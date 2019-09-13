Комментарий: Щадящий срок в отношении Запада к Зеленскому подошел к концу

Быстрые реформы, больше никаких задержек. С таким заделом Владимир Зеленский стал президентом Украины. Пока аплодисменты дома и за границей были ему гарантированы. Но появились сигналы, что Запад больше не будет благосклонно относиться ко всему, что он делает.

Зеленский хочет ополовинить Верховный суд

Дьявол, как это часто бывает, прячется в деталях. Послы стран Европейского Союза и Канады на истекшей неделе подвергли критике законопроект Зеленского из области юстиции. В нем президент среди прочего предложил вдвое сократить число судей Верховного суда - с нынешних максимум 200 до 100. Такому решению должен предшествовать тщательный анализ, справедливо заметили послы в письме к главам профильных парламентских комитетов.

Роман Гончаренко

Верховный суд - одна из немногих относительно независимых инстанций в Украине. Его звездный час пришелся на 2004 год, когда по решению суда было проведено повторное голосование на сфальсифицированных президентских выборах. В итоге победил Виктор Ющенко. А когда позднее президентом стал проигравший кандидат Виктор Янукович, то отомстил суду и лишил его части полномочий. При сменившем его Петре Порошенко Верховный суд был перезагружен, избраны новые судьи. От половины из них теперь хочет избавиться Зеленский. Это ослабит Верховный суд.

Второй повод для критики западных дипломатов касается Высшей квалификационной комиссии судей, которая играет важную роль при отборе судей на всех уровнях. Зеленский предлагает внести ее членов и некоторых других судей, работавших в период Порошенко, в закон о люстрации. Это означает увольнение и запрет на профессию, хотя убедительного обоснования для этого нет. Закон о люстрации направлен против чиновников времен Януковича и призван служить "очищению власти". Летом Зеленский предлагал распространить действие этого закона на всех высших чиновников эры Порошенко, но тогда, как и сейчас, с критикой выступили послы ЕС. Новая инициатива выглядит попыткой Зеленского все-таки воплотить в жизнь свою спорную идею по частям. Закон был одобрен парламентом 12 сентября.

Как президент Украины расширяет свою власть

Все новые законодательные инициативы продолжают замаскированную под волю народа, а по сути - авторитарную тенденцию в Украине. Последний пример - принятая парламентом в пятницу, 13 сентября, досрочная отставка Центральной избирательной комиссии. Можно предположить, что новый состав будет более благосклонно настроен к планам Зеленского, например к референдумам, которые он обещал во время избирательной кампании.

Особую обеспокоенность вызывают планы изменения конституции. Парламент предлагается сократить с 450 до 300 депутатов, что сделает его более контролируемым; парламентариев можно будет шантажировать уже принятым решением об отмене депутатской неприкосновенности и запланированным лишением мандата за прогулы заседаний; одновременно президент хочет получить право назначать и увольнять глав Государственного бюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Внеся в парламент законопроект об импичменте президента, Зеленский лишь на первый взгляд поставил себя в один ряд с депутатами. При детальном рассмотрении становится очевидно, что предлагается как раз обратное - и без того сложная процедура импичмента станет практически невозможной.

Но заниматься детальным рассмотрением сейчас в Украине стало тяжело. При таком количестве законопроектов на сложные темы даже специалисты могут что-то упустить. Не говоря уже о депутатах, из которых большинство - как и сам президент - до недавнего времени мало разбирались в политической деятельности. Возможно, это одна из причин, по которой президентское большинство в парламенте штампует все новые законы как на конвейере. У немногочисленной оппозиции нет шансов выполнять свою функцию контролера власти.

Дилемма Запада в связи с Зеленским

У Запада как у главного финансиста Украины больше рычагов, но он оказался перед дилеммой. Западу тяжело критиковать Зеленского, поскольку получивший 73 процента голосов президент пользуется беспрецедентной поддержкой своих сограждан. Еще важнее - на Западе, похоже, есть надежда на то, что при Зеленском возможно решение конфликта с Россией. Недавний обмен пленными между Москвой и Киевом усилил эту надежду. Может так случится, что в случае сближения России и Украины у Запада будет искушение закрыть глаза на внутриполитические отклонения от демократической нормы в Украине. Это была бы понятная, но близорукая позиция.

Все сильнее возникает подозрение, что Зеленский расширяет свою власть и сворачивает демократию. Если Запад с этим смирится, он утратит доверие. А в среднесрочной перспективе рискует иметь дело с последствиями нового восстания в стране по соседству с ЕС. Осторожная критика должна стать громче. Украине нужно дать четкий сигнал, четкое послание - не только от послов. Политические тяжеловесы в Европе, но и в Северной Америке должны занять четкую позицию. Щадящий срок для Зеленского закончился.

Автор: Роман Гончаренко - обозреватель DW.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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