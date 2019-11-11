 ″Коммерсант″ сообщил о двух новых делах о хищениях на ″Восточном″ | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2019

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Россия

"Коммерсант" сообщил о двух новых делах о хищениях на "Восточном"

СК в Амурской области расследует хищение средств в крупных размерах при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара".

Космодром Восточный

Космодром "Восточный"

По информации "Коммерсанта", следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области возбудило два новых уголовных дела о хищениях при строительстве космодрома "Восточный". Речь идет о нарушениях по статье "мошенничество в особо крупном размере", впоследствии оба дела совместили в одно производство, пишет издание в четверг, 21 ноября.

Схемы хищения средств

У следствия имеется информация о предполагаемых хищениях сначала 13,8 млн рублей, затем еще 242,6 млн при строительстве стартового комплекса для ракеты-носителя "Ангара" в ЗАТО Циолковский, начатом весной текущего года. По этим данным, с 31 октября 2018 года по 31 мая 2019-го руководители компании "Поволжское строительное предприятие" (ПСП), являющейся исполнителем госзаказа на строительство комплекса, предоставляли заведомо ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники. 

На самом деле, по информации следствия, эти договоры не исполнялись, а финансово-хозяйственные документы оказались подложными. Тем не менее Управление федерального казначейства (УФК) Татарстана перечислило по ним 13,8 млн рублей, указывается далее.

Контекст

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По аналогичной схеме в начале 2019 года УФК Татарстана перевело дополнительно 242,6 миллиона рублей после предоставления подложных документов о якобы выполненных работах. По данным "Коммерсанта", пока в объединенном уголовном деле подозреваемых и обвиняемых нет.

Проект строительства космодрома в Амурской области

Общая стоимость проекта строительства комплекса для "Ангары" составляет около 100 миллионов рублей, его планировалось завершить в 2022 году, пишет газета.

Строительство космодрома "Восточный" в Амурской области ведется с 2012 года, строительство до сих пор в полной мере не завершено. В начале ноября 2019 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что более десяти процентов средств, выделенных на строительство космодрома "Восточный", были украдены. "Всего было похищено 11 миллиардов рублей (примерно 156 миллионов евро. - Ред.). Возвращено 3,5 миллиарда рублей", - сообщил Песков.

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