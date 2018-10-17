"Коммерсант" узнал, что причиной аварии "Союза" считают ошибку при сборке

Причина аварии "Союза-ФГ" - ошибка при сборке в монтажном корпусе Байконура, пишет "Коммерсант". Источник в МО РФ заявляет об "эксплуатационных, а не конструкторских ошибках".
Эксперты, расследующие причину аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", случившейся 11 октября, склоняются к версии, что ошибка была допущена во время сборки в монтажно-испытательном корпусе космодрома Байконур. Об этом в четверг, 18 октября, пишет российская газета "Коммерсант". Как следует из слов собеседника издания в корпорации "Роскосмос", предварительный доклад о результатах работы аварийной комиссии будет готов к концу текущей недели.
Основная часть экспертов, расследующих аварию, по информации "Коммерсанта", убеждена, что ее причиной стала механическая неполадка, допущенная в ходе стыковки боковых блоков ко второй ступени ракеты в монтажно-испытательном корпусе на космодроме. "Это не конструкторская ошибка и не заводской брак. Скорее, речь идет об эксплуатационных ошибках", - приводит газета мнение источника, близкого к министерству обороны РФ.
Авария произошла во время старта ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая должна была вывести на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-10" с двумя членами экипажа на борту - российским космонавтом Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. В "Роскосмосе" считают, что инцидент произошел из-за столкновения элемента первой ступени со второй ступенью в результате отказа штатной системы разделения. Государственная комиссия пришла к выводу, что не сработал пиропатрон, в результате чего на верхней части бокового блока первой ступени не открылся клапан, газы наддува не вышли наружу блока и не увели блок от второй ступени ракеты. В итоге аварийный блок первой ступени ударился о центральный блок, повредив его. Оба космонавта не пострадали.
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