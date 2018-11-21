Комментарий: Трамп позволяет Эр-Рияду выйти сухим из воды

Президент США Дональд Трамп фактически снимает с саудовских властей ответственность за жестокое убийство Джамаля Хашогги. Это не должно оставаться без последствий, считает Михаэль Книгге.
Смысл бессвязного заявления Белого дома по поводу убийства Джамаля Хашогги, которое звучит так, как будто его надиктовал сам президент США Дональд Трамп, сводится примерно к следующему: вполне возможно, что наследный принц Саудовской Аравии заказал жестокое убийство Хашогги в консульстве своей страны в Стамбуле. Но, знаете ли, мне это глубоко безразлично и я не допущу, чтобы преднамеренное убийство проживавшего в США журналиста помешало нам получать деньги от саудовцеви преследовать Иран.
Если бы с таким заявлением выступил кто-то другой, то ему наверняка бы задали два вопроса:
1. У вас что, нет редактора?
2. Неужели у вас нет совсем никаких моральных принципов?
Впрочем, для Трампа ни один из этих вопросов не актуален. По всей видимости, президента США не интересуют такие тонкости, как последовательное изложение аргументов. И ему совершенно безразличны даже самые основные понятия добра и зла.
Президент - делец
Но невежество или нежелание различать добро и зло не освобождают никого - не говоря уже о лидере самой могущественной страны мира - от ответственности за свое поведение, сводящее на нет роль морального лидера, которой всегда гордились президенты США. Даже если они зачастую ей и не соответствовали.
Но Трамп не такой, как остальные. Он даже не претендует на роль морального лидера. Президент-делец совершенно четко дал понять, что саудовские деньги и поддержка Эр-Риядом антииранскую позиции Вашингтона легко перевешивают убийство обозревателя Washington Post - газеты, к которой Трамп питает отвращение. Разумеется, такое поведение главы Белого дома не является сюрпризом, а лишь в очередной раз подтверждает, что за человек был избран президентом США два года назад.
Эр-Рияд может выйти сухим из воды
Тем не менее, жалкое заявление Вашингтона вкупе с его позорной, оскорбительной и опасной риторикой входит в число самых серьезных промахов за время президентства Трампа по одной простой причине: это в прямом смысле слова позволяет лидерам Саудовской Аравии избежать наказания за убийство.
Тот факт, что Хашогги заманили в консульство Саудовской Аравии в Турции, где он был жестоко убит группой саудовцев столь дерзким и неосторожным способом, говорит о том, что такое можно было организовать только после получения на то согласия высшего руководства Саудовской Аравии - в особенности наследного принца.
Попросту проигнорировав заключения своих и чужих спецслужб и отказавшись принять какие-либо ограничительные меры в отношении Эр-Рияда в ответ на столь вопиющий акт, Трамп фактически закрывает глаза на жестокость саудовцев.
И что еще хуже: оправдывая их поведение, Трамп поддерживает и поощряет подобные действия других тиранов по всему миру. Из-за президента США вторник, 20 ноября 2018 года, стал черным днем для прав человека во всем мире. И это произошло всего за два дня до Дня благодарения.
Новый Конгресс должен обозначить новые приоритеты
С этим нельзя мириться. Конгресс должен вмешаться и действовать прямо сейчас - как и тогда, когда Трамп не спешил вводить санкции против России. И если Конгресс, в котором многие республиканцы все еще думают о том, как бы не оскорбить Трампа, не предпримет решительные шаги и не введет эффективные санкции в отношении Саудовской Аравии, это должен будет сделать новый Конгресс, в котором контроль над Палатой представителей перейдет к Демократической партии.
Возможно, до сих пор демократы не считали оценку политики администрации Трампа в отношении Эр-Рияда и введение санкций против Саудовской Аравии своими основными задачами на 2019 год. Теперь это должно стать для них приоритетом.
Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.
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