Комментарий: Трамп использует "Брекзит" для давления на Лондон

Британская королева никогда не рассказывает о том, какое у нее остается мнение о гостях. Жаль, потому что было бы интересно узнать, что Елизавета II думает об этом необычном государственном госте, с которым она сидела за одним столом в Букингемском дворце. Дональд Трамп стал 12-м президентом США, с которым встречалась нынешняя британская королева.

При этом он - всего лишь третий американский лидер, в честь которого был дан официальный ужин. Королева, как и многие британцы, возможно, задавалась вопросом, почему именно политический хам Трамп заслужил такие почести. Ответ дать затруднительно, потому что из визита президента США истерзанная драмой "Брекзита" страна может извлечь немногое.

Королевский намек Трампу

Дональд Трамп высказался за кандидатуру Бориса Джонсона в качестве нового премьер-министра Великобритании и посоветовал привлечь его националистически настроенного приятеля Найджела Фаража к участию в переговорах с ЕС по "Брекзиту". Не считая того, что такие переговоры не ведутся, подобные заявления являются явным выпадом в сторону все еще остающейся на посту премьер-министра Терезы Мэй - самой "хромой" из всех "уток", - которая будет занимать резиденцию на Даунинг-стрит 10 не дольше, чем до конца июля. Трамп выступил за жесткий "Брекзит" и максимально ослабленный Евросоюз. Обе эти позиции Мэй отвергает.

Бернд Ригерт

До сих пор все президенты США, которые были гостями британской королевы или принимали ее в Белом доме, поддерживали сильную и успешную европейскую интеграцию. В своей речи во время официального ужина Елизавета II напомнила Трампу, что для сохранения мира необходимы международные институты. А премьер Мэй вручила гостю проект Атлантической хартии, вышедший из-под пера Черчилля.

Сомнительно, что американский хулиган от политики понял этот недвусмысленный намек. Президент Трамп скорее был ослеплен пышностью и монархическким блеском, которыми королевская семья одарила его. Этот эгоист был воодушевлен как ребенок в кондитерской лавке и даже на своей пресс-конференции лепетал, насколько фантастически все было.

Никаких поблажек от Трампа для Великобритании

Когда родилась идея государственного визита в Великобританию не самого приятного американского президента, в Лондоне рассчитывали на то, что это позволит заключить торговое соглашение с США вскоре после "Брекзита". Но "Брекзит" еще не завершился, и торговое соглашение остается лишь зыбким обещанием. После разговора с Терезой Мэй Дональд Трамп еще раз дал понять, что для него ничего не бывает просто так.

Например, президент США хочет включить в торговую "сделку" с Лондоном сферы сельского хозяйства и услуг в области здравоохранения. А вообще переговоры о таком соглашении возможны, только после того, как британцы запретят работать в стране китайской компании Huawei, как это сделали США, и выйдут из соглашения по ядерной программе Ирана, как уже поступил Вашингтон.

Такого сторонники "Брекзита" не ожидали. До них доходит, что Трамп будет использовать торговлю как инструмент давления и в отношении королевства, расколотого "Брекзитом". Подобно товарам из Китая или ЕС, Трамп мог бы обложить пошлинами и британский экспорт, если Лондон не будет слушаться. Мастер заключать сделки нащупывает слабости Великобритании и будет их использовать.

Перспективы торговли между США и якобы освобожденной от оков Евросоюза Великобританией как были, так и остаются абсолютно преувеличенными Трампом и сторонниками "Брекзита". Сам Дональд Трамп называет эти перспективы "феноменальными". Межу тем объем американо-британской торговли и так уже велик. Дальнейший рост возможен лишь в некоторых секторах.

При этом товарооборот Великобритании с ЕС в три раза больше, чем с США. Поэтому для королевства торговое соглашение с Брюсселем гораздо важнее, чем только с Вашингтоном. Но требования, которые Трамп озвучил в Лондоне, не согласуются с правилам, которые Великобритания должна будет выполнить, чтобы продолжать переговоры с ЕС. Это новый тупик, в который может быстро зайти следующее британское правительство.

Остается загадкой, почему этому президенту была предоставлена особая честь королевского приема. Елизавета II будет удивляться и хранить молчание. Впрочем, она давала официальный ужин также в честь румынского диктатора Николае Чаушеску, а также правителя Зимбаве Роберта Мугабе. Так что у нее есть опыт общения с особенными гостями.

Трампа же выделяет еще и то, что он отказывается принять реальность. Он утверждает, что на улицах Лондона во время его визита были только очень незначительные протесты, а одобрения - в тысячи раз больше. Это неправда. На самом деле все было в точности наоборот.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

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