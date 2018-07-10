Комментарий: Спасение школьников в Таиланде - не повод для цинизма

Что делает такими особенными 12 мальчиков - членов футбольной команды и их тренера, (заблудившихся в пещере на севере Таиланда, находящихся там почти две недели и не имеющих возможности выбраться наружу из-за частичного затопления пещеры. - Ред.), заставляя миллионы людей наблюдать на смартфонах и экранах телевизоров за операцией по их спасению?

Что заставляет проявлять солидарность со спасателями и родителями подростков, против которых работает время и погодные условия? Уместно ли было пойти на риск, начав операцию по спасению, или нужно было дождаться, пока закончатся проливные дожди, и мальчики смогут сами выбраться наружу? Можно ли вообще выжить, находясь в пещере такое длительное время, даже если туда удается доставлять продовольствие?

Борьба за спасение в Таиланде юных футболистов идет у всех на глазах

Кадры, на которых запечатлена борьба за жизнь, - те самые, что не оставляют нас равнодушными. Фотографии и видеоролики, которые мир смотрит благодаря спасателям, создают у нас ощущение того, что все это происходит совсем рядом с нами, практически у нас на глазах. Кого могут оставить равнодушным письма, которые мальчики пишут своим родителям, признаваясь им в любви и выражая свои желания, самые разные: от простого барбекю до самого важного - наконец-то выбраться наружу.

Инес Поль

Мальчики не виноваты в том, что сейчас оказались в такой ситуации. И именно это - их невиновность, но кошмарное стечение обстоятельств, больше всего нас трогает. Впрочем, есть и нечто большее.

Ведь мальчики и девочки, которые вынуждены прятаться в руинах разбомбленных домов, тоже ни в чем не виноваты. Дети сирийских беженцев, утонувшие в Средиземном море, потому что их родители пытались добраться до Европы, спасаясь от войны, тоже не несут ответственность за свою трагическую судьбу. Равно как и те подростки, из которых против их воли делают солдат, пополняя ряды боевиков.

Влияние информации, передаваемой с места катастрофы

Кое-кто может сказать, что такое мега-внимание, которое сейчас уделяют мальчикам, застрявшим в пещере на севере Таиланда, можно расценить как вуайеризм, поскольку благодаря возможностям современных медиа и толпам репортеров со всего мира возникает ощущение того, что можно практически вживую наблюдать за тем, как происходит борьба за выживание. Информация, которую передают с места катастрофы в режиме реального времени, абсолютно очевидно обслуживает и низменные инстинкты. Но для ответа на заданный выше вопрос этого недостаточно.

Очевидный факт, что в этой борьбе могут быть только победители. В такой ситуации нет места цинизму. И, конечно, на фоне этой истории совершенно неуместно выводить общественную дискуссию о беженцах на уровень: "Мы не можем принимать всех". Никто не должен утверждать, что родители (мигранты с детьми. - Ред.) являются экономическими беженцами и поэтому отчасти сами виноваты в том, с какими ужасами их дети столкнулись, отправившись с родителями в Европу морским путем.

У мальчиков из футбольной команды в Таиланде есть только один враг - вода. Именно это является тем самым очевидным фактом, вокруг которого сплотился весь мир и который не оставляет поле для цинизма и вопросов о том, кто же в конечном итоге имеет право на лучшую жизнь?

Мне бы хотелось, чтобы эти решающие часы, когда весь мир надеется на спасение подростков, проявляет к ним симпатию и сострадание, стали началом чего-то, что гораздо выше обычного медийного интереса к какому-то событию. И что после счастливого конца этой истории останется нечто большее, чем просто радостное чувство: понимание того, что в каждом случае речь идет о конкретном человеке, который не выбирал свою судьбу.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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