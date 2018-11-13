Комментарий: Спасение The New Times как акция протеста

Опросы в радиоэфире, особенно о потенциальных действиях слушателей, мало того, что априори нерепрезентативны, так еще и всегда содержат определенную долю лукавства. Скажем, ставишь вопрос: "Примете ли вы участие в выборах?" Подавляющее большинство собирается голосовать, а итоговая явка - 30%. "Пойдете ли на митинг?" Конечно, уверенно отвечает аудитория, но в день акции часто находятся дела поважнее. Обещать, как говорится, не значит жениться.

Поэтому, когда мы с моей коллегой Татьяной Фельгенгауэр ставили в эфире вопрос "Готовы ли вы пожертвовать 500 рублей журналу The New Times на выплату штрафа?", то, получив вполне ожидаемый положительный результат, не питали больших иллюзий. Одно дело пообещать деньги, даже не очень большие, а совсем другое - их дать.

Должен признать, и я страшно этому рад, что мы ошиблись.

Поддержать Евгению Альбац

На беспрецедентный штраф в адрес СМИ со стороны российских властей люди ответили беспрецедентной же солидарностью. Похожий случай был совсем недавно: в сентябре межрегиональному изданию 7х7 за сутки собрали 840 тысяч рублей на штраф, вынесенный за интервью либертарианца Михаила Светова. Темп сбора был на порядок ниже, но и масштабы известности медиа несравнимы. Нынешний сбор средств не получится сравнить ни с подписными кампаниями, в том числе и самого The New Times, ни со сбором пожертвований, вроде того, что в постоянном режиме ведет блестящий проект "Медиазона". Эмпирическим путем выяснилось, что в 2018 году самой эффективной моделью финансирования независимого медиа в России стала реальная угроза удушения его государством.

Александр Плющев

Особенно показательно, что сбору средств никак не помешала дискуссия в соцсетях о его целесообразности до обжалования штрафа, о том, за что, собственно, идет борьба, ведь журнал не выходит уже с лета, а сайт - ну что сайт, был на одном домене, стал на другом, посмотрите на медиа Михаила Ходорковского… О том, что не стоит платить выкуп за заложников, чтобы не стимулировать их захват в будущем, а ведь и такой возможности исключать нельзя. Но эта короткая фандрайзинговая кампания во многом строилась на невероятном по нынешнем временам феномене - огромном уважении, испытываемом к Евгении Альбац и ее поклонниками, и врагами, и теми, кто над ней посмеивается или даже на дух не переносит. Если уж настал такой момент, что она попала в беду и попросила помочь, надо поддержать без лишних вопросов.

В давлении на СМИ достигнут предел

Не так уж важно, чья доля - мелких жертвователей или крупных - в этой копилке оказалась весомее. Очевидно, что и те, и другие хотели не только помочь Альбац и ее журналистам, но и продемонстрировать некую позицию. Это значит, что лично для них в вопросе давления на СМИ достигнут некий предел. Ну правда - ведь все основные медиа с львиной долей охвата аудитории давным-давно подконтрольны. Оставшиеся выживают как могут, и гигантский штраф за формальную оплошность выглядел нарочито и унизительно несправедливым. Не говоря уж о том, что законы были специально написаны таким образом, чтобы избежать подобных оплошностей было крайне трудно, то есть, никакой другой задачи, кроме давления на негосударственные СМИ, они не выполняют.

Такая материально подкрепленная фронда - не самый приятный сюрприз для власти: люди в кратчайшие сроки находят немыслимые доселе суммы на выплату штрафа. Мероприятие это не только сомнительное, но и возможно бесперспективное. Кто гарантирует, что за одним штрафом не последует второй? А 30 миллионов во втором раунде соберете? А 50? Но вот средства собраны, и эта решимость и солидарность самых разных по достатку и взглядам людей в желании сказать нечто вроде "Да вы там уже вконец охренели" не может не впечатлять. Людей, многие из которых возможно и не читали The New Times и даже, может быть, не очень-то хорошо относятся к Евгении Альбац.

Было в этом что-то от последних региональных голосований, когда избиратели на казалось бы полностью выхолощенных и контролируемых выборах делали все, чтобы прокатить кандидата от власти. И успешно прокатывали, несмотря на все сопротивление. Вроде и бессмысленное занятие, но как еще подать сигнал, что дальше давить нельзя, да и вообще существующие порядки как-то приелись? Сбор денег для The New Times иначе как протестным и не назовешь.

Независимые СМИ вместо партий

По-хорошему, именно так должны работать политические партии: люди жертвуют им деньги, чтобы те отстаивали их позиции. Но у нас партии, особенно парламентские, финансируются совсем иным образом, а уж насчет отстаивания позиций избирателей - это совсем фантастика. Ну, а если не партии, то хотя бы неправительственные организации, но мы знаем, что и с ними у нас не все так просто. Но функции этих институтов уже давно в меру сил берет на себя независимая пресса, так что неудивительно, что ее поддерживают, если не на регулярной основе, то хотя бы вот так, в экстренном режиме.

Наверняка последует продолжение, возможно, не самое приятное для The New Times и его главного редактора. Как показывает опыт сбора денег на предвыборную кампанию Алексея Навального в 2013 году, при желании организовать проблемы успешным политическим фандрайзерам совсем нетрудно. Кстати, возбужденное тогда уголовное дело до сих пор не закрыто. Неизвестно, удастся ли в итоге Евгении Альбац спасти свой журнал, но яркую акцию солидарности и протеста ей провести удалось.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Жертвы во имя свободы печати Мальта: Дафна Каруана Галиция Журналистка Дафна Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года в результате подрыва арендованного автомобиля, в котором, по версии следствия, сработало дистанционное взрывное устройство. В последнее время репортер занималась расследованием в отношении главы правительства и его помощников в связи с подозрениями в коррупции. Она установила, что жене премьера принадлежит панамская офшорная компания.

Жертвы во имя свободы печати Словакия: Ян Куцияк и Мартина Куснирова Журналист Ян Куцияк и его подруга Мартина Куснирова были застрелены в своем доме в конце февраля 2018 года. Куцияк расследовал возможное влияние итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" на правительство Словакии. В одном из своих последних материалов он обвинял приближенных премьер-министра Роберта Фицо в тесных контактах с итальянскими предпринимателями, в свою очередь, связанных с мафией.

Жертвы во имя свободы печати Мексика: Мирослава Брич Мирослава Брич была убита 23 марта 2017 года на пороге собственного дома 8 выстрелами в голову. Журналистка специализировалась на темах преступлений мексиканских наркокартелей и коррупции во власти. Убийца журналистки оставил записку со словами "Предательнице". Брич стала третьим представителем СМИ, убитым в Мексике в марте этого года.

Жертвы во имя свободы печати Ирак: Шифа Гарди Шифа Гарди погибла 25 февраля 2017 года от взрыва фугаса на севере Ирака. Она была репортером курдского телеканала "Рудав" (Rudaw) и вела репортажи о столкновениях иракских правительственных войск с боевиками ИГ. Радикальные джихадисты из ИГ обвиняются уже во многих случаях исчезновений или казней журналистов на территориях вокруг Мосула.

Жертвы во имя свободы печати Бангладеш: Авиит Рой "Вольнодумец" - так назывался блог Авиита Роя, который считал себя "светским гуманистом" и своими критическими замечания об исламе навлек на себя ярость религиозных фундаменталистов в Бангладеш. Рой жил в США, но в феврале 2015 года поехал на книжную ярмарку в Дакку, где был зарублен фанатиками с мачете. В Бангладеш блогеры и журналисты часто подвергаются нападкам исламистских экстремистов.

Жертвы во имя свободы печати Саудовская Аравия: Раиф Бадави 10 лет лишения свободы и 1000 ударов плетью - таков последний приговор писателю и интернет-активисту из Саудовской Аравии. Раиф Бадави находится в заключении с 2012 года за "оскорбление ислама". Первые удары плетью были ему публично нанесены в январе 2015 года. Последовавшая вслед за этим волна международных протестов вынудила власти частично приостановить исполнение приговора.

Жертвы во имя свободы печати Узбекистан: Салиджон Абдурахманов Узбекистанский журналист Салиджон Абдурахманов находится в заключении с 2008 года по обвинению в хранении и распространении наркотиков. По данным "Репортеров без границ", правоохранительные органы Узбекистана подкидывают наркотики неугодным властям журналистам. Абдурахманов был внештатным корреспондентом "Голоса Америки" и ряда других СМИ.

Жертвы во имя свободы печати Турция: Дениз Юджел Корреспондент немецкого издания Die Welt Дениз Юджел был задержан в Стамбуле 14 февраля 2017 года. Власти инкриминируют ему членство в террористической организации, распространение пропаганды и злоупотребления при использовании информации. По турецким законам предварительное заключение Юджела может длиться до 5 лет. Всего после путча 2016 года в Турции были лишены свободы более 140 журналистов.

Жертвы во имя свободы печати Китай: Гао Ю Независимые журналисты работают в Китае под неусыпным наблюдением властей. Бывшая внештатная сотрудница DW Гао Ю была арестована в 2014 году и в апреле 2015 года приговорена к 7 годам лишения свободы за разглашение секретных сведений. Благодаря международному давлению журналистка была выпущена из тюрьмы и сейчас находится под домашним арестом.

Жертвы во имя свободы печати Азербайджан: Мехман Гусейнов Мехман Гусейнов является один из самых популярных видеоблогеров и журналистов в Азербайджане и известен громкими разоблачениями воровства в среде чиновников. В начале 2017 года в Баку он был подвергнут избиениям и пыткам, как сообщается, группой полицейских в штатском. В марте 2017 года Гусейнов был обвинен в клевете на начальника полиции и приговорен к 2 годам тюремного заключения.

Жертвы во имя свободы печати Македония: Томислав Кежаровский В 2013 году Томислав Кежаровский был приговорен судом в Скопье к 4,5 годам тюрьмы за то, что в своей статье назвал имя свидетеля убийства другого журналиста. По словам Кежаровского, он хотел пролить свет на "некоторые из многочисленных тайных пятен в македонской полиции и судебных органах". Позже приговор был смягчен. Сейчас журналист пишет книгу о своем заключении. Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс

