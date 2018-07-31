Комментарий: Эдвард Сноуден - ирония судьбы забытого разоблачителя

Эдвард Сноуден сидит в Москве уже 5 лет. Когда он поведал о том, как спецслужбы США следят за друзьями и врагами, мир возмутился. С тех пор едва ли что-то изменилось, пишет Миодраг Шорич.
На протяжении дней и недель это имя мелькало в заголовках мировых СМИ: Эдвард Сноуден. Человек, который работал на ЦРУ и Агентство национальной безопасности (АНБ) США и пять лет назад разоблачил их, поведав миру о том, что американские спецслужбы шпионили за миллионами людей. И за друзьями, и за врагами, и за канцлером Меркель (Angela Merkel), и за теми, кого подозревают в терроризме, - в равной степени за всеми, собирая, частично незаконным путем, их личные данные. Для ЦРУ и АНБ практически каждый человек был и остается подозреваемым. Даже сами американцы.
"Большой брат следит за тобой"
Бывший глава Национальной разведки США Джеймс Клаппер в марте 2013 года заверял американских конгрессменов в том, что спецслужбы не собирают данные американских граждан. Сегодня мы знаем, что это неправда. Он лгал под присягой. И не был за это наказан. Американское правовое государство заканчивается там, где начинается сфера деятельности спецслужб.
Сноуден заклеймил позором спецслужбы, с остервенением собирающие личные данные граждан, и поведал о том, как Facebook и другие крупные IT-концерны обходятся с информацией о своих клиентах. Он открыл человечеству глаза на тот факт, что большинство пользователей смартфонов и компьютеров практически лишены личного пространства.
Потому что наблюдение и слежка по принципу "большой брат следит тобой" - это наша печальная реальность. IT-менеджеры и сотрудники спецслужб уже давно заключили порочный союз с целью контроля всех и вся. Всегда обосновывая свои действия только тем, что желают гражданам лишь самого лучшего. Сноуден же не только вывел их на чистую воду, но и представил доказательства того, что это действительно так.
Сноуден в роли политически преследуемого
Выступая со своими разоблачениями, Сноуден, тем не менее, внимательно следил за тем, чтобы не подвергать опасности текущие операции спецслужб и конкретных людей. Не все, что он знал, он сообщил журналистам. Но это не защитило Сноудена от необоснованных упреков со стороны почти всех американских политиков. Они обозвали его "предателем родины". Нынешний советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон вообще хотел бы видеть Сноудена "повешенным на высоком дереве". За что? За то, что он сказал правду?
Тот, кто задавал вопрос, какой конкретно вред Эдвард Сноуден причинил американским спецслужбам, до сих пор не получил удовлетворительного ответа. А между тем Сноудену грозит смертная казнь в случае его возвращения в США. Впрочем, пока он этого делать не собирается.
Между тем страсти вокруг Сноудена улеглись. Его побег от американских спецслужб в конечном итоге закончился в России. В стране, которой правят так называемые силовики, сотрудники спецслужб. В стране, где ограничивают свободу слова и мнений. Да и защита личных данных в обозримом будущем останется для русских чужим, малозначащим термином.
Эдвард Сноуден не закрывает на это глаза и открыто критикует Кремль. Но Сноуден не предатель, и не перебежчик. Он является лицом, которое подвергается преследованиям по политических мотивам, и находится в России потому, что западные страны, в том числе и Германия, не могут предоставить ему политическое убежище. Европейцы не хотят портить отношения с американцами. Циники называют это "реальной политикой".
Для европейцев важнее сохранить хорошие отношения с США, чем предоставить убежище одному человеку, заслуги которого в сфере демократии и правового государства признаны во всем мире.
Последствия разоблачений Сноудена
Безусловно, тот факт, что Сноуден сейчас скрывается от американских спецслужб в Москве, - это ирония судьбы. Примечателен его случай, и если посмотреть на него с другого ракурса.
Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США с небольшим перевесом. Мы знаем, что данные Facebook помогли британской компании Cambridge Analytica повлиять на результаты президентской кампании в пользу республиканцев. Поэтому Трамп не будет предъявлять кому-либо какие-то претензии.
Но вот экс-президент Барак Обама должен был использовать разоблачения Сноудена как повод для того, чтобы лучше защищать личные данные американских граждан. Тогда Cambridge Analytica информация о клиентах Facebook не досталась бы так легко. И возможно, сегодня в США был бы другой президент, а главой ЦРУ была бы не женщина, присматривавшая за пытками, которые американские агенты практиковали в секретной тюрьме в Таиланде.
Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW
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