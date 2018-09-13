Комментарий: Сопротивление Трампу в Белом доме - повод для беспокойства

Главный советник по экономической политике президента похищает письмо со стола своего шефа, чтобы помешать ему аннулировать важное торговое соглашение с другими странами. Министр обороны игнорирует приказ президента о ликвидации главы враждебного государства. Начальник штаба президента называет его "душевнобольным", "идиотом" и утверждает, что попытки убедить его в чем-либо бессмысленны.

Все это происходит не во дворце какого-нибудь экзотического диктатора, а в Соединенных Штатах - "старейшей нации с конституционной системой правления, где народ выбирает свое правительство и представителей".

Если быть полностью честным, Белый дом и кое-кто из героев новой книги Боба Вудворда ("Страх: Трамп в Белом доме". - Ред.), отрицают описанные им события и факты. Но автор, легендарный репортер The Washington Post, настаивает, что все написанное - чистая правда.

Внутреннее сопротивление в Белом доме

Если вспомнить журналистские заслуги Вудворда за последние 50 лет - с одной стороны, и бесконечные фальсификации, утаивания и неприкрытую ложь, в которых погряз Белый дом в течение последних трех месяцев, - с другой, несложно решить, какой из сторон верить. Кроме того, рассказанная Вудвордом нашумевшая история о неэффективном правительстве и опасно некомпетентном президенте в недавнем прошлом неоднократно повторялась и в других книгах.

Михаэль Книгге

На прошлой неделе в The New York Times появилась не имеющая аналогов статья, в которой анонимный автор, работающий в администрации американского президента, заявил, что он является частью внутреннего движения сопротивления Дональду Трампу. Его признание является лишним подтверждением тому, что, по всей видимости, в Белом доме действительно существует группа людей, активно стремящихся препятствовать осуществлению идей или политических концепций президента Трампа, которые кажутся им непродуманными или просто опасными. Впрочем, хотя порой действительно существует настоятельная потребность сдерживать безрассудное законотворчество Трампа, красть с его стола письма, пренебрегать приказами или злословить за его спиной - не лучший способ.

Во-первых, если расценивать происходящее с позиции человека со стороны, движению сопротивления до сих пор особо нечем похвастаться. Оно не смогло помешать ни проведению бесчеловечной правительственной миграционной политики (апогеем которой стало принудительное разделение иммигрантов с их детьми), ни подрыву трансатлантических отношений, ни введению штрафных пошлин на товары союзников из Канады и Европы, ни одностороннему расторжению ядерной сделки с Ираном. Это означает, что либо группа внутреннего сопротивления работает не особенно эффективно, либо ее участники согласны с ключевыми элементами политики Трампа.

Повод для беспокойства

Во-вторых, что гораздо важнее: само существование внутреннего движения сопротивления - это повод для беспокойства. Данная группа, похоже, убеждена в том, что Конгресс, который по конституции является органом, контролирующим действия президента, - не может или не хочет выполнять свою задачу. И поэтому влиятельные сотрудники администрации президента, поработав с ним некоторое время, пришли к следующему выводу: Трамп настолько опасен, что придется в буквальном смысле взять дело в свои руки. Не говоря уже о том, что подобное убеждение базируется на немалой степени высокомерия, такое поведение представляется сомнительным и с конституционной точки зрения.

Что должны думать американцы и остальной мир, если высокопоставленные американские чиновники, которых не избрали, а назначили на их должности, считают, что у них есть право окольными путями помешать избранному президенту Соединенных Штатов делать то, что он считает нужным?

Все это указывает на одно: политическая ситуация в США настолько неутешительна, что давно установившиеся конституционные механизмы, призванные обеспечить в стране с самой мощной демократией в мире контроль над действиями президента, больше не работают. Возможно, так и есть. Иными словами, находясь на посту менее двух лет, Дональд Трамп сумел до такой степени расшатать политические нормы и процедуры, что обычные механизмы сдерживания президентских эгоцентричных решений вышли из строя.

Процедура импичмента против Трампа - не выход

На фоне всего вышесказанного заявления коллег Трампа в книге Вудворда и анонимного автора статьи в The New York Times выглядят, скорее, не как утешение, - мол, в комнате есть взрослые,- а как призыв к помощи.

Но откуда должна прийти эта помощь? Как следует из материала в The New York Times, члены движения сопротивления справедливо заметили: от президента Трампа будет чрезвычайно сложно избавиться с помощью 25-й поправки Конституции США. Более того - этот процесс расколол бы страну еще больше.

Это же относится и к возможности запуска процедуры импичмента против Трампа, и - в меньшей степени - к надежде на то, что расследование Роберта Мюллера приведет к политической кончине президента. Все эти варианты невероятно сложны, крайне непривычны, обладают чрезвычайно разрушительным потенциалом и очень долгосрочными последствиями.

Восстановить доверие в политическую систему США

Как верно заметил анонимный автор статьи в The New York Times, наиболее приемлемый, быстрый и наименее спорный ответ администрации Трампа могли бы дать американские избиратели на предстоящих промежуточных выборах.

Большинство мандатов Демократической партии в одной или даже обеих палатах Конгресса не будет означать окончание правления Трампа. Но это обстоятельство усложнило бы проведение вредоносной политики Дональда Трампа и его последователей в Республиканской партии намного больше, чем хаотичные попытки членов движения сопротивления. И, что не менее важно, это помогло бы восстановить надежду на то, что Трампа можно сдерживать способом, который не ослабляет, а укрепляет веру в политическую систему Соединенных Штатов.

Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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