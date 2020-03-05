Комментарий: Украинский кабмин - говорим Шмыгаль, подразумеваем Зеленский

По инициативе президента Владимира Зеленского украинский парламент отставил с должности премьер-министра Алексея Гончарука и назначил на его место Дениса Шмыгаля. Новый глава правительства и 15 министров, приведенные 4 марта к присяге, как считает глава государства, смогут вернуть народное доверие к его команде. На чем зиждется оптимизм Зеленского - сказать трудно. Потому что "Шмыгаль и Ко" сейчас очень напоминают команду попутчиков, оказавшихся волей судьбы в одном правительственном вагоне, из которого им могут указать на выход уже через полгода.

Чем Зеленскому не угодил Гончарук

Правительство Алексея Гончарука продержалось у власти полгода. От отставки его не спас ни "годовой иммунитет" после принятия программы кабинета министров Верховной радой, ни победные реляции премьера о невиданных ранее реформах, ни его публичные комплименты в адрес президента. Еще месяц назад, казалось, что недоразумения между Гончаруком и Зеленским, спровоцированные записями в кабинете премьера, где тот нелестно высказывался о президенте, ушли в прошлое. Парни пожали друг другу руки, Зеленский дал Гончаруку еще один шанс. Премьер с видом провинившегося ученика этот шанс принял. Но не тут-то было. Глава государства решил все же поменять премьер-министра.

Очевидно, что одной из главных причин отставки Гончарука стал низкий уровень доверия украинцев к кабинету министров, который в последние несколько месяцев фиксируют социологи. Более 50% жителей Украины не поддерживали деятельность правительства. Это, в свою очередь, отражается и на рейтинге президента Зеленского. Владимир Александрович решил канализировать весь негатив, накопленный властью, в отставку Алексея Гончарука, команда которого совершила много ошибок, начиная от выписывания себе любимым премий в 300% и заканчивая провальной коммуникацией в истории с Новыми Санжарами, недовыполнением бюджета и падением промышленности.

Сергей Руденко

Провалы команды Гончарука в сочетании со слабостью президента Зеленского неминуемо вели к краху всю "Зе-команду". Это хорошо понимал и президент, и премьер. Выход был только один - добровольная отставка главы правительства. Хотя по большому счету внятных объяснений, почему же он скоропостижно покинул свою должность, Алексей Гончарук так и не дал. Ведь еще двумя днями ранее премьер утверждал, что не собирается уходить в отставку. А во время своего прощального выступления в Раде он много говорил о своих успехах и о том, что не воровал.

Временное правительство Шмыгаля

Отставка правительства, похоже, стала неожиданностью не только для Алексея Гончарука, но и для ее инициаторов - президентской команды. За несколько дней в Офисе президента попытались сколотить команду во главе с Денисом Шмыгалем. Бывший топ-менеджер одной из компаний олигарха Рината Ахметова, а с недавних пор - вице-премьер-министр оказался такой же "темной лошадкой" украинской политики, как в свое время и его предшественник. В свое время он занимался частным бизнесом, работал в фискальной службе, был губернатором Ивано-Франковщины. В демонстрации политических амбиций до сих пор замечен не был, что, очевидно, и понравилось Зеленскому.

Какую Украину хочет строить Шмыгаль, похоже, не знает даже он сам. Во время выступления в парламенте премьер-министр вел себя как студент на экзамене, ограничиваясь лишь общими фразами. Ясно только одно: новый глава правительства если и засомневается в компетентности президента Зеленского, то, учитывая опыт своего предшественника, уж точно нигде не будет об этом говорить. Сам Шмыгаль, очевидно, понимает, что правительство, которое он возглавил - временное. Что его также, как и Гончарука, в любой момент могут "слить". Что команда, которая с ним пришла это - сборная "солянка" тех, кто согласился рискнуть своей репутацией, и тех, кто ее давно уже потерял.

Спешка, в которой формировалось правительство Шмыгаля, привела к тому, что ключевые должности в нем - министров экономики, образования, культуры, топлива и энергетики на день голосования в Верховной рады оказались вакантными. Те, кому они были предложены, в последний момент отказались идти в команду Шмыгаля. Но в ней сохранил свою должность министр внутренних дел Арсен Аваков, для которого это правительство - уже пятое за последние шесть лет. Остались в правительстве также министр юстиции Денис Малюська, министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Поменялись местами Дмитрий Кулеба и Вадим Пристайко - первый стал министром иностранных дел, а второй - вице-премьер-министром по вопросам европейской интеграции. Все остальные назначенцы - люди, которые уже побывали во власти во времена президентов Кучмы, Ющенко и Януковича, и за которыми торчат уши отечественных олигархов.

Имя им - Зеленский

Оппозиция может бесконечно апеллировать к процедуре смены правительства, говорить о превращении украинского государства из парламентско-президентской в президентскую республику и обсуждать слабость кадров "Зе-команды". Но реальность такова, что практически вся власть в Украине принадлежит сейчас Владимиру Зеленскому. Именно он, а не парламентское большинство решил судьбу правительства Гончарука. Именно он, а не Верховная рада определил, кому быть министром - в парламенте даже не было обсуждения кандидатов на министерские должности. И именно президенту, а не премьеру или спикеру парламента придется отвечать за действия всей команды. Потому что чья бы фамилия не стояла в графе "премьер-министр" или "министр", все равно читается: "Зеленский".

С большой вероятностью можно утверждать, что нынешние кадровые ротации в правительстве кардинально не повлияют на ситуацию в стране. Желания одного Дениса Шмыгаля и его команды для проведения радикальных изменений в стране недостаточно. Сам же Зеленский, как показали девять месяцев его президентства, не способен стать драйвером украинских реформ. Для этого ему не хватает ни опыта, ни знаний, ни умения делегировать часть полномочий другим людям. Президент должен помнить: большое доверие украинцев это - и большая ответственность перед ними. Для избирателей пока что существует только один Зеленский, которому они еще продолжают доверять. Как долго это будет продолжаться - сказать трудно. Но очевидно одно: наступит время, когда президентскому рейтингу уже не помогут ни публичные порки чиновников, ни их отставки.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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