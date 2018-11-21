Комментарий: Трамп позволяет Эр-Рияду выйти сухим из воды

Смысл бессвязного заявления Белого дома по поводу убийства Джамаля Хашогги, которое звучит так, как будто его надиктовал сам президент США Дональд Трамп, сводится примерно к следующему: вполне возможно, что наследный принц Саудовской Аравии заказал жестокое убийство Хашогги в консульстве своей страны в Стамбуле. Но, знаете ли, мне это глубоко безразлично и я не допущу, чтобы преднамеренное убийство проживавшего в США журналиста помешало нам получать деньги от саудовцеви преследовать Иран.

Если бы с таким заявлением выступил кто-то другой, то ему наверняка бы задали два вопроса:

1. У вас что, нет редактора?

2. Неужели у вас нет совсем никаких моральных принципов?

Впрочем, для Трампа ни один из этих вопросов не актуален. По всей видимости, президента США не интересуют такие тонкости, как последовательное изложение аргументов. И ему совершенно безразличны даже самые основные понятия добра и зла.

Президент - делец

Но невежество или нежелание различать добро и зло не освобождают никого - не говоря уже о лидере самой могущественной страны мира - от ответственности за свое поведение, сводящее на нет роль морального лидера, которой всегда гордились президенты США. Даже если они зачастую ей и не соответствовали.

Михаэль Книгге

Но Трамп не такой, как остальные. Он даже не претендует на роль морального лидера. Президент-делец совершенно четко дал понять, что саудовские деньги и поддержка Эр-Риядом антииранскую позиции Вашингтона легко перевешивают убийство обозревателя Washington Post - газеты, к которой Трамп питает отвращение. Разумеется, такое поведение главы Белого дома не является сюрпризом, а лишь в очередной раз подтверждает, что за человек был избран президентом США два года назад.

Эр-Рияд может выйти сухим из воды

Тем не менее, жалкое заявление Вашингтона вкупе с его позорной, оскорбительной и опасной риторикой входит в число самых серьезных промахов за время президентства Трампа по одной простой причине: это в прямом смысле слова позволяет лидерам Саудовской Аравии избежать наказания за убийство.

Тот факт, что Хашогги заманили в консульство Саудовской Аравии в Турции, где он был жестоко убит группой саудовцев столь дерзким и неосторожным способом, говорит о том, что такое можно было организовать только после получения на то согласия высшего руководства Саудовской Аравии - в особенности наследного принца.

Попросту проигнорировав заключения своих и чужих спецслужб и отказавшись принять какие-либо ограничительные меры в отношении Эр-Рияда в ответ на столь вопиющий акт, Трамп фактически закрывает глаза на жестокость саудовцев.

И что еще хуже: оправдывая их поведение, Трамп поддерживает и поощряет подобные действия других тиранов по всему миру. Из-за президента США вторник, 20 ноября 2018 года, стал черным днем для прав человека во всем мире. И это произошло всего за два дня до Дня благодарения.

Новый Конгресс должен обозначить новые приоритеты

С этим нельзя мириться. Конгресс должен вмешаться и действовать прямо сейчас - как и тогда, когда Трамп не спешил вводить санкции против России. И если Конгресс, в котором многие республиканцы все еще думают о том, как бы не оскорбить Трампа, не предпримет решительные шаги и не введет эффективные санкции в отношении Саудовской Аравии, это должен будет сделать новый Конгресс, в котором контроль над Палатой представителей перейдет к Демократической партии.

Возможно, до сих пор демократы не считали оценку политики администрации Трампа в отношении Эр-Рияда и введение санкций против Саудовской Аравии своими основными задачами на 2019 год. Теперь это должно стать для них приоритетом.

Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.

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