Компания Sikorsky расследует крушение вертолета с пятикратным чемпионом НБА

Американский профессиональный баскетболист и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации NBA - 41-летний Коби Бин Брайант - погиб в воскресенье, 26 января, вместе с 13-летней дочерью - Джианной - в результате крушения вертолета в Калабасасе (штат Калифорния). По данным управления полиции Лос-Анджелеса, летательный аппарат разбился в холмистой местности в условиях пониженной видимости из-за тумана.

Причины катастрофы устанавливаются: рассматриваются версии, связанные с плохими метеорологическими условиями, отказом двигателя и другими техническими проблемами.

Представители американской самолето- и вертолетостроительной компании Sikorsky Aircraft уже заявили, что примут участие в расследовании катастрофы вертолета S-76B.

Как передает AP, погибли все девять человек, находившиеся на борту. Среди жертв, по данным агентства, - 56-летний Джон Альтобелли, один из ведущих тренеров бейсбольной команды Orange Coast College в Южной Калифорнии, его жена Кери и дочь Алисса, которая играла в одной команде с Джианной.

Коби Брайант мог лететь на тренировку дочери

По предварительным данным, катастрофа произошла возле дома, где проживает сестра Ким Кардашьян - Кортни. По информации американских СМИ, личный вертолет должен был доставить Брайанта и его спутников в баскетбольную "Академию Мамба", где у его дочери, считавшейся очень перспективным игроком, была запланирована тренировка.

На месте крушения вертолета с Коби Брайантом

Информация о крушении шокировала болельщиков по всему миру. Тысячи фанатов собрались у многофункционального спортивного комплекса в Лос-Анджелесе - Staples Center, где проходили тренировки "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую в течение 20 сезонов играл Брайант.

На сообщение о гибели баскетболиста отреагировал в Twitter и президент США Дональд Трамп, высказав слова соболезнования его жене Ванессе. Предшественник нынешнего главы Белого дома Барк Обама назвал Брайанта "легендой площадки".

Коби Брайант играл на позиции атакующего защитника. Свою карьеру в НБА он начал сразу после школы. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр (2008, 2012 годы), а также становился победителем чемпионата Америки.

Он занимал четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА. В 2016 году Брайант завершил спортивную карьеру.

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