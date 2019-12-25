Комментарий: 2019 год завершается крахом газовой стратегии Путина

"Северный поток-2" и "Турецкий поток" строили, чтобы лишить Украину транзита газа. Провал этого геополитического плана дает "Газпрому" шанс просто делать бизнес, считает Андрей Гурков.
Конец 2019 года Владимир Путин, главный газовый стратег России, представлял себе совсем иначе. У него был масштабный геополитический проект, сложившийся к середине уходящего десятилетия и окончательно оформившийся после аннексии Крыма и попытки расколоть Украину путем создания "Новороссии". Все последние годы российская государственная компания "Газпром" не жалела сил и, главное, гигантских средств на реализацию этого кремлевского проекта. И вот он потерпел полный крах.
"Северный поток-2"стал бы символом новой победы над украинцами
Суть проекта состояла в том, чтобы к концу 2019 года, к моменту окончания десятилетнего российско-украинского газового договора, построить два мощных трубопровода, огибающих Украину с севера и юга, и прекратить поставки газа в Европу и Турцию через территорию непокорного соседа. Это лишило бы его неокрепшую экономику крупных и стабильных валютных поступлений, обрекло бы его газотранспортную систему на простой и загнивание, а заодно позволило бы Москве, при желании, начать новый виток дестабилизации Украины ("Новороссия-2"), не ставя под угрозу прокачку российского газа в ЕС.
Можно сколько угодно, словно заклинание, официально повторять для иностранцев фразу о том, что газопровод "Северный поток-2" - это чисто экономический проект. В российских соцсетях сразу же отлично поняли его геополитическую подоплеку, о чем весьма красноречиво свидетельствовали все последние годы бесчисленные злостные и злорадные посты и комментарии на тему "покажем хохлам"!
Пожалуй, ни один промышленный, инфраструктурный проект не вызывал в современной России столько интереса и эмоций - разве что только Крымский мост. Гипертрофированное внимание рядовых российских пользователей соцсетей и СМИ к прокладке двух труб по дну Балтики я могу объяснить лишь тем, что после присоединения украинского полуострова (и строительства моста) очень хотелось одержать еще одну знаковую победу над "бандеровцами", а заодно и вновь "утереть нос" американцам.
"Турецкий поток": вторая нитка останется пока недозагруженной
Но не вышло. "Северный поток-2", и без того выбившийся из графика, из-за американских санкций застыл недостроенный, а "Турецкий поток", пропускную способность которого Анкара и так сократила наполовину, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган будут торжественно вводить в строй в первой декаде января 2020 года лишь в усеченном виде. Полностью готова только одна нитка, предназначенная для снабжения турецких клиентов, активно выбивающих скидки. Вторая, для поставок в страны ЕС, останется недозагруженной еще многие месяцы, поскольку в Болгарии затянулось строительство ее основного продолжения.
О том, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" к концу 2019 года не выполнят свою первоначальную задачу, я писал еще полгода назад в комментарии "Провал плана Кремля лишить Украину транзита газа". Уже тогда было совершенно ясно, что Москве придется похоронить стратегический проект Путина и согласиться на продление транзитного договора с Киевом. Альтернативой была бы новая "газовая война" с Украиной. В таком случае "Газпрому" грозили бы существенное сокращение экспорта как минимум в течение года, срыв контрактных обязательств перед европейскими импортерами, потеря доли рынка в ЕС и серьезнейший имиджевый ущерб.
Киев получил возможность говорить с Москвой с позиции силы
Очевидный провал путинской газовой стратегии привел к ситуации, когда Киеву представилась нечастая возможность говорить с Москвой с позиции силы. В связи с этим я в том же комментарии отмечал, что "украинские власти получили шанс продавить определенные требования, но, безусловно, рискуют и перегнуть палку. А ведь сохранение поставок по территории Украины на взаимоприемлемых условиях было бы выгодно всем".
Новые украинские власти палку не перегнули, не стали действовать по принципу "назло москалям отморожу себе уши". В Киеве, как и в Москве, возобладали здравый смысл, коммерческий прагматизм и готовность к компромиссам, иначе говоря - к уступкам. Именно поэтому стали возможными договоренности о продлении газового транзита, достигнутые в Берлине и Минске за полторы недели до окончания действующего контракта.
Победа украинской стороны не является поражением "Газпрома"
На первый взгляд, они выглядят как полная победа украинской стороны. Она добилась пятилетнего транзитного контракта с возможностью его продления еще на десять лет, больших минимальных объемов прокачки в 2020 году и значительных в последующие годы, когда должны войти в строй "Северный поток-2" и вторая нитка "Турецкого потока", существенного повышения платы за транзит и примерно 3-х миллиардов долларов живых денег от "Газпрома" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража.
В то же время это пакетное соглашение нельзя назвать поражением "Газпрома", если иметь в виду компанию, нацеленную на бизнес и котирующуюся на бирже, а не политическое орудие Кремля. Российский газовый гигант получает как минимум на пять лет испытанный канал для поставок крупных объемов на свой важнейший и самый рентабельный рынок - рынок ЕС, причем по заранее оговоренной транзитной цене, которая все это время не будет меняться.
Стоило ли вообще строить два дорогущих морских трубопровода?
К тому же он избавляется от угрозы ареста своих зарубежных активов по искам украинской стороны и от необходимости вести длительные и дорогостоящие арбитражные разбирательства, поскольку пакетное соглашение предусматривает урегулирование взаимных претензий. Все это позволит "Газпрому" спокойно планировать и вести бизнес, зарабатывая деньги, крайне необходимые ему теперь для зализывания глубоких финансовых ран, нанесенных строительством "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
В то же время договоренности о продолжении украинского транзита со всей остротой поднимают вопрос, а надо ли было вообще строить эти два дорогущих морских трубопровода, обошедшихся "Газпрому" вместе приблизительно в 20 миллиардов евро. Не дальновиднее ли было бы, скажем, сооружение за меньшие деньги на Балтийском и Черном морях терминалов по сжижению газа, чтобы поставлять в тот же Евросоюз не трубопроводный газ, а СПГ?
Чем дольше будет затягиваться ввод в строй "Северного потока-2", остановленного американскими санкциями за подписью Дональда Трампа, про которые уже и не расскажешь по телевизору, что они - только на пользу России, тем настойчивей будут звучать теперь подобные вопросы. И сомнения в целесообразности Турции как новой транзитной страны для российского газа будут расти по мере обострения новых конфликтов между Москвой и Анкарой в Сирии или Ливии, где хорошо обученные в НАТО турецкие солдаты, того и гляди, вскоре начнут стрелять в россиян из ЧВК "Вагнер".
Чем больше окажется подобных вопросов и сомнений, тем труднее будет оправдывать ту газовую стратегию Владимира Путина, которой Россия безоглядно следовала вплоть до конца 2019 года.
Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle
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