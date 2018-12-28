Комментарий: Тихий 2019 год для Владимира Путина

Год 2018-й был для Кремля очень тяжелым. Вначале всей страной переизбирали в президенты Владимира Путина, потом, как я и прогнозировал год назад, жестко доказывали всему миру, что "русские не сдаются". В итоге РФ едва не избежала прямого конфликта с США в Сирии, получила новые санкции за "дело Скрипаля", и даже президент Беларуси Александр Лукашенко перестал называть Россию "братским государством". Значит ли это, что и 2019 год окажется для Кремля тяжелым и неудачным?

Россия без внешней политики

2018 год показал, что российская внешнеполитическая стратегия по-прежнему полностью подчинена внутренней политике. Переизбрать Владимира Путина президентом, разумеется, важнее отношений с зарубежными государствами. Логика тут понятна, ее предельно честно ранее обозначил спикер Госдумы Вячеслав Володин, по словам которого, России нет без Путина.

Иван Преображенский

Однако и после избрания нового-старого президента РФ внешняя политика продолжила работать по законам внутренней. Это видно хотя бы по истории с отравлением Скрипалей, где главной задачей кремлевской дипломатии было "не прогнуться" под Запад. Задачу успешно решили, ее результатом стали новые американские санкции. Такая же задача была поставлена и после того, как в Керченском проливе российские пограничники захватили украинских моряков.

Внутренняя аудитория не была готова принять "прогиб" под Запад. Именно на эту аудиторию российские власти и работали, поддерживая имидж несгибаемых. Стратегия эта не изменится и в 2019 году. Однако теперь во внутренней политике перед Кремлем стоят в основном долгосрочные задачи. Они не требуют постоянно входить в клинч с зарубежными государствами. Примерами нового прагматизма могут стать поездка Владимира Путина на Международный экономический форум в Давос или передача Японии пары Курильских островов.

Давосский манифест

Внешнеполитический год для Владимира Путина, а значит, и для России, с которой он себя все больше отождествляет, может по-настоящему начаться с его выступления в Давосе. О чем бы ни говорил российский президент, он явно будет укорять Запад. Панические настроения на мировых биржах в канун Рождества могут продолжиться и после Нового года, что будет ему подспорьем. "Посмотрите, что вы натворили", - попеняет Путин зарубежным коллегам и наверняка предложит какой-нибудь манифест об общей политике безопасности, в том числе в экономической сфере.

Но торговли страхом в его речи, скорее всего, не будет. Он может себе позволить выступать мягче. В 2019 году в общественных настроениях усилится начавшийся в 2018-м тренд, связанный с социальным раздражением и недовольством властью. Россияне опасаются большой войны, в обществе сформировался запрос на сотрудничество с Западом, и Путин, которому уже не надо переизбираться, а затем доказывать свою твердость, может на этот запрос осторожно ответить.

Курилы на продажу?

Об изменениях в каких направлениях может идти речь? Явно не в крымском и украинском в целом. В 2019 году Украине предстоит избрать президента и парламент. Тут позиция Кремля останется неизменно жесткой.

Повлиять на санкционную политику США и ЕС Москва не может. Впрочем, психологический эффект от санкций, скорее всего, будет ниже. Бизнес уже отыграл ожидание "драконовских мер" Госдепартамента и Минфина США, а зарубежные инвесторы, которые хотели вывести из России свои деньги, это уже давно сделали. Неслучайно 2018 год фиксировал рекордное бегство капитала из России. Так что если не разразится новый мировой экономический кризис, а падение цен на нефть не заставит резко девальвировать рубль, то у российской экономики есть все шансы на скромный рост. Из нижней точки падения подрастать всегда проще.

Кремль, скорее всего, будет проводить более осторожную внешнюю политику. Например, искать точки взаимопонимания с Евросоюзом где-нибудь в Сирии. Иногда эта политика может быть даже не слишком популярной. Скажем, Японии, ради подписания так и не заключенного с 1945 года мирного договора, а главное - с целью получения инвестиций и технологий - Путин может согласиться передать пару Курильских остров.

Все худшее произошло в 2018-м

Все худшее с Россией с внешнеполитической точки зрения уже случилось в 2018 году. Возникшие проблемы будут развиваться, но вяло. Кремль сейчас, как это видно по Беларуси, создает основы для решения проблемы транзита власти в 2024 году. Этот вопрос не требует немедленного ответа. Так что в 2019-м внутренняя политика вряд ли будет создавать серьезное дополнительное напряжение в политике внешней.

Значит, страна имеет шанс выйти из-под прицела международного внимания, что позитивно скажется на ее внешней и внутренней политике. Из торговца страхом Путин в 2019 году на время, возможно, попробует вновь превратиться пусть в жесткого и скандального, но партнера Запада. Ракетами Кремль будет грозить скорее по инерции, но прагматичная внешняя политика позволит хотя бы не делать таких ошибок, как те, что были допущены в 2018 году.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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