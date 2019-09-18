Комментарий: Станут ли выборы в Израиле концом эры Нетаньяху?

Вторые за этот год парламентские выборы в Израиле вновь не принесли ничего ни той, ни другой стороне: обе крупнейшие партии, "Ликуд" и "Кахоль-лаван", получили по 32 из 120 депутатских мандатов. С таким результатом ни одна, ни другая не сможет сформировать дееспособное правительство - даже в том случае, если им удастся привлечь на свою сторону идеологически близкие партии. "Правый" лагерь может создать коалицию максимум с 56 мандатами, "левый" - с 55-ю, а для парламентского большинства необходим как минимум 61 мандат.

"Нулевая точка"

"Мы снова вернулись к нулевой точке", - констатировала утром 18 сентября одна свежеизбранная депутат израильского парламента. Ее партийная принадлежность не имеет никакого значения, поскольку примерно этими же словами ситуацию оценили бы представители и сторонники любой из партий. Под "нулевой точкой" подразумевается утро после первых парламентских выборов в апреле этого года. Тогда предполагаемую победу на них вначале отпраздновал лидер центристского блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганц, а затем - премьер-министр Израиля, глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. И оба ошиблись: хотя Нетаньяху и было поручено сформировать правительство, ему не удалось набрать необходимый для этого 61 мандат. Именно поэтому он в спешном порядке назначил на 17 сентября повторные выборы.

Петер Филипп

И вот вам результат! Хотя никто всерьез не ожидал подобного исхода, прогнозы должны были учитывать эту возможность, сопровождаемую ясным и четким консенсусом: если ситуация вновь зайдет в тупик, о проведении через несколько месяцев новых выборов речи не будет. В конце концов, нельзя же проводить выборы до тех пор, пока политические элиты не будут удовлетворены результатом!

Авигдор Либерман уже несколько месяцев назад требовал разрешить эту ситуацию: выходец из Молдавии, глава партии "Наш дом - Израиль" год назад был министром обороны в правительстве Нетаньяху, но затем рассорился с ним, что и повлекло за собой проведение досрочных выборов в апреле. И именно Либерман в последующие за этим месяцы отказался от коалиции с Нетаньяху, пока тот не продемонстрирует готовность резко ослабить влияние религиозных партий. Объявленной целью Либермана при этом было "формирование либерального и светского правительства национального единства".

Выходом могла бы стать коалиция трех партий

Сейчас, на следующий день после уже вторых в этом году выборов, выполнение условий Либермана представляется единственным выходом из тупика. Объединившись, две основные партии и "Наш дом - Израиль" получили бы подавляющее большинство, и созданная ими коалиция могла бы также удовлетворить требование Бенни Ганца и Авигдора Либермана: Нетаньяху нужно заменить! Лидер "Кахоль-лаван" уже высказался о возможности ротации на посту премьер-министра между ним и лидером "Ликуда" в случае образования подобной коалиции. По словам Ганца, он готов занять пост главы правительства на первую половину срока полномочий.

Что же касается Нетаньяху, то, по мнению инсайдеров, ему могут отвести и менее важный пост. Это положило бы конец и утомительной дискуссии по поводу закона об иммунитете для главы правительства, введения которого требует Нетаньяху на фоне нескольких возбужденных против него дел по обвинениям в коррупции. И тогда он либо будет осужден, либо будет доказана его невиновность - без какого-то специального иммунитета. В любом случае карьера Нетаньяху, безусловно, на этом закончится.

Что будет с Нетаньяху?

Впрочем, сам он в это не верит. Вопреки всем фактам о результатах выборов, Нетаньяху заявляет о желании сформировать мощное коалиционное правительство. И хотя сразу после выборов прокуратура вновь дала ход искам о коррупции, возбужденным против лидера партии "Ликуд", он по-прежнему намерен лететь на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встречаться с президентом США Дональдом Трампом - как будто ничего и не произошло.

Но, по крайней мере, в том, что касается фигуры Биньямина Нетаньяху, эти выборы не были возвратом к "нулевой точке". Даже если для конкретных шагов и понадобится некоторое время.

Автор: Петер Филипп, обозреватель DW

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