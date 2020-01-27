Комментарий: 75 лет после Освенцима - что ФРГ должна сделать сейчас

Десятилетиями в моей родной стране доминировал стыд. Стыд за деяния отцов и дедов, за которые Германия всегда должна нести ответственность. Более шести миллионов человек были убиты в Освенциме и многих других местах. Перемолоты жерновами чудовищной машины, которая поставила на поток убийства людей; которой до этого никогда не существовало и представление о которой до сих пор не укладывается в сознании.

Это чувство стыда было духовным ядром выступлений политиков и интеллигенции на памятных мероприятиях, особенно по случаю круглых дат. Это чувство затронуло и меня, и моих сокурсников в университете, а позже - и моих коллег в редакциях: мне стыдно за то, что совершила моя страна.

Нападение на синагогу в Йом Кипур

В этом году я чувствую себя иначе. Возможно потому, что, вероятно, в последний раз на круглой годовщине (75-летии со дня освобождения Освенцима. - Ред.) присутствуют свидетели тех событий, и их присутствие повлияло на ход памятных мероприятий.

Инес Поль

Но, прежде всего, потому, что евреи в моей стране снова в опасности. Потому что в самый важный для евреев праздник (Йом Кипур. - Ред.) на заполненную людьми синагогу нападают с автоматическим огнестрельным оружием. Потому что шутки о евреях снова стали нормой, а фраза "ты еврей" в Германии опять превратилась в ругательство. Стыда недостаточно, когда в выходные, в которые весь мир поминает жертв Холокоста, становится известно, что в немецкой армии возрастает число нацистов. Сегодня. Сейчас.

В этом году мой стыд сопровождается гневом в связи с тем, что все это снова происходит в моей родной стране. Гнев в связи с тем, что все это в Германии не могут предотвратить. Заявления и выступления, конечно же, важны - как и прекрасная речь президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на прошлой неделе в Яд Вашеме. Великие жесты сформировали культуру памяти в нашей стране - начиная с жеста канцлера Вилли Брандта, в 1970 году вставшего на колени в Варшаве.

Но одного этого уже недостаточно. Если Германия хочет и в дальнейшем осознавать свою ответственность, которую взяла на себя за совершенные ею преступления против человечности, тогда должны происходить более конкретные вещи. Политики должны найти ответы на вопрос, что должно произойти, чтобы синагоги в Германии больше не нужно было охранять. Родители должны найти ответы на вопрос, что нужно сделать, чтобы шутки о евреях исчезли из школ. И чего же, в конце концов, сумела достичь наша система школьного образования, если каждый четвертый десятиклассник не понимает, что означает название "Освенцим"?

Память о Холокосте не должна быть достоянием лишь элиты

Все мы - гражданское общество, а также политики и интеллигенция - должны сделать так, чтобы память о Холокосте перестала быть достоянием только элиты. Прежде всего, в школах должно происходить гораздо больше мероприятий, связанных с этой страницей истории. Антисемитизму и ксенофобии не должно быть места в нашем обществе. Четкое "больше никогда" должно сопровождаться политикой нулевой терпимости по отношению к этим явлениям.

Труднее ненавидеть то, что знаешь. Германия может опираться и на понимание этой истины: что мы, собственно говоря, знаем об иудаизме, еврейской жизни или истории евреев в Европе? Почему у нас нет массового студенческого обмена с Израилем?

Скоро в мире не останется ни одного живого свидетеля Холокоста. А тогдашние преступники стали еще на одно поколение дальше от тех, кто существенным образом влияет на события в сегодняшней Германии. Так что нельзя терять время - федеральное правительство должно начать действовать немедленно. И давать ему оценку нужно именно по этим действиям.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

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