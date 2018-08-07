 Комментарий: Тысячи осужденных за лайки и репосты - это уже репрессии? | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 07.08.2018

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Иван Преображенский

Комментарий: Тысячи осужденных за лайки и репосты - это уже репрессии?

Нам часто говорят: сейчас не 1937 год. Правда - на дворе 2018-й. Но статистика приговоров и статьи, по которым осуждают в России, позволяют говорить о репрессиях, считает Иван Преображенский.

Российская тюрьма

Российская компания Mail.ru Group предлагает отказаться от возбуждения уголовных дел на пользователей за лайки и репосты в социальных сетях, а уже осужденных амнистировать. "Мемориал" признал 29 из десятков задержанных за последние месяцы "Свидетелей Иеговы" политическим заключенными. Растет количество политзаключенных, в основном крымских татар, в Крыму. Верховный суд запросил материалы об аресте 18-летней Анны Павликовой, которую провокатор "подвел под статью" по делу об организации "Новое величие". В Барнауле возбуждено уже третье уголовное дело за публикацию в соцсетях "оскорбляющую чувства" картинок. Не успел закончиться Чемпионат мира по футболу, как подобные новости стали появляться ежедневно.

Экстремизм, шпионах, госизмена

Экстремизм остается в числе самых "популярных" в России правонарушений. Его удобнее всего "пришить" подозреваемым. Раньше, правда, чтобы попасть во внимание спецслужб или правоохранительных органов, надо было сделать что-то существенное. Сейчас же сажают за научное сотрудничество с иностранцами, "неправильное" вероисповедание, общение в "военных" интернет-форумах, репосты и даже лайки в соцсетях. В общем - на что хватит воображения у следователя, которому нужна новая квартира, премия или хотя бы звездочка на погонах.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Что объединяет всех этих людей? В большинстве случаев - это статьи Уголовного кодекса, по которым возбуждаются расследования. Самые громкие случаи - по статье "Государственная измена". В виде исключения - по статье "Шпионаж", если, например, у члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан найдет гражданство другого государства. Но абсолютное большинство уголовных дел возбуждается по статье 282 - за экстремизм во всех его возможных проявлениях. Уже в 2016-м счет осужденных шел на сотни, в 2017-м стало можно говорить о том, что "за лайк и репост" сидят тысячи. По данным Mail.ru, за первую половину 2018 года уже добавилось еще 450 и не факт, что это полная статистика.

И вот тут хочется спросить тех, кто постоянно говорит нам магическую фразу: "Это еще не 1937 год". А сколько вам надо, чтобы вы сказали, что вот это - уже полноценные репрессии, а не случайные девиации нашего в целом "вегетарианского" политического режима?

Обвинительные приговоры и пытки

Чтобы понимать, что в реальности происходит, достаточно знать всего несколько фактов. Во-первых, в России оправдывают всего 0,2% подсудимых. Это проценты очень близкие к чрезвычайному судопроизводству периода больших репрессий в СССР.

Второе - снижается количество приговоров, вынесенных за нанесение вреда здоровью, грабежи и т. д. В минусе и побои, которые у нас вообще недавно декриминализовали. Зато больше всего выросло число экономических преступлений. Приговоров за разнообразный экстремизм тоже стало больше.

При этом рост экстремизма, как и увеличение числа экономических преступлений, рядовой россиян вряд ли заметит. Может быть это потому, что "органы" так эффективно его от таких "криминальных элементов" защищают? Или, все-таки, это связано с ростом сфабрикованных дел?

Третье - это обыденность пыток внутри "исправительной системы". Причем информация о них становится поводом скорее для передела "рынка собственности" нового ГУЛАГа и арестов отдельных садистов, чьи преступления зафиксированы на видео. О реформировании системы речь не идет. Ведь бесплатные рабочие руки - это очень рентабельно.

То есть, мы имеем все три важнейшие составляющие неуправляемых репрессий: следователей, фабрикующих дела, суды, которые не оправдывают, и тюремщиков, которые пытают.

Диктатура доносчиков

Говоря о репрессиях, надо понимать, что у них две отличительные черты: бессмысленность и опора на "широкие слои населения". Государство лишь задает направление, а дальше процесс отдан на откуп отдельным стукачам и сотрудникам "органов".

Контекст

С начала июня в России было возбуждено не менее семи уголовных дел по статье о госизмене. Об их фигурантах известно немного. DW рассказывает о том, кто эти люди и в чем их обвиняют. (03.08.2018)

По информации СМИ, члена правления энергетического концерна Карину Цуркан подозревают в шпионаже в пользу Румынии. Ей грозит до 20 лет тюрьмы. (19.06.2018)

Уголовные штрафы и лишение свободы за "репосты" и "лайки" - реальность в России, которую карикатурист Сергей Елкин увидел так. (24.10.2017)

Так было в эпоху "больших репрессий", так происходит и сейчас. Кто-то зарабатывает на криминализации лайков новые звездочки на погоны. Кто-то устраняет конкурентов для карьерного роста. Все чаще страдают совершенно случайные люди. 

Причем усиление репрессий после завершения Чемпионата мира по футболу в России, как и предсказывали правозащитники, налицо. И, в отличие от временной показной либерализации, это долгосрочная тенденция.

Возлагать ответственность за происходящее исключительно на правящий режим было бы слишком просто. В реальности налицо уже "запрос снизу". Система живет и работает по своим внутренним правилам. Кремль, борясь с оппозицией, запустил маховик, но не факт, что сам может его остановить. 

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Елена Барышева


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