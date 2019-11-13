Комментарий: Экологическую повестку власти России делают оппозиционной

Наступило такое время, когда каждый день приходят тревожные новости, так или иначе связанные с экологией. Например, 13 ноября стало известно о снятии с эфира телеканала Россия 1 ток-шоу Андрея Малахова, посвященного экологическим проблемам города Киселевска, жители которого прославились своими обращениями к генсеку ООН Антонио Гутерришу и премьер-министру Канады Джастину Трюдо по поводу невыносимых условий жизни.

В этот же день в Госдуме заседал комитет по экологии, рассматривавший ситуацию с "мусорной реформой". Несмотря на успокоительный тон информационных сообщений, нельзя не заметить, что власти пытаются игнорировать вал критики и возмущения по поводу ситуации с утилизацией мусора на фоне роста тарифов за его вывоз.

При этом, как выяснилось в ходе думского заседания, необходимые для создания предприятий по переработке отходов средства так и не выделены, что в практическом смысле означает, что мусор из российских городов по-прежнему будет свозиться без сортировки и переработки на свалки, вызывая новые протесты.

Экология и демократия в России

Озабоченность людей по всему миру состоянием окружающей среды ставит трудноразрешимые вопросы перед властями. Главный из них - что важнее, здоровье конкретного гражданина или развитие промышленности, интересы местных сообществ или больших городов и транснациональных корпораций?

Федор Крашенинников

Взять, к примеру, уже упомянутую проблему свалок, возникающих вокруг больших городов. Значительное количество протестов и недовольства властями в России связано именно с ней: старые свалки переполнены, количество мусора постоянно возрастает, в современные мусороперерабатывающие заводы никто вкладываться не спешит.

Хуже того, для удобства близких к властям структур новые свалки раз за разом пытаются размещать вблизи населенных пунктов, жители которых предсказуемо возмущаются. Все это происходит на фоне замеченного всеми роста коммунальных платежей.

В обществах с развитой демократией, где мнение граждан так или иначе учитывается властями, многих типичных для России историй просто не могло бы быть. Собственно, для того и существуют всевозможные представительные органы власти - от муниципалитета до национального парламента, чтобы каждая значимая для граждан тема обсуждалась там. Более того, чтобы избранные народом представители принимали решения, исходя из интересов если не всех, то хотя бы большинства своих избирателей.

"Вы нас даже не представляете!"

В России с представительством интересов граждан уже давно все плохо. Наивно полагать, что игнорирование других мнений происходит только по политическим вопросам, в федеральных и региональных органах власти. Местное самоуправление пострадало от насаждения единомыслия и сервильности едва ли не сильнее.

После многих лет целенаправленных усилий по свертыванию демократии, органы местного самоуправления в России в большинстве случаев представляют интересы кого угодно - чиновников, владельцев градообразующих предприятий, крупных предпринимателей, откровенных бандитов или тех самых дельцов, которые наживаются на "мусорной" теме, - но только не обычных граждан.

Получив от верховной власти наказ ни в коем случае не пускать во власть смутьянов и оппозиционеров, местные руководители использовали его для решения своих личных проблем, создав механизм перераспределения депутатских мандатов внутри замкнутого сообщества чиновников и их бизнес-окружения. В итоге всякий раз, когда возникает вопрос о новой свалке или каком-то другом сомнительном проекте, обыватели со всей ясностью понимают, что их интересы никто не собирается защищать.

Именно в этом трагедия города Киселевска: губернатор Кузбасса Сергей Цивилев хочет наращивать добычу угля, и в этом его поддерживает руководство страны и владельцы угольного бизнеса. При этом невыносимые условия жизни простых людей игнорируются, и любая попытка даже просто осветить их проблемы на общенациональном уровне резко пресекается.

Политизация экологических проблем в РФ неизбежна

Учитывая тенденции, можно уверенно сказать: экологические протесты в России будут происходить все чаще, и участвовать в них будет все больше людей. Почему? Потому что, не желая учитывать мнения граждан при принятии решений, которые напрямую касаются их жизни, власти не оставляет им никаких других возможностей бороться, кроме как выходить на протестные акции и так привлекать внимание к происходящим безобразия.

Стать другой, близкой к людям и учитывающей их мнения, российская власть уже не может, потому что за последние годы утрачены элементарные навыки диалога с обществом и даже площадок для такого диалога не существует.

Между тем именно отсутствие полноценного и уважительного диалога между гражданами и чиновниками даже по, казалось бы, далеким от политики вопросам неизбежно ведет к тому, чего в Кремле так бояться - к их политизации и превращению экологической повестки в оппозиционную.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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