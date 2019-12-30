Комментарий: 2020-й - год битвы за историческое наследие Путина

Президент России хочет отметить годовщину 75-летия победы над нацистской Германией утверждением новой и, как он думает, окончательной версии российской истории ХХ века, считает Константин Эггерт.
В таком тоне к президенту России не обращался даже Петр Порошенко в самый острый период российско-украинского конфликта. В специальном заявлении премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на двух страницах изложил краткую историю советского режима и его сотрудничества с нацистами в 1939-1941 годах, то есть, в период действия пакта Молотова-Риббентропа. Он в резких выражениях заклеймил не только сталинизм, но и коммунистический режим, поставил последний на одну доску с нацистским.
Затем премьер перешел к выводам. "Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу, - указал Моравецкий. - Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление, связанное с ее действиями. Давление вовсе не на исторической, а на современной геополитической арене".
Обращение к россиянам через голову Путина
Моравецкий перечислил те события последнего времени, которые, по его мнению, свидетельствуют о проблемах Москвы: "провал попытки полностью подчинить себе Беларусь", продление санкций ЕС против российских физических и юридических лиц, американские санкции против "Северного потока - 2", отстранение российских спортсменов от международных соревнований за допинг.
Особенно болезненно в Кремле должны были воспринять предпоследний абзац заявления главы польского кабинета министров: "Российский народ - наиболее пострадавший от Сталина, одного из самых жестоких диктаторов в мировой истории - заслуживает правды. Искренне верю в то, что российский народ - это свободные люди, и что они отвергают сталинизм, даже если президент Путин пытается его реабилитировать".
Владимир Путин очень не любит, когда к народу России обращаются через его голову. Как сказал мне один высокопоставленный европейский дипломат в Москве еще до высказываний Моравецкого, "говорить о том, что, дескать, есть хороший народ и плохой Кремль - значит просто злить Путина и ставить под угрозу все, что делают страны ЕС в России".
Очевидно, эти соображения больше не волнуют официальную Варшаву. Там, похоже, решили, что отношения с Москвой такие плохие, что хуже стать уже не могут.
Война, которой 400 лет
Поводом для резких заявлений Моравецкого стал ряд недавних высказываний Владимира Путина на темы, связанные со Второй мировой войной. Сначала он говорил об этом на своей ежегодной пресс-конференции, потом прочитал почти часовой доклад о событиях 30-х - 40-х годов ничего подобного не ожидавшим главам стран СНГ, и вновь вернулся к теме на заседании коллегии министерства обороны.
На мой взгляд, Моравецкий ошибается, когда пишет, что путинские экскурсы в историю - попытка отвлечь россиян от провалов кремлевской политики. Во-первых, потому что с точки зрения хозяина Кремля, это вовсе не провалы, а следствие масштабной необъявленной войны Запада против России, а в-вторых, война эта идет, по мнению российского лидера, не первый год и даже не первое десятилетие. Она началась как минимум в Cмутное время. Вспомним придание статуса государственного праздника 4 ноября - дню, когда польские войска были изгнаны из Москвы в 1612 году (опять поляки!).
Но самым ярким примером этого западного вероломства для Путина, родившегося вскоре после войны, стала Вторая мировая война, особенно прелюдия к ней. Президент России по-настоящему загорается, когда рассуждает о Пилсудском и Беке, Черчилле и Муссолини, Бонне и Гитлере, ссылается на документы, которые лично затребовал из архивов, упоминает Брест, Буг или Варшаву. Это не отработка очередного PR-хода. Это то, что по-настоящему интересует сегодня Путина.
Радикальная версия истории
Он уже пообещал в следующем году программную статью на тему войны - к 75-летней годовщине победы над нацистской Германией. Судя по всему, это будет не просто статья, а путинская концепция истории ХХ века.
Исходя из того, что он уже говорил, выглядеть она будет так: СССР был единственной страной, до конца боровшейся за мир. Все остальные, включая румын, прибалтов, финнов и, конечно, поляков, сами во всем виноваты. Они, мол, заигрывали с Гитлером и, вдобавок, почти все были антисемитами. Пакт же Молотова-Риббентропа - не просто вынужденная мера, а большой успех Сталина, за который он заслуживает благодарности. Польшу с немцами не делили, потому что делить было уже нечего. Финны тоже сами виноваты, потому что не прислушались к требованиям Москвы. Никакой оккупации Балтии и Центральной Европы не было ни в 1940-м, ни в 1944 годах. Было освобождение от нацизма. Сталинизм плох, но нацизм намного хуже. Более того, никто не имеет права судить сталинизм, кроме самих русских, которые это уже сделали. Сравнивать Сталина и Гитлера, равно как и говорить о "преступлениях коммунистического режима" - русофобия.
Это даже более радикальная версия истории, чем при коммунистах - те не очень любили говорить о пакте Сталина и Гитлера и скрывали его от общественности.
Завещание Путина
Зачем все это нужно Путину? Ведь не так давно он открывал памятник жертвам сталинских репрессий в Москве. Но с точки зрения российского лидера, в этом нет никакого противоречия. Для него главное в российской истории - это то, что народ не восстал против Сталина, убившего миллионы, а защитил страну - и самого Сталина - с его, Сталина, именем на устах.
Как императоры и партийные вожди до него, президент России считает слова "власть" и "родина" синонимами. "Власть" всегда права именно потому, что она и есть "родина". Главная общественная добродетель российского гражданина - не отделять одно от другого. А те, кто все же хотят разделить - враги, агенты коллективного Запада, духовные наследники трех Юзефов-"русофобов" - Пилсудского, Бека плюс польского посла в Берлине Липского, телеграммы которого так полюбил цитировать Путин, а вслед за ним чуткий к настроениям начальства Twitter МИД России.
Будущая статья Путина станет для него самым главным публичным высказыванием двадцатилетия, своего рода историческим завещанием его политическим наследникам (когда их определят) и всем россиянам. За ней последуют новые судебные дела за нелицеприятные высказывания о советской политике в соцсетях, политинформации и конкурсы сочинений в школах, новые фильмы о вероломном Западе на госканалах, программные статьи с дежурными восторгами "мудростью нашего президента" и такое же дежурное возмущение "чрезмерной мягкостью нашего президента" ко всем этим "центральноевропейским лакеям Вашингтона".
А дальше… Дальше все останется без изменений. Споры об истории России продолжатся. Потому что они никогда и нигде не прекращаются по высочайшему повелению от кого бы оно ни исходило - императора, генсека или президента.
Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert
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