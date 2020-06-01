Комментарий: США должны наконец противостоять расизму

Убийство Джорджа Флойда вновь стало свидетельством того, что в США глубоко укоренилась дискриминация афроамериканцев. Америка должна положить этому конец, считает Дженифер Гонсалес.
Картины происходящего в США ужасают, но не удивляют: горящие полицейские машины, разгромленные магазины, полицейские, вынуждающие людей ложиться лицом на землю, и демонстранты, которые, несмотря на все это, не прекращают протестовать.
Кадры видео с лежащим на асфальте афроамериканцем Джорджем Флойдом, который борется за свою жизнь под тяжестью веса белого офицера полиции, который придавил его своим коленом, ужасают и шокируют - но подобные картины для США не новы. Они напоминают протесты в Фергюсоне, Миссури, в 2015 году или в Лос-Анджелесе в 1992 году, когда избиение чернокожего гражданина США Родни Кинга полицейскими вызвало беспорядки. Нынешняя ситуация заставляет вспомнить и о полицейском насилии и линчевании чернокожих во время движения за гражданские права. Все это в США видели не один раз.
Массовые протесты охватили страну во времена кризиса. Пандемия коронавируса унесла жизни более 100 тысяч человек, а свыше 30 млн американцев лишились рабочих мест. Страну раздирают на части социальные противоречия, вызванные разницей в зарплате и доходах, и политическая поляризация, достигшая нового пика при президенте США Дональде Трампе. Ощущение, что США достигли предела. Будущее страны кажется неопределенным и мрачным.
Расизм никуда не делся
Во время локдауна, введенного в США на фоне пандемии коронавируса, исчезло большинство признаков обычной повседневной жизни. При этом фундаментальные и структурные проблемы в стране никуда не делись. Одна из них - укоренившийся в системе расизм, проявлений которого было достаточно в последние месяцы.
В феврале в Сети появилось видео убийства молодого чернокожего американца Ахмада Арбери из штата Джорджия, застреленного во время пробежки двумя белыми. На другом видео можно увидеть, как белая женщина в парке Нью-Йорка угрожает звонком в полицию темнокожему мужчине, а затем, позвонив туда, хладнокровно заявляет, что афроамериканец угрожает ее жизни. При этом мужчина никоим образом ей не угрожал. Он был орнитологом-любителем, который прогуливался по парку и наблюдал за птицами, а к женщине обратился с просьбой взять на поводок ее собаку, как того требовали правила парка.
Еще одним следствием систематического расизма стал тот факт, что смертность от COVID-19 среди цветного населения в США пропорционально выше, чем среди белых американцев. При этом акции протеста против ограничительных мер в ряде штатов США устраивали белые демонстранты: они захватывали региональные административные центры, кричали на полицейских, угрожали им и даже плевали в них - и правоохранительные органы задерживали их с крайней осторожностью.
Поляризация общества блокирует прогресс
Движение "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны") возникло после протестов в Фергюсоне в 2015 году. Ответом ему стало движение под девизом "All Lives Matter" ("Все жизни важны"). Этот слоган был призван подчеркнуть, что США уже давно преодолели проблему расизма, и что цвет кожи больше не имеет значения. Девиз "Blue Lives Matter" ("Жизни полицейских важны") используют те, кто видит в полицейских героев и считает критику в адрес сотрудников правоохранительных органов за применение насилия неоправданной.
Неудивительно, что последние два лозунга в основном популярны в среде довольно консервативных белых американцев. Опросы неоднократно показывали, что ядро электората республиканцев - белые и пенсионеры - доверяет полиции больше, чем другие группы. Лишь малая часть латиноамериканцев, афроамериканцев, молодежи и демократов разделяют это доверие.
Разделение страны по демографическим признакам, цвету кожи и этнической принадлежности в 2020 году достигло новой кульминационной точки. Такие оппортунистические политики как Дональд Трамп следят за сохранением этого статуса-кво. Избрание Трампа стало прямым результатом поляризации и культурных войн. Непримиримые полярные позиции препятствуют любому прогрессу и усиливают уязвимость Америки перед беспорядками и насилием на улицах.
Пора положить конец безразличию
Статистические данные, исследования и видео-свидетельства - такие как видео задержания Джорджа Флойда, - говорят об одном: афроамериканцы несоизмеримо чаще становятся мишенью полиции. И все же многие белые американцы не могут и не хотят признать, что система правосудия и полиция защищают лишь их, и они выигрывают от этого. Трудно признать и то, что расизм глубоко укоренился в обществе, и что государственные структуры необходимо срочно реформировать, чтобы они служили всем гражданам в равной степени.
Единственная причина, по которой до сих пор не были проведены эти реформы и не состоялось примирение, - это неспособность белой Америки разобраться со своими собственными привилегиями и проявить сострадание к меньшинствам. Но это необходимо сделать, чтобы решить проблему. Меньшинства в США сами не могут изменить систему, которая ставит их в заведомо невыгодное положение. Если вспомнить историю, чернокожие в Соединенных Штатах могли добиться коренных изменений лишь тогда, когда их поддерживали белые сограждане.
Безразличию белых американцев пора положить конец. Но можно ли добиться этого во времена, когда люди все больше и больше отдаляются друг от друга? Никогда еще эта задача не была настолько актуальной, и никогда ее решение не было столь срочным.
Автор: Дженифер Гонсалес, обозреватель DW
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