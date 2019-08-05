 Комментарий: У оппозиции в России появились новые яркие фигуры | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 06.08.2019

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Мнения

Комментарий: У оппозиции в России появились новые яркие фигуры

Волна протестов в Москве показала, что у внесистемной оппозиции, кроме Навального, есть и другие лидеры, способные бросить вызов действующей власти, считает Федор Крашенинников.

Арест Любови Соболь 3 августа

Любовь Соболь арестовали еще до начала акции протеста 3 августа

Охватившая Москву волна общественных протестов заставляет по новому взглянуть на ситуацию в России вообще и в рядах внесистемной политической оппозиции в частности.

Неожиданным для многих лицом и символом новых тенденций стала Любовь Соболь - юрист Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Она - один из тех независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы, которым было отказано в регистрации. В считанные недели Соболь превратилась в самостоятельную политическую фигуру, от позиции которой зависит многое в сложившейся ситуации.

Миф о Навальном и феномен Соболь

Помимо всего прочего, феномен Соболь разрушает один их важнейших мифов об Алексее Навальном, усиленно насаждавшийся его оппонентами и критиками: основатель ФБК, мол, сам авторитарный диктатор "хуже Путина". Никакой команды единомышленников у него, дескать, нет, есть только преданно смотрящие ему в рот подчиненные. Рядом с собой он не терпит никаких ярких фигур, желая быть единственным и непогрешимым вождем оппозиции.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Никаких доказательств в пользу этого тезиса и раньше не было, а текущий политический кризис продемонстрировал его полную несостоятельность. Как выяснилось, команда у Навального есть и она вполне дееспособна даже при отсутствии своего лидера. Более того, даже арест сразу нескольких ключевых фигур политической команды Навального не обезглавил протесты и не парализовал работу ФБК.

Ничего удивительного в том, что у оппозиции оказалось много интересных и ярких кандидатов, способных действовать под жесточайшим давлением и с риском для себя, нет. Как показывает история, яркие общественные лидеры появляются в условиях острой политической борьбы, а не на дорогостоящих тренингах и тимбилдингах, организацией которых так любят заниматься путинские политические стратеги.

Протесты сплотили российскую оппозицию

Кроме наличия у внепарламентской оппозиции целой плеяды новых лидеров, московские протесты показали их готовность работать совместно и помогать друг другу. Проблема объединения оппозиционных сил, много лет будоражившая умы общественности, оказалась легко решаемой в условиях подготовки к выборам и совместного участия в протестах.

Пресловутый сбор подписей перевел все споры о лидерстве в практическую плоскость: кто-то смог собрать вокруг себя энтузиастов и решить эту нетривиальную задачу, а кто-то - нет. Способность мобилизовать людей и эффективно взаимодействовать с избирателями стала фильтром для отделения реальных лидеров оппозиции от мнимых. И прошедшие его люди оказались совершенно не склонными к внутренним распрям, что наглядно проявилось во время последних уличных акций в Москве и сопутствующих им событий.

В 2019 году можно констатировать, что неспособность договариваться присуща не российской оппозиции как таковой, а предыдущему поколению ее лидеров, фактически сошедших со сцены. Как видим, новые лидеры прекрасно ладят между собой, и никаких споров о том, кто же среди них главный, не слышно.

Контекст

Недавние акции протеста в Москве закончились задержаниями их участников. Теперь в России обвиняют DW во вмешательстве во внутренние дела. DW обвинения отвергает. (05.08.2019)

Комиссар Совета Европы Дунья Миятович задала главе МВД РФ Колокольцеву ряд неприятных вопросов о разгоне акции протеста в Москве 27 июля. В частности, ее интересовало, наказаны ли силовики за чрезмерное применение силы. (06.08.2019)

6 августа рабочая группа ЦИК рассмотрит жалобы Любови Соболь и Дмитрия Гудкова, которых ранее не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму. Главред "Эха Москвы" Венедиктов заявил, что ЦИК готов на уступки. (06.08.2019)

Борющаяся за избрание в Мосгордуму юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Жанне Немцовой рассказала, как ей мешают столичные власти, используя для этого самые разные способы. (19.06.2019)

Лидер в современных российских условиях - это тот, за кем идут люди и по чьему призыву они готовы добровольно и осмысленно выходить на протест под дубинки Росгвардии и полиции. Должности во всевозможных политических структурах, прежние заслуги и посты уже не имеют никакого значения.

Женские лица российской оппозиции

Изолировав Алексея Навального, Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и еще многих других хорошо известных лидеров протестного движения, власть полагала, что тем самым решит проблему и люди уйдут с улиц. Но оказалось, что она лишь дала шанс проявить себя новым лидерам. Примечательно, что такими лидерами оказались женщины.

Двадцать лет путинского правления привели к остановке всех социальных лифтов и монополизации власти группой немолодых мужчин с консервативными патриархальными убеждениями. В условиях реально работающей демократии женщин в российской власти должно было бы быть гораздо больше, чем мы видим сегодня. Поэтому для активной женщины в современной России вполне естественно оказаться в рядах оппозиции.

Не удивительно, что именно среди оппозиционных кандидатов и активистов мы видим множество перспективных политиков европейского типа, таких как Любовь Соболь, Юлия Галямина, Елена Русакова - женщин самобытных, энергичных, со своей позицией и повесткой.

Путину есть альтернатива

Это значит, что первые же действительно свободные выборы приведут во власть множество новых людей - молодых, ярких, талантливых, интересных. Очевидно, что среди них будет много женщин, которые радикально изменят российскую политику. Пусть для того, чтобы добиться свободных выборов и столь необходимых российскому обществу перемен, придется еще долго и упорно бороться с нынешней политической элитой.

Чем бы ни закончился нынешней этап противостояния власти и общества на улицах Москвы, один повод для оптимизма есть: это для власти Путин незаменим и неповторим, а у оппозиции всегда найдутся новые и энергичные лидеры, которые рано или поздно станут новой политической элитой России.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Евгений Жуков


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