 Комментарий: Станут ли выборы в Израиле концом эры Нетаньяху? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 18.09.2019

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Мир

Комментарий: Станут ли выборы в Израиле концом эры Нетаньяху?

На первый взгляд, парламентские выборы в Израиле никак не повлияли на возникший в стране политический тупик. И все же они могут стать выходом из него и началом решительных перемен, считает Петер Филипп.

Человек бросает избирательный бюллетень в урну для голосования

Вторые за этот год парламентские выборы в Израиле вновь не принесли ничего ни той, ни другой стороне: обе крупнейшие партии, "Ликуд" и "Кахоль-лаван", получили по 32 из 120 депутатских мандатов. С таким результатом ни одна, ни другая не сможет сформировать дееспособное правительство - даже в том случае, если им удастся привлечь на свою сторону идеологически близкие партии. "Правый" лагерь может создать коалицию максимум с 56 мандатами, "левый" - с 55-ю, а для парламентского большинства необходим как минимум 61 мандат.

"Нулевая точка"

"Мы снова вернулись к нулевой точке", - констатировала утром 18 сентября одна свежеизбранная депутат израильского парламента. Ее партийная принадлежность не имеет никакого значения, поскольку примерно этими же словами ситуацию оценили бы представители и сторонники любой из партий. Под "нулевой точкой" подразумевается утро после первых парламентских выборов в апреле этого года. Тогда предполагаемую победу на них вначале отпраздновал лидер центристского блока "Кахоль-лаван" Бенни Ганц, а затем - премьер-министр Израиля, глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху. И оба ошиблись: хотя Нетаньяху и было поручено сформировать правительство, ему не удалось набрать необходимый для этого 61 мандат. Именно поэтому он в спешном порядке назначил на 17 сентября повторные выборы.

Петер Филипп

Петер Филипп

И вот вам результат! Хотя никто всерьез не ожидал подобного исхода, прогнозы должны были учитывать эту возможность, сопровождаемую ясным и четким консенсусом: если ситуация вновь зайдет в тупик, о проведении через несколько месяцев новых выборов речи не будет. В конце концов, нельзя же проводить выборы до тех пор, пока политические элиты не будут удовлетворены результатом!

Авигдор Либерман уже несколько месяцев назад требовал разрешить эту ситуацию: выходец из Молдавии, глава партии "Наш дом - Израиль" год назад был министром обороны в правительстве Нетаньяху, но затем рассорился с ним, что и повлекло за собой проведение досрочных выборов в апреле. И именно Либерман в последующие за этим месяцы отказался от коалиции с Нетаньяху, пока тот не продемонстрирует готовность резко ослабить влияние религиозных партий. Объявленной целью Либермана при этом было "формирование либерального и светского правительства национального единства".

Выходом могла бы стать коалиция трех партий

Сейчас, на следующий день после уже вторых в этом году выборов, выполнение условий Либермана представляется единственным выходом из тупика. Объединившись, две основные партии и "Наш дом - Израиль" получили бы подавляющее большинство, и созданная ими коалиция могла бы также удовлетворить требование Бенни Ганца и Авигдора Либермана: Нетаньяху нужно заменить! Лидер "Кахоль-лаван" уже высказался о возможности ротации на посту премьер-министра между ним и лидером "Ликуда" в случае образования подобной коалиции. По словам Ганца, он готов занять пост главы правительства на первую половину срока полномочий.

Контекст

Участники митинга, проводившегося по инициативе центристского блока, подвергли критике намерения Биньямина Нетаньяху ограничить полномочия Верховного суда Израиля. (26.05.2019)

Что же касается Нетаньяху, то, по мнению инсайдеров, ему могут отвести и менее важный пост. Это положило бы конец и утомительной дискуссии по поводу закона об иммунитете для главы правительства, введения которого требует Нетаньяху на фоне нескольких возбужденных против него дел по обвинениям в коррупции. И тогда он либо будет осужден, либо будет доказана его невиновность - без какого-то специального иммунитета. В любом случае карьера Нетаньяху, безусловно, на этом закончится. 

Что будет с Нетаньяху?

Впрочем, сам он в это не верит. Вопреки всем фактам о результатах выборов, Нетаньяху заявляет о желании сформировать мощное коалиционное правительство. И хотя сразу после выборов прокуратура вновь дала ход искам о коррупции, возбужденным против лидера партии "Ликуд", он по-прежнему намерен лететь на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке и встречаться с президентом США Дональдом Трампом - как будто ничего и не произошло.

Но, по крайней мере, в том, что касается фигуры Биньямина Нетаньяху, эти выборы не были возвратом к "нулевой точке". Даже если для конкретных шагов и понадобится некоторое время.

Автор: Петер Филипп, обозреватель DW 

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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