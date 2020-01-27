Компания Sikorsky расследует крушение вертолета с пятикратным чемпионом НБА

Американский профессиональный баскетболист и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации NBA - 41-летний Коби Бин Брайант - погиб в воскресенье, 26 января, вместе с 13-летней дочерью - Джианной - в результате крушения вертолета в Калабасасе (штат Калифорния). По данным управления полиции Лос-Анджелеса, летательный аппарат разбился в холмистой местности в условиях пониженной видимости из-за тумана.
Причины катастрофы устанавливаются: рассматриваются версии, связанные с плохими метеорологическими условиями, отказом двигателя и другими техническими проблемами.
Представители американской самолето- и вертолетостроительной компании Sikorsky Aircraft уже заявили, что примут участие в расследовании катастрофы вертолета S-76B.
Как передает AP, погибли все девять человек, находившиеся на борту. Среди жертв, по данным агентства, - 56-летний Джон Альтобелли, один из ведущих тренеров бейсбольной команды Orange Coast College в Южной Калифорнии, его жена Кери и дочь Алисса, которая играла в одной команде с Джианной.
Коби Брайант мог лететь на тренировку дочери
По предварительным данным, катастрофа произошла возле дома, где проживает сестра Ким Кардашьян - Кортни. По информации американских СМИ, личный вертолет должен был доставить Брайанта и его спутников в баскетбольную "Академию Мамба", где у его дочери, считавшейся очень перспективным игроком, была запланирована тренировка.
На месте крушения вертолета с Коби Брайантом
Информация о крушении шокировала болельщиков по всему миру. Тысячи фанатов собрались у многофункционального спортивного комплекса в Лос-Анджелесе - Staples Center, где проходили тренировки "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую в течение 20 сезонов играл Брайант.
На сообщение о гибели баскетболиста отреагировал в Twitter и президент США Дональд Трамп, высказав слова соболезнования его жене Ванессе. Предшественник нынешнего главы Белого дома Барк Обама назвал Брайанта "легендой площадки".
Коби Брайант играл на позиции атакующего защитника. Свою карьеру в НБА он начал сразу после школы. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр (2008, 2012 годы), а также становился победителем чемпионата Америки.
Он занимал четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА. В 2016 году Брайант завершил спортивную карьеру.
Смотрите также:
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Гребля
Займитесь академической греблей или чаще занимайтесь в спортзале на гребном тренажере! Эффективность такой тренировки переоценить трудно, поскольку во время нее задействуются мышцы спины, рук, ног, пресс. Академическая гребля хорошо стимулирует сжигание жира и развивает аэробную выносливость. Стоит "проплыть" дистанцию всего лишь в 1000 метров - и у вас сжигается от 200 до 250 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Плавание
Для тех, кто не жалует тренажерные залы, отличным способом сжечь лишний жир может стать плавание. Этот вид спорта также идеально подойдет для начинающих спортсменов и для тех, кто долгое время не тренировался. Плавание щадяще воздействует на суставы, улучшает двигательные функции конечностей, развивает выносливость. За 30-минутную тренировку в бассейне сжигается до 350 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Медленный бег в горку
Эта тренировка - отличное средство для похудения и развития выносливости. Во время нее хорошо подкачивается задняя поверхность бедра. Ощутимая нагрузка также ложится на икроножные и спинные мышцы. Установите на тренажере-дорожке средний темп, упритесь в рукоятки и согните руки так, чтобы корпус наклонился вперед, и бегите в горку. За полчаса такого занятия можно сжечь 400 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Степпер - противонаправленная лестница
Занимаясь на аэробном вертикальном тренажере Versa Climber, вы как бы поднимаетесь по пожарной лестнице. В работу включаются все мышцы - ноги, ягодицы, руки, плечи. В тренажерных залах на станок Versa Climber зачастую внимания не обращают, а ведь он еще более эффективен, чем беговая дорожка, гребной тренажер, батут. За 30 минут тренировки на нем вы теряете от 300 до 350 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Подъемы по лестнице
Восхождение по лестнице - настоящий сжигатель калорий, поскольку увеличивает сердечный ритм, а это стимулирует обмен веществ. В спортзалах хождение по лестнице имитирует степпер с поручнями Stairmill, выполненный по типу эскалатора и также известный как Stepmaster и Stepmill. За полчаса занятий на нем можно потерять 250-300 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Свинги с гирей
Очень эффективно такое упражнение, как свинги с гирей (махи). Для его выполнения задействуется большое количество мышц и суставов, оно развивает выносливость, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение, тренирует ловкость, координацию движений и скорость, способствует сжиганию подкожного жира. За 30 минут можно потерять 300-350 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Подвесные петли
В последнее десятилетие все шире практикуются функциональные спортивные занятия с подвесными петлями. При выполнении упражнений спомощью TRX задействуются мышцы всего тела. За полчаса тренинга сжигается около 250 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Фитнес на батуте
Фитнес на батуте (джампинг) так же полезен, как и любая кардиотренировка, только вот прыгать намного веселее. Джампинг улучшает физическое и эмоциональное состояние, позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и способствует похудению вдвое лучше, чем пешие прогулки и занятия гимнастикой. За полчаса прыжков на батуте можно сжечь 250 калорий.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Велотренажер
Сбросить лишний вес и сделать фигуру стройной, укрепить сердце, улучшить кровообращение, - всего этого позволят добиться регулярные поездки на велосипеде или занятия на велотренажере. Эффективность таких тренировок высока, а вероятность получения травм - минимальна. К ним допускаются даже люди, имеющие проблемы с позвоночником и суставами. А расход калорий на велотренажере - до 350 за полчаса.
-
10 тренировок, сжигающих много калорий
Пилатес
Вы еще не открыли для себя такое направление фитнеса, как пилатес? И зря! Заниматься им может практически каждый и с любым уровнем физической подготовки. Многие упражнения выполняются лежа, поэтому вероятность получить травму минимальна. Человек работает с собственным телом, тренажеры не используются - разве что кольца и эспандеры. За полчаса сжигается до 300 калорий.
Автор: Наталия Королева