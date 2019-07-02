Комментарий: Усс - типичный губернатор путинской системы

Губернатор Красноярского края Александр Усс приехал в пострадавший от паводка город Канск и, общаясь с горожанами, которым и так пришлось несладко, умудрился им нахамить. Местная жительница имела неосторожность поинтересоваться, видел ли губернатор состояние дороги, по которой он ехал, и что будет, если ее размоет. "Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже могу сейчас качнуть…" - огрызнулся Усс.

Федор Крашенинников

Можно понять нервозность губернатора Красноярского края: как ни пытались местные власти приуменьшить масштаб сибирского потопа, после визита в зону бедствия Путина игнорировать проблему стало невозможно. Вот только извиняет ли кризисность ситуации такую манеру общения с гражданами? И меняется ли суть дела от того, что через несколько часов губернатор публично извинился?

Издержки имитации демократии

Не проходит и недели, чтоб где-нибудь на бескрайних просторах России очередной системный политик не прославился хамским замечанием, циничным советом, угрозой или публично произнесенным набором бессвязных слов. Проблема стоит так остро, что Дмитрий Медведев даже упомянул про это в своей недавней статье - мол, надо что-то уже делать, а то престиж "Единой России" упал!

Казалось бы, раз в стране создана система, при которой на любой пост человека де-факто назначают, то почему же нельзя назначать на публичные должности тех, кто хотя бы говорить умеет хорошо, обладает каким-то личным обаянием и навыками кризисной коммуникации? Столько разговоров про кадровый резерв и бесконечные тренинги для будущей элиты, так в чем же проблема?

Проблема в самой идее формирования политической иерархии сверху вниз, когда сначала выбирается удобный начальству человек, а потом решение легализуется через выборы.

В условиях работающей демократии политиков не назначают, люди сами выбирают этот путь и в жесткой конкурентной борьбе, проходя через сито бесконечных выборов, неизбежно учатся вести себя с избирателями располагающим образом, говорить связно и не раздражать их своим поведением. Те, у кого сдают нервы, кто склонен срываться и хамить, рано или поздно отсеиваются, и никто о них не сожалеет.

Губернаторским постом обязан только Путину

В целом же индивидуумов с врожденным политическим чутьем и харизмой не так много, а научить этому случайных людей также сложно, как сделать их поэтами или композиторами. Сколько ни создавать кадровых курсов и партийных школ, сколько ни проводи тренингов и тимбилдингов, если человеку не дано быть публичным политиком – ничего не поделать, первый же выход на публику кончится конфузом.

Но согласиться с этим, значит поставить под сомнение всю сложившуюся систему. Что значит - не дано? Надо - значит надо.

Любопытно, что Александр Усс вовсе не новичок в политике и, казалось бы, должен был дать своим молодым и неопытным коллегам урок мастерства. Но если почитать его биографию, то мы увидим, что весь опыт его сводится к заседанию в декоративных законодательных органах и проигранным губернаторским выборам в 2002 году. То есть на собственном влиянии, харизме и популярности он не смог прыгнуть выше регионального парламента и губернаторским постом обязан только Путину.

В Кремле никто не занимался политикой в конкурентной среде

Чтобы увидеть в человеке дар к политической деятельности равно как и его отсутствие, надо и самому иметь за спиной успешный опыт работы в этой сфере.

Но если изучить жизненный путь высшего политического руководства России, то буквально бросается в глаза, что никто из них не имеет никакого успешного опыта политической деятельности в конкурентной среде.

Владимир Путин участвовал в конкурентных выборах только в качестве начальника штаба Анатолия Собчака в 1996 году, и кончились они для него поражением. Его победа в 2000 году - это история скорее про передачу власти из рук в руки, чем про выборы. Антон Вайно, глава администрации президента РФ вовсе никогда никуда не выбирался и даже не руководил предвыборной кампанией.

В губернаторы из охранников

Относительно опытным в плане публичной политики можно считать первого заместителя Вайно, Сергея Кириенко. Он в 1990 году избрался в Горьковский облсовет, в 1999 году неудачно поучаствовал в выборах мэра Москвы, а в 1999 году избрался в Госдуму по списку СПС, но, как и в начале 90-х, быстро ушел с депутатского поста. То есть, политический опыт у Кириенко есть, но получен он в других условиях и вообще весьма специфический: в областной совет он избирался при поддержке Комсомола, в мэры Москвы пошел после министерской и премьерской карьеры, а в Госдуму избрался по списку, во главе которого стоял Борис Немцов. За счет личной харизмы и талантов он никаких особых успехов в сфере публичной политики не достиг.

Стоит ли удивляться, чтоб без положительного опыта участия в выборах и публичной политике они обречены совершать однотипную кадровую ошибку, снова и снова делая ставку на подобных себе персонажей.

Кроме того, политически одаренные люди, скорее всего, кажутся им потенциально опасными. Ведь такого выдвинешь, а потом обратно не задвинуть: станет популярным, начнет на что-то претендовать. Так что лучше не надо, безопаснее набирать губернаторов из охранников и другого подручного человеческого материала.

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