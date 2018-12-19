Комментарий: Табло с курсами валют пали жертвами дедолларизации в России

С улиц российских городов исчезнут столь привычные с 90-х годов прошлого века табло с указанием обменных курсов доллара и евро. Таково требование нового закона, принятого Думой, утвержденного Советом Федерации и 18 декабря подписанного президентом РФ Владимиром Путиным.

Это - очередная кульминация кампании по дедолларизации, под знаком которой в России прошла значительная часть уходящего 2018 года, и весьма символичный новогодний подарок россиянам от заботливых властей.

Другого способа бороться с нелегальным бизнесом не нашли

Правда, сами власти новшество с дедолларизацией никак не связывают. Видимо, чувствуют, что идея эта уже не очень-то популярна. Особенно после того, как клиенты российских банков на протяжении нескольких месяцев в панике снимали деньги со своих валютных счетов, опасаясь принудительной конвертации иностранных дензнаков в рубли, о чем летом заговорил глава госбанка ВТБ Андрей Костин.

Андрей Гурков

Нет, официально необходимость убрать с улиц видный издалека источник информации и впредь размещать его только внутри помещений "кредитных организаций и их филиалов" Центральный банк РФ на своем сайте объясняет так: "Данная новация подготовлена в целях предотвращения деятельности незаконных "точек обмена валюты" и направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг".

Вдумайтесь в феноменальную абсурдность этого объяснения! Лично я не припомню, чтобы российское государство когда-либо столь откровенно расписывалось в своем бессилии. Оказывается, свинчивать табло с валютными курсами придется теперь только потому, что иначе власть со всеми ее силовиками никак не справится с незаконными обменниками. Скажите, а просто закрывать нелегальный бизнес вы не пробовали?

Меньше наглядности, меньше конкуренции, хуже курсы

На самом деле у нового закона, конечно же, совершенно иная задача. Его разработка и принятие свидетельствуют о том, что Россия продолжает двигаться по пути дедолларизации. На сей раз - на визуальном уровне. Мол, хватит все время напоминать ярко-красными цифрами спешащим на работу россиянам о долларах и евро и об их большой роли в жизни страны.

Да и постоянно расстраивать население низким курсом рубля тоже не стоит. К тому же нехорошо, что символы денежных единиц ненавистных "западных партнеров" все время мозолят глаза высокому начальству, проезжающему по улицам столицы.

Конечно, об эстетической ценности электронных табло с курсами валют для облика современного города можно спорить. Но практическая выгода от них для россиян на данном историческом этапе бесспорна. Их главное достоинство: они значительно облегчают сравнение предложений и поиск наиболее выгодного курса. И в силу этого обостряют конкуренцию между обменными пунктами, особенно соседними. Все это - в интересах потребителей, о которых якобы так пекутся российские законодатели и ЦБ РФ.

Впредь для того, чтобы узнать курс, придется, видимо, заглядывать в витрины каждого отдельного банковского филиала или даже в него заходить. Вероятность того, что из-за такого неудобства россияне, даже те, кто активно черпает информацию из интернета, чаще будут менять деньги на менее выгодных для себя условиях, весьма высока.

Так что новый закон, если он действительно будет исполнятся так, как задуман, в той или иной мере ударит по карману всех, кто совершает в России обменные операции с наличными деньгами. А это, прежде всего, представители среднего класса.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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