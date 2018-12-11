Комментарий: Штраф Google и китаизация интернета в РФ

Роскомнадзор в России привыкли ругать. Ну правда, за что хвалить цензурное ведомство? Даже мало у кого из представителей власти доходит до доброго слова в его адрес, не говоря уж о критиках режима или сторонниках максимальной свободы интернета. И хотя в цензуре ничего хорошего нет, сегодня я хотел бы сказать слово если не во славу, то хотя бы в защиту Роскомнадзора. Точнее, чиновников, которые, кажется, делают все возможное, чтобы китаизация интернета в России не наступала как можно дольше.

Начисто проиграв в борьбе с Telegram, формальной блокировке которого в эти дни исполняется 8 месяцев, Роскомнадзор должен был хоть где-нибудь победить. Причем, одержать эту победу нужно было над каким-нибудь иностранным игроком - свои-то уже давно построены. Успехов в принуждении иностранных игроков к исполнению постоянно меняющихся и набирающих все больший градус безумия российских законов в этой сфере РКН, прямо скажем, не достиг. Например, не удалось заставить многие иностранные компании перенести в Россию серверы с персональными данными россиян.

Неторопливость и благодушие Роскомнадзора

Осенью 2018 года вступил в силу новый закон, который предписывал поисковым системам исключить из выдачи ссылки на заблокированные в России ресурсы. К концу октября Роскомнадзор заявил, что Google не подключился к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), которая содержит перечень запрещенных сайтов, и пообещал оштрафовать интернет-гиганта. И выполнил обещание, правда, далеко не сразу, а лишь спустя полтора месяца.

Александр Плющев

Неторопливость сопровождалась благодушием: штраф составил смехотворную, по меркам Google, и далекую от максимальной по закону сумму - 500 000 рублей, то есть меньше 0.01% от чистой прибыли российского отделения концерна, которая в 2017 году составила 5,8 миллиардов рублей. Выходит, если Google будут штрафовать так даже раз в три дня, это будет стоить ему всего 1% от прибыли в РФ.

Такие расходы могут и вполне окупиться: главный конкурент Google - "Яндекс" - законы исполняет и запрещенные ссылки из выдачи убирает. Соответственно, американская компания получает преимущество, предоставляя пользователю больше возможностей. На днях на это в очередной раз обратили внимание, когда "Яндекс" убрал из выдачи ссылку на новый, но оперативно заблокированный Роскомнадзором ресурс Алексея Навального “Умное голосование” (2019.vote). Чем больше ресурсов будет блокироваться, тем популярнее будут неподцензурные поисковики, даже безотносительно политики и цензуры - в глазах пользователя они будут просто более качественными сервисами.

Интернету в РФ "недокрутили гаечку"

Судя по недавним сообщениям, власти еще до первого штрафа по новому закону поняли, что "недокрутили гаечку", и уже разрабатывают поправки. Они, как пишут, должны предусматривать штрафы в размере 1% , но не от прибыли, а от выручки в России. Для Google в нынешних цифрах выйдет более 450 миллионов рублей, сумма уже ощутимая даже для интернет-гигантов. Но пока это только планы, да и очевидно, что альтернативой неэффективным блокировкам это решение тоже не назовешь.

В тот же день, когда российской дочке Google был выписан пока вполне символический штраф, американское руководство головной компании пообещало Конгрессу США, что не вернется в Китай на условиях цензурирования выдачи. В последние месяцы ходили упорные слухи, что корпорация работает над проектом Dragonfly, который позволит соблюсти суровые законы КНР начет просеивания результатов поиска и вернуться на гигантский и крайне привлекательный китайский рынок, откуда Google ушел восемь лет назад как раз из-за цензурных требований. Сотрудники компании, взволнованные этими слухами, даже написали открытое письмо руководству - и вот теперь, даже если и были планы в угоду бизнесу закрыть глаза на принципы и имиджевые потери, то теперь они, как минимум, заморожены.

Спасибо Роскомнадзору за время!

Ну а если уж Google не вводит цензуру ради такого лакомого рынка как китайский, будет ли он мараться ради сравнительного небольшого и не менее проблемного российского? Легче просто уйти из России, едва потери от штрафов станут проблемными для бизнеса компании. Да и какой смысл оставаться в стране, если в выигрышном положении окажутся как раз компании, которые не имеют отделений в России? Ведь оштрафовать их не получится, российской выручки у них нет. Ничего хорошего ни пользователям, ни российскому интернету, ни даже отдельно взятым российским интернет-компаниям, оставшимся без иностранных конкурентов, это не сулит, особенно в долгосрочной перспективе.

При этом, в силу глобальности интернета, сами по себе сервисы никуда от россиян не денутся. Поэтому российские власти все равно рано или поздно упрутся в вопрос, блокировать ли Google или Facebook. Пока сделать это весьма проблематично: пример Telegram уже восемь месяцев перед глазами. Поэтому в Роскомнадзоре и продолжают делать хорошую мину при плохой игре, экспериментируя со штрафами. И делают это, слава богу, не спеша, исходя из простого чиновничьего интереса, согласно которому оплачиваемый рабочий процесс должен быть в идеале бесконечным или хотя бы занимать максимально возможное время.

А в мире технологий время - один из важнейших факторов, позволяющий придумывать и внедрять новые решения, сводящие на нет цензурные усилия. Вот за это и спасибо Роскомнадзору, который, к счастью, никуда не торопится.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Индии Нарендра Моди Лидер самой населенной демократической страны мира редко общается с индийскими СМИ и придерживается правила - раскрывать как можно меньше информации о себе широкой общественности. А вот в социальной сети Facebook Нарендра Моди имеет наибольшее число подписчиков среди действующих политических лидеров мира: 53 миллиона (на двух аккаунтах).

Мировые лидеры в сети Facebook Президент США Дональд Трамп "Могло бы быть и больше", - думает, вероятно, Трамп. Зато какой стремительный рост! Число подписчиков на личной странице нынешнего президента США в Facebook утроилось после его инаугурации и продолжает расти: Facebook показывает около 22 миллионов.

Мировые лидеры в сети Facebook Королева Иордании Рания Аль-Абдулла 10 миллионов подписчиков - у королевы Иордании, которая развивает бурную деятельность также в YouTube, Instagram и Twitter. В общей сложности 311 миллионов пользователей Facebook, по данным на февраль 2017 года, подписаны на 590 профилей, принадлежащих главам государств и правительств, а также государственным ведомствам.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Турции Реджеп Эрдоган Четвертое место по числу подписчиков в Facebook - у нынешнего президента Турции. За его деятельностью в этой социальной сети следят девять миллионов человек. В рейтинге предыдущего года Реджеп Эрдоган занимал третье место - после бывшего президента США Барака Обамы и премьер-министра Индии Моди.

Мировые лидеры в сети Facebook Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси Президент Египта со своими семью миллионами подписчиков занимает в рейтинге популярности профилей мировых государственных лидеров в Facebook пятое место.

Мировые лидеры в сети Facebook Премьер-министр Камбоджи Хун Сен У премьер-министра Камбоджи - тоже семь миллионов подписчиков. Зато в рейтинге интерактивности, который опять же возглавляет Нарендра Моди, Хун Сен занимает второе место. Агентство Burson-Marsteller выяснило, что чаще всего мировые лидеры постят фотографии (55%), но самым интерактивным форматом является видео. Именно Хун Сен активнее других политиков постит видео у себя на странице.

Мировые лидеры в сети Facebook Белый дом Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

Мировые лидеры в сети Facebook Вне конкуренции Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

Мировые лидеры в сети Facebook В списках также значатся У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

Мировые лидеры в сети Facebook Дружественное абонирование Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД. Автор: Элла Володина

