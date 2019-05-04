Комментарий: Трагедия SuperJet 100 - катастрофа в режиме реального времени

Нигде вы не найдете такого бэкграунда событий, как в соцсетях. И не так важно, на кого вы подписаны. В дни трагедий репосты делают любую ленту информационно-аналитической, считает Александр Плющев.
Авария самолета SuperJet 100 авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, произошла буквально на наших глазах: первые видео с места жеской и жуткой посадки стали появляться, спустя считанные минуты после произошедшего. В век соцсетей случившееся в столь публичном месте неизбежно становится общеизвестным молниеносно и в мельчайших подробностях. Традиционные СМИ, особенно телевидение, все больше проигрывают онлайну в освещении событий вполне себе государственной важности.
Глаза видят, а уши не верят
К этому трудно привыкнуть, особенно родившимся в доинтернетную эпоху: даже в одним и тем же человеком по-разному поданная информация усваивается иначе. Когда мы смотрим на видео в соцсети на полыхающий самолет, то понимаем, что без жертв, очевидно, не обошлось. Но сообщения в СМИ о том, что все, ну или хотя бы почти что все, эвакуированы и даже раньше положенного норматива, на какое-то время оставляют надежду на чудо.
На то, что то ли ракурс съемки был такой, то ли все настолько здорово сработали. Но в конечном итоге глаза оказываются правы. Поневоле задумываешься, сколько правды содержится в сообщениях о тех происшествиях, которые невозможно верифицировать с помощью видео или публично доступных объективных средств контроля.
Теленовости, которые в обычное время, главным образом, рассказывают о протокольных встречах российского руководства, отношениях с наиболее недружественными в данный момент странами и чрезвычайных ситуациях за рубежом, оказываются профнепригодными в моменты таких катастроф.
Тем более - в период длинных праздников, когда без больших консилиумов с начальством по самоцензуре и не разберешься, что именно можно сообщать, как подавать, сколько времени уделять, в каком месте выпуска ставить и с чем все это должно соседствовать. Менее подверженные цензуре онлайн-СМИ и уж тем более соцсети на этом фоне выглядят примерно как смартфон рядом с дисковым аппаратом.
Флайтрадар и други
Есть устойчивое выражение "диванная аналитика", которое описывает большой спектр комментаторов и конспирологов, возбуждающихся при всякой чрезвычайной ситуации. Но нельзя не отдать должное "коллективному разуму", который с недоступной даже для самой продвинутой и технически подкованной редакции скоростью начинает обрабатывать массивы информации из публичных источников: один отыскивает маршрут на сервисе FlightRadar, другой на основе данных грозодетекторов ставит под сомнения слова пилота, третий мониторит переговоры диспетчеров.
И вот даже не очень любопытный человек в режиме реального времени получает в своей ленте в соцсети подробную, разностороннюю, зачастую весьма противоречивую, но тем не менее весьма профессиональную с информационной точки зрения картину произошедшего. Это не означает, что он получает ответы на все свои вопросы, наоборот, у него их возникает все больше, зато его точно никто не держит в неведении, как телезрителя. Впрочем, те же самые открытые данные позволяют заинтересованным субъектам манипулировать аудиторией, смещая акценты и аккуратно подводя к нужным выводам.
Вы же сами видели, как пилот сажал самолет, он дважды или трижды подпрыгнул, делайте выводы, такие у нас пилоты. А вот - стоп-кадр видео, запечатлевшего спасшихся пассажиров, и кто-то из них несет ручную кладь. Значит, точно это такие лица виновны в гибели других людей, потому что спасали свое добро. И вот уже мало кто обсуждает, что случилось с самолетом и почему он оказался в такой ситуации. Тем более что в вопросах поведения соотечественников в различных ситуациях все мы эксперты даже больше, чем в футболе и воспитании детей.
Логика жизни в соцсетях диктует и сколько-нибудь известным персонам также не оставаться в стороне от обсуждений важных тем и новостей. Можно как угодно относиться к условной Ольге Бузовой, но когда селебрити с 15 миллионами подписчиков спрашивает "Где были пожарные? Почему людям никто не помогал", можно не сомневаться, что те же самые вопросы зададут и миллион просмотревших эту эмоциональную публикацию.
Архив под рукой
Уместно вспомнить и известное выражение "интернет все помнит". В данном случае оно касается публикаций о спорном проекте SuperJet, ставший продуктом которого самолет и потерпел крушение. Ни в одном телерепортаже вы не найдете такого мощного бэкграунда, как в Twitter или Facebook, причем не особо важно, на кого именно вы там подписаны: в дни подобных ситуаций репосты превращают любую ленту в информационно-аналитическую.
Битвы за то, что именно будет помнить интернет. или, скажем так, что он будет вспоминать в первую очередь, продолжаются постоянно. За сутки, истекшие с момента аварии, одну только статью о SuperJet 100 в Википедии редактировали десятки раз.
Неудивительно, что ресурс такой степени влиятельности, государство самыми разными способами пытается взять под контроль. И технологически, и юридически. Пока попытки эти малопродуктивны, прежде всего, за счет непрофессионализма и алчности авторов и исполнителей.
Законы пишутся так, что исполнить их практически невозможно. А деньги, выделяемые на эти цели, скажем так, крайне привлекательны для коррупционеров. На них и еще чуть-чуть на опережающий охранительное мракобесие технологический прогресс - вся надежда.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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