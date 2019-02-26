Комментарий: Эмиграция из России идет по плану

Премьер Дмитрий Медведев подписал план по реализации первого этапа Концепции миграционной политики России до 2021 года. Кремль хочет заманить в Россию высококвалифицированных, культурно близких россиянам специалистов. Не выглядит ли это как несбыточная мечта на фоне последних демографических новостей?

Украина не поможет

В конце 2018 года я уже писал об этой концепции. В целом, мои предположения оказались верны, российские власти не готовы создавать действительно привлекательные условия для мигрантов, давать им действительно квалифицированные рабочие места, меняя общественные настроения, которые легко передать одной фразой: вам здесь не рады. Россияне, скорее всего, и дальше будут считать приезжих "дешевой рабочей силой", которая заполняет те вакансии, которые самим россиянам неинтересны.

Иван Преображенский

Однако, судя по подписанному Медведевым плану реализации миграционной концепции, я оказался даже слишком оптимистичен. Мне казалось, что у российских властей хотя бы не на бумаге, а в голове есть хитрая, не прописанная на бумаге, но работоспособная стратегия по практически насильственному излечению из соседних стран, в первую очередь из Украины, людских ресурсов.

Мол, чем сильнее давление на соседнюю страну, тем больше ее граждан приедут в Россию, за неимением лучшего выбора, и станут ее гражданами. Статистка же, появившаяся в последнее время, говорит о том, что даже украинцы почти не имеют шансов получить российское гражданство либо же не хотят этого делать, несмотря ни на какие миграционные стратегии Кремля.

При том, что в 2018 году российское МВД поставило на миграционный учет более 1,75 миллиона граждан Украины, всего за январь-декабрь прошлого года только 83 081 украинец получил гражданство РФ. За тот же период принято решение о выдаче всего только 64 861 вида на жительство для них же. Всего же за 2014-2017 годы и первое полугодие 2018-го гражданство РФ приобрели более 312 тысяч граждан Украины. Это, разумеется, без учета тех, у кого была прописка в Крыму и кого автоматически, не спрашивая их согласия, записали в россияне, выдав им гражданство и паспорта.

Иначе говоря, недоступность или непривлекательность российского гражданства такова, что его получил от силы каждый 20 украинец из числа тех, что приехали в страну в 2018 году. Не помогла даже ситуация в Донбассе. В плане же, который подписал Медведев, подготовка законодательства для упрощенного получения этими людьми гражданства назначена на конец 2019 года. В целом же проект настолько растянут по времени, что не ясно, останутся ли к его завершению еще желающие и правда перебраться в Россию.

Из России продолжают уезжать

Между тем сами россияне продолжают постепенно уезжать. По данным исследования, в русской версии названного "Путинский исход: новая утечка мозгов", которое в феврале 2019 года опубликовал американский Atlantic Council, за время правления Владимира Путина Россию покинуло от 1,6 до 2 млн человек. И речь в основном идет о людях с высшим образованием и активной жизненной позиции - самых ценных человеческих ресурсах. "Это - эмиграция высокообразованных людей: 45 процентов из них имеют степень бакалавра, а 37 процентов - вдобавок еще и степень магистра или доктора", - говорят авторы доклада. Причем основная масса этих эмигрантов двинулась из страны после 2012 года, не видя для себя больше позитивных перспектив.

Получается, что если накладывать восприятие иммиграции на реальность эмиграции из России, то выходит, что в страну продолжают ехать неквалифицированные работники, а образованные, напротив, уезжают. Это тенденция не новость - но важно отметить, что она сохраняется, а власти России, принимая свои концепции, делают вид, что ее просто нет.

Бег по кругу

Раз за разом пытаясь вникнуть в российскую миграционную политику, разочаровываешься в ней все больше. И проблема, видимо, в том, что заявленные цели редко соответствуют реальным задачам.

Написано вроде хорошо, но без привязки к российской реальности, как и большинство бюрократических документов, которые пишут условные "либералы" во власти для нужд правительства. Не готового или не имеющего достаточно полномочий для изменения базовых параметров сложившегося авторитарного государства, в котором для образованных и активных людей внутри России просто недостаточно возможностей, чтобы, реализовывая себя, помогать укреплению страны.

Вот и появляются разумные вроде документы, типа миграционной стратегии, которые в реальности просто не имеют адресата. Если, разумеется, не считать адресатом мигрантов из Центральной Азии, которые единственные готовы еще достаточно массово ехать в Россию, по-прежнему занимая там нишу малоквалифицированной рабочей силы.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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