пока – назначенный, но не полноценный президент. "Достаточно было посмотреть на то, как его встречали во время поездки в (казахстанский город - Ред.) Туркестан, и как депутатский корпус реагировал 20 марта, когда на процедуре вступления в должность Касым-Жомарта Токаева все кинулись поздравлять Нурсултана Назарбаева, а тот стоял в стороне. Масса моментов требуют быстрого решения вопроса с легитимностью", - уверен российский эксперт.

Позиции Касым-Жомарта Токаева на выборах доминирующие?

При этом он исходит из того, что на президентских выборах в июне, исходя из сегодняшней ситуации, позиции Касым-Жомарта Токаева кажутся наиболее доминирующими. Активности со стороны других возможных претендентов в последние недели не наблюдалось. "На съезде правящей партии "Нур Отан" в конце февраля был переоформлен политсовет партии, куда вошла и Дарига Назарбаева, которую называли возможной преемницей, и сам Токаев. Сейчас надо внимательно следить за тем, как "Нур Отан" в ближайшие двое суток определится с кандидатом. Он и будет преемником и победит на выборах. Решение будет принимать президент, а "проштамповывать" - политсовет партии", - считает Андрей Грозин.

Иначе видит ситуацию казахстанский политолог Петр Своик. Нурсултан Назарбаев получил власть в Казахстане в Москве от советского Политбюро. "Несмотря на все наскоки оппозиции, к которой и я принадлежал, он свою власть над республикой трансформировал не в какую-то одну организацию, а подчинил себе все государство как таковое. Он ничего не отдал даже под минимальное самоуправление. Поэтому и передача власти в такой системе происходит целиком и в ту же секунду, в которую он ее передает. Назад хода нет", - поясняет собеседник DW.

Петр Своик

Петр Своик

"И тут у Назарбаева с Токаевым образуется двойная сцепка", - отмечает Своик. Как только он передал власть, преемник тут же инициировал назвать его именем столицу. Причем с нарушениями конституции, что только способствует сцеплению. Теперь сам Касым-Жомарт Токаев не сможет отречься от этого действия. "А если не он станет главой государства, то в системе азиатской сакральной логики конструкция со столицей – Нурсултаном начинает рушиться. Выходит, "не тот" человек назвал столицу, к тому же нарушив при этом основной закон", - говорит эксперт.  Еще одна сцепка, по его словам, – это на редкость ускоренный, "досрочный" визит еще не избранного, а только назначенного президента Казахстана в Москву. Это некий аналог московской легитимации Назарбаева для его преемника. "Заметьте, что по итогам встречи Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева было заявлено о согласовании еще нескольких следующих встреч. Это более чем достаточный набор в пользу того, что транзит состоялся, Касым-Жомарт Токаев будет избран, а сами выборы станут формальностью", - говорит Петр Своик.

Почему Назарбаев торопится избрать преемника?

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Однозначного объяснения тому, что выборы назначены уже на июнь этого года, у него нет. По его словам, обращает на себя внимание поспешность действий. Логично было бы, чтобы сама отставка президента произошла перед нормальными выборами, на которых он бы просто не выдвинул свою кандидатуру. Ждать оставалось не долго, по конституции – до первого воскресенья декабря этого года. И сейчас было бы логично в начале осени объявить о выборах, провести съезд партии "Нур Отан", выдвинуть на нем своим кандидатом Касым-Жомарта Токаева, и в декабре провести выборы по конституции. "Чем нынешний форсаж определяется? Либо состоянием здоровья Нурсултана Абишевича, которое заставляет подгонять ситуацию, либо тем, что сам Касым-Жомарт Токаев хочет поскорее обрести легитимность, получив власть в "системе ниппель", где назад хода нет, и в которой Назарбаев не сможет объявить, что ошибся с преемником", - рассуждает казахстанский политолог.

Беате Эшмент более осторожна в прогнозе. "Мне очень трудно сказать, кто в нынешней ситуации выигрывает от такой близкой даты выборов, и кто окажется в кандидатах. Мне трудно себе представить их участницей Даригу Назарбаеву, как в силу того, что она – женщина, так и потому, что ее репутация в стране оставляет желать лучшего. И в столь сложной ситуации, в которой находится Казахстан, продвинуть ее в качестве президента  - это большой риск. Что касается Касым-Жомарта Токаева, то у него в стране, в отличие от зарубежья, вообще нет никакой репутации, кроме как аппаратчика и верного Назарбаеву человека. И обрести положительную репутацию с апреля до июня – это сложная задача. Тем более в ситуации, когда по-прежнему на всех мероприятиях в Казахстане, которые я наблюдаю, внимание уделяется не ему, а Назарбаеву", - полагает немецкий эксперт.

В завершение нужно отметить сообщение, поступившее из Казахстана вслед за известием о дате президентских выборов. Местные СМИ со ссылкой на помощницу Дариги Назарбаевой распространили информацию о том, что старшая дочь Нурсултана Назарбаева не намерена выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах. Напомним, что сейчас она занимает пост спикера Сената, и, согласно конституции республики, должна исполнять обязанности главы государства в чрезвычайных ситуациях, когда президент этого сделать не может.

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