Комментарий: Трагедия SuperJet 100 - катастрофа в режиме реального времени

Авария самолета SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, произошла буквально на наших глазах: первые видео с места жеской и жуткой посадки стали появляться, спустя считанные минуты после произошедшего. В век соцсетей случившееся в столь публичном месте неизбежно становится общеизвестным молниеносно и в мельчайших подробностях. Традиционные СМИ, особенно телевидение, все больше проигрывают онлайну в освещении событий вполне себе государственной важности.

Глаза видят, а уши не верят

К этому трудно привыкнуть, особенно родившимся в доинтернетную эпоху: даже в одним и тем же человеком по-разному поданная информация усваивается иначе. Когда мы смотрим на видео в соцсети на полыхающий самолет, то понимаем, что без жертв, очевидно, не обошлось. Но сообщения в СМИ о том, что все, ну или хотя бы почти что все, эвакуированы и даже раньше положенного норматива, на какое-то время оставляют надежду на чудо.

Александр Плющев

На то, что то ли ракурс съемки был такой, то ли все настолько здорово сработали. Но в конечном итоге глаза оказываются правы. Поневоле задумываешься, сколько правды содержится в сообщениях о тех происшествиях, которые невозможно верифицировать с помощью видео или публично доступных объективных средств контроля.

Теленовости, которые в обычное время, главным образом, рассказывают о протокольных встречах российского руководства, отношениях с наиболее недружественными в данный момент странами и чрезвычайных ситуациях за рубежом, оказываются профнепригодными в моменты таких катастроф.

Тем более - в период длинных праздников, когда без больших консилиумов с начальством по самоцензуре и не разберешься, что именно можно сообщать, как подавать, сколько времени уделять, в каком месте выпуска ставить и с чем все это должно соседствовать. Менее подверженные цензуре онлайн-СМИ и уж тем более соцсети на этом фоне выглядят примерно как смартфон рядом с дисковым аппаратом.

Флайтрадар и други

Есть устойчивое выражение "диванная аналитика", которое описывает большой спектр комментаторов и конспирологов, возбуждающихся при всякой чрезвычайной ситуации. Но нельзя не отдать должное "коллективному разуму", который с недоступной даже для самой продвинутой и технически подкованной редакции скоростью начинает обрабатывать массивы информации из публичных источников: один отыскивает маршрут на сервисе FlightRadar, другой на основе данных грозодетекторов ставит под сомнения слова пилота, третий мониторит переговоры диспетчеров.

И вот даже не очень любопытный человек в режиме реального времени получает в своей ленте в соцсети подробную, разностороннюю, зачастую весьма противоречивую, но тем не менее весьма профессиональную с информационной точки зрения картину произошедшего. Это не означает, что он получает ответы на все свои вопросы, наоборот, у него их возникает все больше, зато его точно никто не держит в неведении, как телезрителя. Впрочем, те же самые открытые данные позволяют заинтересованным субъектам манипулировать аудиторией, смещая акценты и аккуратно подводя к нужным выводам.

Вы же сами видели, как пилот сажал самолет, он дважды или трижды подпрыгнул, делайте выводы, такие у нас пилоты. А вот - стоп-кадр видео, запечатлевшего спасшихся пассажиров, и кто-то из них несет ручную кладь. Значит, точно это такие лица виновны в гибели других людей, потому что спасали свое добро. И вот уже мало кто обсуждает, что случилось с самолетом и почему он оказался в такой ситуации. Тем более что в вопросах поведения соотечественников в различных ситуациях все мы эксперты даже больше, чем в футболе и воспитании детей.

Логика жизни в соцсетях диктует и сколько-нибудь известным персонам также не оставаться в стороне от обсуждений важных тем и новостей. Можно как угодно относиться к условной Ольге Бузовой, но когда селебрити с 15 миллионами подписчиков спрашивает "Где были пожарные? Почему людям никто не помогал", можно не сомневаться, что те же самые вопросы зададут и миллион просмотревших эту эмоциональную публикацию.

Архив под рукой

Уместно вспомнить и известное выражение "интернет все помнит". В данном случае оно касается публикаций о спорном проекте SuperJet, ставший продуктом которого самолет и потерпел крушение. Ни в одном телерепортаже вы не найдете такого мощного бэкграунда, как в Twitter или Facebook, причем не особо важно, на кого именно вы там подписаны: в дни подобных ситуаций репосты превращают любую ленту в информационно-аналитическую.

Битвы за то, что именно будет помнить интернет. или, скажем так, что он будет вспоминать в первую очередь, продолжаются постоянно. За сутки, истекшие с момента аварии, одну только статью о SuperJet 100 в Википедии редактировали десятки раз.

Неудивительно, что ресурс такой степени влиятельности, государство самыми разными способами пытается взять под контроль. И технологически, и юридически. Пока попытки эти малопродуктивны, прежде всего, за счет непрофессионализма и алчности авторов и исполнителей.

Законы пишутся так, что исполнить их практически невозможно. А деньги, выделяемые на эти цели, скажем так, крайне привлекательны для коррупционеров. На них и еще чуть-чуть на опережающий охранительное мракобесие технологический прогресс - вся надежда.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Стоячие кресла Одна из самых обсуждаемых новинок ярмарки Aircraft Interiors Expo - стоячие кресла Skyrider от итальянской фирмы Aviointeriors. "Седла" со спинками значительно экономят место в салоне, увеличивая вместимость самолета на 20 процентов. Возможно, эту разработку будут использовать лоукостеры.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Первоклассный полет К открытию ярмарки Aircraft Interiors Expo авиакомпания Emirates выставила в аэропорту Гамбурга свой Boeing-777 с обновленным интерьером. Дизайн для первого класса арабская авиакомпания разрабатывала совместно с Mercedes-Benz.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Личная каюта Площадь личного пространства пассажира певрого класса увеличилась до четырех квадратных метров. Каждая каюта закрывается при помощи раздвижных дверей. Чтобы во время долгого перелета не было скучно, у кресла-кровати расположен монитор, на котором можно смотреть фильмы из медиатеки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты "Умные" часы для бортпроводников При помощи этого устройства стюардессы смогут изменять многие параметры в салоне: освещение, громкость музыки, объявлений и так далее. Кроме того, на дисплее будут отображаться заказы пассажиров и информация о том, на каком месте не убран столик, откинута спинка кресла или не пристегнут ремень.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Робот вместо стюардессы Японские ученые трудятся над созданием робота, который в ближайшее время сможет перенять обязанности бортпроводника: приветствовать пассажировать на борту и проводить демонстрацию аварийно-спасательного оборудования. Робот говорит на семи языках и пока находится на стадии разработки.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Больше пространства для чемоданов Для пассажиров, путешествующих эконом-классом, есть приятные новости. В обновленном салоне Airbus-320 в два раза увеличилось место для ручной клади: теперь чемоданы можно поставить на полку вертикально. Здесь, как и в первом классе, регулируется светодиодная подсветка. Авиакомпании Easyjet и Turkish Airlines уже заказали такие салоны для своих самолетов, первые полеты запланированы на 2020 год.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Виртуальные развлечения Гамбургская компания United Screens продемонстрировала возможности VR-очков в салоне самолета. С помощью этого устройства пассажиры смогут находиться в виртуальной реальности во время долгих перелетов - не просто сидеть и смотреть фильмы, а отвлекаться на несколько часов.

Как будут выглядеть пассажирские самолеты Интернет на борту Просьба отключить мобильные телефоны уходит в прошлое. Немецкие операторы мобильной связи предлагают несколько тарифов для полета: самый дешевый открывает доступ только к мессенджерам, например, WhatsApp. Наиболее дорогой позволяет пользоваться браузером и смотреть фильмы на стриминговых сервисах. Выбрать и оплатить услугу можно через приложение на смартфоне. Автор: Ксения Сафронова

