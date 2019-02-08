Комментарий: Google начал цензурировать поисковую выдачу в России?

В то, что Google начал фильтровать выдачу в соответствии со списком запрещенных в России сайтов, веришь как-то сразу, с порога. Слишком уж невероятным для нынешней России выглядит то, что какой-то крупный игрок плюет на введенную государством интернет-цензуру. Поэтому и не возникает особого желания проверять, все равно по какому-то российскому общественному консенсусу этим рано или поздно должно закончиться. Да и знаем мы их, этих "цукербринов", для них бизнес - превыше всего.

В нашем мире постправды поверить, что кто-то решил не портить отношения с непредсказуемым государством, совсем нетрудно. Тем более, буквально на днях вышел доклад правозащитной группы "Агора", где говорилось, что российское государство теперь не столько само осуществляет цензурную функцию в интернете, сколько заставляет сервисы делать эту неблагодарную работу. Он так и называется "Делегирование репрессий".

Невидимая фильтрация в Google

А между тем, нет ни одного реального подтверждения, что Google начал такую фильтрацию. Более того, есть все основания полагать, что если что-то и изменилось в политике выдачи Google, то обнаружить эти изменения довольно трудно. Поэкпериментируйте сами. Источники газеты "Ведомости" утверждали, что американский поисковик каким-то чудесным образом фильтрует 70% запрещенных в России сайтов - уж на что-нибудь зацензуренное, да наткнешься. Но ни мне, ни экспертам общественной организации "Роскомсвобода" не удалось найти такой запрещенный Роскомнадзором сайт, который не выдавался бы в поиске Google, за исключением тех, что и раньше исключались из-за претензий по авторским правам.

Александр Плющев

В самой по себе информации о семидесятипроцентной фильтрации уже был позитивный заряд: 70 это все-таки не 100, и Google не тупо запрещает выдачу всех ссылок из реестра, а ведет какую-то селекцию. Но тут же возникает ряд вопросов, например, как и зачем они это делают, ведь просто блокировать всю выгрузку от Роскомнадзора гораздо проще. Ну и интересно, как им это позволили, ведь закон не делает исключений и фильтровать нужно все, что запрещено! А тут Google получает конкурентное преимущество по сравнению с отечественным "Яндексом", который явно без большого энтузиазма вынужден заниматься государственной цензурой.

Вечный бой с Рунетом

Все это дает основания полагать, что на самом деле дела обстоят несколько иначе, чем о них сообщается. Никакой цензуры в случае с Google, видимо, нет, но нам навязчиво рассказывают, что она есть. И это устраивает все стороны. Ленивые и жадные чиновники - последняя надежда свободного общества. Вместо быстрого и эффективного окончательного решения вопроса, в данном случае - цензурирования Сети, они неизменно делают выбор в пользу бесконечного затягивания любого процесса, если он сохраняет полагающиеся им блага.

Сейчас Роскомнадзор находится на острие борьбы за контроль над информацией. Представляете, что будет, если бороться за него будет просто не с кем? Хорошая мина при откровенно плохой игре нужна еще и потому, что российские власти ни технически, ни морально-психологически не готовы к блокировке интернет-гигантов, вроде Google, а других реальных способов воздействия на них нет. Одно дело - крупно штрафовать за нарушения антимонопольного законодательства. Это отлично понимают и принимают во всем мире, тот же Google штрафовали много раз. И совсем другое - блокировать за нежелание соучаствовать в цензуре.

Мы уже четвертый год наблюдаем похожую историю - когда в соответствии с очередным наспех испеченным законом пытались заставить иностранные сервисы перенести в Россию персональные данные российских пользователей. Нам постоянно рассказывают, что переговоры идут, вот-вот наши данные перенесут, кто-то уже переносит, что-то уже перенесли, но в реальности ничего не происходит. Чиновники продолжают бессмысленную и бесконечную работу, то и дело напоминая о себе, а сервисы, как работали, так и работают. Убеждать начальство и население в том, что работа кипит, гораздо легче, чем склонить западных партнеров к сотрудничеству.

Хоть горшком назови, только сайт не блокируй

Для Google эта ситуация тоже выгодна, и описывается русской поговоркой: "Хоть горшком назови, только в печку не ставь". Компания принимает негласные условия, по которым единственное, что от нее требуется - это не опровергать информацию об участии в цензуре. Она и не опровергает, просто воздерживаясь от комментариев. Роскомнадзор привычно отчитывается об успехах, но реально уличить компанию пока никак нельзя. Заявления российских чиновников и публикации в российской прессе о сотрудничестве с властями никаких имиджевых рисков на Западе для Google не несут - уж больно источник информации сомнительный.

Не то чтобы я сильно верил в приверженность любой большой компании и конкретного Google идеалам свободы слова. К большому сожалению, случается, что гиганты интернета и технологий сами демонстрируют такой авторитарный стиль, что иным тиранам и не снилось. И свободы слова и самовыражения в соцсетях, не говоря уж о приватности, бывает иногда поменьше, чем в далеких от демократии странах. Но это не значит, что технологические компании готовы без очевидных на то причин помогать прощелыгам на государственных должностях выдавать желаемое за действительное.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Кому в российской власти нужен переводчик? Задержанный сенатор Арашуков на допросе в СК попросил предоставить ему переводчика. Сергей Елкин задумался, у кого еще из его коллег в Совфеде могут быть проблемы с русским языком.

Российская политика в карикатурах Закон об оскорблении власти: кого и почему нельзя обижать в интернете Госдума приняла в первом чтении закон об оскорблении власти. За неуважение, высказанное в Сети "в неприличной форме", будет грозить штраф или арест. Реакция Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Коррупционер поневоле: кого в РФ могут освободить от наказания за взятки Российский Минюст предложил не наказывать чиновников, берущих взятки "вследствие обстоятельств непреодолимой силы". Сергей Елкин о том, что это могут быть за обстоятельства.

Российская политика в карикатурах Как из Третьяковки украли картину Куинджи Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри" была украдена из Третьяковской галереи прямо на глазах посетителей. Сергей Елкин о том, как такое могло произойти.

Российская политика в карикатурах Почему в России стали продавать яйца девятками В России начали продавать яйца в упаковках по девять штук - и это на фоне сообщений о сильном подорожании яиц в 2018 году. Карикатурист Сергей Елкин раскрыл тайну десятого яйца.

Российская политика в карикатурах Россияне недовольны правительством - кто виноват? Более половины россиян хотели бы отправить правительство Дмитрия Медведева в отставку, показал опрос "Левада-центра". Но рейтинг упал не только у премьера, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Что посмотреть по российскому ТВ Украина или Украина? Эфиры российских телеканалов в последние годы разнообразием не отличаются, констатирует карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Новый год шпионским страстям не помеха Гражданин США Пол Уилан находится в российском СИЗО. Он был задержан в Москве по подозрению в шпионаже в канун Нового года. Карикатурист Сергей Елкин увидел связь между этими событиями.

Российская политика в карикатурах Особенности российского решения проблем В России сменили главу статистического ведомства, запретили табло с указанием обменных курсов доллара и евро. Карикатурист Сергей Елкин предложил свой способ решения проблем.

Российская политика в карикатурах Оружие на продажу, или Как Россия наращивает экспорт вооружений Россия вышла на второе место в мире по объемам экспорта вооружений, обогнав Великобританию, сообщает SIPRI. Карикатурист Сергей Елкин об особенностях российской торговли оружием.

Российская политика в карикатурах Объединение России и Беларуси: насильно мил не будешь Президент Лукашенко не намерен поступаться суверенитетом Беларуси. Кремль успокаивает: планов полного объединения РФ и Беларуси нет. Карикатурист Сергей Елкин не очень верит этим заверениям.

Российская политика в карикатурах Деньги пахнут? Лондон приостановил выдачу инвестиционных виз Великобритания заморозила выдачу инвестиционных виз. Для получения такой визы нужно вложить в экономику страны около 2 млн фунтов. Сергей Елкин о новых проблемах российских богачей.

Российская политика в карикатурах Внешняя политика Кремля: Путин рубит сук, на котором сидит? Новый виток конфликта между РФ и Украиной вновь вызвал на Западе разговоры о санкциях в отношении Москвы. Сергей Елкин о деструктивной внешней политике Владимира Путина.

Российская политика в карикатурах Какими будут кибердружинники "Единой России" Депутаты-единороссы подготовили законопроект о создании кибердружины, которая поможет искать экстремистов в интернете. Сергей Елкин - о новой роли для Труса, Балбеса и Бывалого.

Российская политика в карикатурах Почему Путин круче Горбачева и Хрущева В случае нападения агрессора все россияне как мученики попадут в рай, пообещал Владимир Путин. По мнению Сергея Елкина президент России превзошел в своих обещаниях других хозяев Кремля.

Российская политика в карикатурах Турагентство ГРУ приглашает в тур по европейским шпилям Петров - это Мишкин, а Боширов - Чепига. Данные о подозреваемых в отравлении Скрипалей говорят о причастности ГРУ к преступлению. Карикатурист Сергей Елкин о развалившейся легенде.

Российская политика в карикатурах Рубль против доллара: вся правда о дедолларизации За вытеснение валюты США из экономики РФ выступают все больше российских политиков. Однако в успехе курса на дедолларизацию сомневается карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Агенты ГРУ - уже без прикрытия Западные политики вновь обвиняют ГРУ в кибератаках на иностранные государства и международные организации. Карикатурист Сергей Елкин о том, как тайное становится явным.

Российская политика в карикатурах Шпионы, боты, кибератаки и другое оружие Кремля Сразу несколько стран заявили о причастности России к кибератакам на территории ЕС и США, включая предотвращенные атаки на серверы ОЗХО. Сергей Елкин о причинах активности российских хакеров.

Российская политика в карикатурах Космос наш - или Илона Маска? Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX.

Российская политика в карикатурах Олигархи и санкции: кому на Руси жить тяжело Санкции Запада больно ударили по российским олигархам. Одно хорошо: народ их в беде не бросит, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Путин и Россия: изоляция или самоизоляция? Отравление Скрипалей, поддержка режима Асада и сепаратистов в Донбассе, , санкции - это этапы изоляции или самоизоляции Путина и России? Карикатурист Сергей Елкин знает ответ.

Российская политика в карикатурах Губернаторские выборы: "Единая Россия" и ее соперники По итогам второго тура выборов губернатора в четырех регионах РФ ни один из кандидатов "Единой России" не добился победы. Карикатурист Сергей Елкин о неожиданных проблемах единоросов.

Российская политика в карикатурах Почему Боширов и Петров, оказывается, не могли отравить Скрипалей Подозреваемые в причастности к отравлению Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров сказали, что приехали в Солсбери посмотреть собор и намучились из-за снега. Поверил ли им карикатурист Сергей Елкин?

Российская политика в карикатурах Как становятся сотрудниками "фабрики троллей" В СМИ всплывают все новые случаи попыток интернет-троллей из России повлиять на общественное мнение через соцсети. Карикатурист Сергей Елкин о том, каким должен быть успешный кандидат на вакансию тролля.

Российская политика в карикатурах Отток капитала: доллар уходит из России Из России бежит иностранный капитал. И, судя по прогнозам главы Минэкономразвития Орешкина, это надолго. Карикатурист Сергей Елкин о том, кому не по душе отток долларовых инвестиций.

Российская политика в карикатурах "Экстремизм" в соцсетях: за репост ответишь Сотни россиян оказались за решеткой за репосты в соцсетях. Об амнистии попросила даже компания Mail.ru. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем может обернуться необдуманный лайк.

Российская политика в карикатурах Ответ на пенсионную реформу, или Протест вместо дачи Госдума намерена уже в июле рассмотреть в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Чем ответят россияне - уедут на дачу или выйдут на улицы? Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Открытие Крымского моста: сказка для Владимира Путина Российский президент открыл скандальный мост, ведущий в аннексированный Россией Крым. Вот как это событие увидел карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Кому вредят российские контрсанкции? Закон о контрсанкциях затронет в первую очередь российский бизнес и россиян. Предложение о запрете Booking.com - только один пример. Сергей Елкин о том, по кому бьют меры Москвы.

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина. Автор: Сергей Елкин

