Комментарий: Утечки о кибератаке на "фабрику троллей" выгодны и США, и РФ

Реальные военные действия довольно трудно спутать с происшествиями природного характера. И хотя челябинский (чебаркульский) метеорит многие поначалу приняли за военный самолет или даже за неудачные испытания ракеты, это скорее исключение. Солдаты, танки, самолеты, ну или хотя бы осколки ракет обычно попросту видны. Бывает непросто быстро определить их принадлежность, как, например, в случае с присоединением Крыма, но все это не идет ни в какое сравнение с кибервойнами.

Происшествия в глобальной компьютерной сети - совсем иного толка. Иногда бывает трудно сказать, имели ли они место вообще, а если и имели - что к ним привело: технические неполадки, человеческий фактор или хакерская атака? А если это хакерская атака, стояло ли за ней государство или это "частная инициатива"? Одни вопросы.

А был ли мальчик?

Именно такая ситуация с якобы имевшей место кибератакой перед выборами в Конгресс США в марте прошлого года, о которой сообщила The Washington Post, сославшись на свои источники. По их данным, американским киберподразделениям удалось атаковать так называемую "фабрику троллей", принадлежащую, как пишут в СМИ, близкому Владимиру Путину бизнесмену Евгению Пригожину. Причем атаковать так, что "фабрика", которую неоднократно обвиняли в попытках повлиять на политические процессы в США и других странах, аж на несколько дней физически была отключена от интернета. Источники NBC добавили, что приказ об этой операции лично отдал президент США Дональд Трамп.

Александр Плющев

Имело ли место само это событие? Узнать достоверно это будет крайне затруднительно. Поскольку в условиях, когда в международном сообществе кибератаки принято считать актами агрессии, кто-то из официальных лиц в Вашингтоне подтвердит факт атаки разве что только из желания обострить и без того непростые отношения с Москвой. Помня, что Владимир Путин не так давно сказал, что Москва готова к новому Карибскому кризису, такое маловероятно.

Странное совпадение

Но даже если факт атаки имел место, непонятно, каким образом она была проведена, и была ли она настолько эффективной, как об этом пишут? Возможно ли вообще проведение такой операции, которая физически отключит от интернета какой-то конечный узел, да так, что внешне это никак не будет заметно? Мы же до 26 февраля ничего об этом не слышали, верно? Кибервойна - новое для нас явление и отсутствие большого опыта (дай бог, чтобы нарабатывался он как можно медленнее) в этой сфере не позволяет строить сколько-нибудь обоснованных предположений.

О киберударе было объявлено в тот же день, когда на закрытом судебном процессе в Москве был вынесен приговор бывшему высокопоставленному офицеру ФСБ Сергею Михайлову и сотруднику "Лаборатории Касперского" Руслану Стоянову, которым дали 20 и 14 лет тюрьмы соответственно за измену родине. Пишут, что они передали ФБР способы и методы расследования дела о взломе платежной системы Assist.

Вынесение приговора и публикации о кибератаке вовсе необязательно непосредственно связаны между собой, но они поневоле заставляют задуматься о новой реальности, в которой мы живем Тем более, что выдвигались версии о связи арестов Михайлова и Стоянова с обвинениями "русских хакеров" во взломе серверов Демпартии США. А можно еще вспомнить, что в переданном через адвокатов письме Стоянов рассказывал, как российские власти используют хакеров для операций политического толка за рубежом, не преследуя их за киберпреступления экономического характера.

Притворная вражда

В России факт кибератаки, если она действительно была, тоже вряд ли признают официально. Ведь тогда придется признать и существование "фабрики троллей", а также - что, возможно, еще более болезненно - факт успешных действий противника на территории России. Но, судя по реакции президентского пресс-секретаря Пескова, не нашедшего в публикациях ничего интересного, не найдут в них чего-либо достойного их комментария и другие лица, имеющие отношение к реальному управлению страной.

Чего не скажешь о всяких политологах и депутатах с сенаторами, для них утечка о кибератаке - это огромный подарок. Тем более, что ее признало и издание, которое связывают с "фабрикой троллей". Какой аргумент в пользу автономизации интернета, да как вовремя! И столь же вовремя об этом заговорили в США: Трамп, которого обвиняют в сговоре с русскими, позиционирует себя как главного борца с российской киберугрозой. Было все это на самом деле или нет - не так уж важно по сравнению с тем, что эта ситуация выгодна обеим сторонам и все больше похожа на вполне скоординированные действия.

Настоящая угроза

Проблема в том, что в происходящее - мнимо или по-настоящему - вовлечено кибероружие. Когда государства допускают его применение или даже дают понять, что вовсю его применяют, и без того хрупкий мир становится гораздо менее безопасным. С каждым днем он все сильнее зависит от бесперебойной работы компьютерных систем, и если чисто политические игры вдруг перерастут в настоящую кибервойну - хорошо не будет никому.

Госмонополии на кибероружие нет, оно не контролируется международными договорами: хакерские группировки или даже отдельные лица могут устраивать масштабные атаки. Если люди под воздействием телепропаганды ехали воевать в Донбасс, почему мы исключаем, что кибердобровольцы или киберотпускники в какой-то момент начнут действовать из своего понимания патриотизма или государственных интересов? Неконтролируемые кибератаки со всех сторон - огромная угроза, с которой никто не хочет бороться, потому что никаких политических очков это не приносит.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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