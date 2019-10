Комментарий: Смертельная опасность для евреев в Германии

Более 70 человек - мужчин и женщин - собрались в одной из синагог в Восточной Германии, чтобы вместе молиться, петь и отмечать иудейский праздник Йом Кипур. Только лишь защищенный вход в синагогу препятствовал тому, чтобы немец, вооруженный ручной гранатой и скорострельной винтовкой, устроил бойню. Мы описываем то, что произошло 9 октября 2019 года.

Через 80 лет после начала Второй мировой войны, в которой немцами были убиты более 6 млн евреев, евреи вновь должны опасаться за свою жизнь, если открыто исповедуют свою религию в Германии и посещают синагогу.

Как характеризует Германию преступление в Галле?

Как это характеризует Германию? И что означает тот факт, что 27-летний немец снимал свое преступление на видеокамеру, закрепленную на шлеме, и вел трансляцию в интернете на странице с видеоиграми? Что он идентифицировал себя с преступником из Крайстчёрча в Новой Зеландии и перед тем, как открыть стрельбу, произнес для международной публики: "The root of all problems are the Jews". О чем все это говорит?

Инес Поль

Горе не может и не должно быть изображено как нечто, носящее относительный характер. Поэтому наши соболезнования, в первую очередь, адресованы родственникам двух человек, мужчины и женщины, которых преступник жестоко убил, спасаясь бегством. И отворачиваться в сторону, чтобы не заметить этого преступления, нельзя: ведь в минувшую среду в Германии чуть не произошло массовое убийство евреев.

Не ограничивается только исламистами

Это преступление акцентирует внимание на том, что растущий, губительный антисемитизм в этой стране никак не ограничивается только исламистскими террористами. Тот, кто утверждает обратное, лжет и отрицает реальность. Это преступление подчеркивает то, что защита синагог и других, не только религиозных, еврейских учреждений жизненно важна, даже спустя 75 лет после краха преступного национал-социалистического режима. А вот то, что синагога в праздничный день, такой как Йом Кипур, не была защищена, вызывает вопросы.

И это преступление доказывает, что даже самые мелкие признаки, указывающие на потенциально антисемитское преступление, должны восприниматься всерьез и неизменно преследоваться по закону. К ним относятся и сожжение израильского флага, и оскорбление верующего, который, надевая кипу, открыто исповедует свою религию.

Антисемитизм нельзя банализировать. Нельзя терпеть даже малейших проявлений ненависти в отношении евреев. Нигде. И тем более не в Германии.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Байройт против антисемитизма Барри Коски В 2017 году оперу Вагнера "Нюрнбергские мейстерзингеры" поставил на главной байройтской сцене Барри Коски - австралиец, давно живущий и работающий в Германии. Это был первый случай в истории фестиваля, когда спектакль ставил режиссер с еврейскими корнями. Руководство в Байройте уже на протяжении многих лет сознательно работает над переосмыслением антисемитского прошлого.

Байройт против антисемитизма Нюрнбергский процесс Барри Коски в своей постановке поднял тему антисемитизма Вагнера. В третьем действии сцена трансформируется в зал (см. фото) нюрнбергского дворца юстиции, где в 1945 и 1946 году проходил судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Байройт против антисемитизма "Вечный ад" Вагнера По словам режиссера Барри Коски, Вагнер постоянно сидит на скамье подсудимых и должен нести ответ как за свои собственные антисемитские высказывания, так и за то, что нацисты сделали потом с его музыкой, используя ее в пропагандистских целях. И этот ад создал Вагнер сам, своими руками.

Байройт против антисемитизма Сезон 2018 года В этом году "Лоэнгрина" в байройтском Фестивальном доме (на фото) поставил Ювал Шарон - американский режиссер, родители которого родились в Израиле. Ему еще нет сорока лет, а он уже прославился постановками не только в Штатах, но и в Европе. Премьера "Лоэнгрина" состоится в Байройте 25 июля. И это - главное событие нынешнего фестиваля.

Байройт против антисемитизма Запретная татуировка Российский оперный певец Евгений Никитин был в 2012 году приглашен в Байройт для исполнения ведущей партии в "Летучем голландце". Но до премьеры дело не дошло. Скандал разразился после того, как выяснилось, что на теле Никитина когда-то была наколка в виде свастики, которую в данный момент, после обработки, уже не видно. В итоге певец вынужден был отказаться от роли и покинуть Байройт.

Байройт против антисемитизма "Умолкшие голоса" Выставка "Умолкшие голоса" была открыта в парке Байройта в 2012 году. Стенды повествуют о судьбах евреев, участвовавших в этом оперном фестивале и подвергавшихся нападкам из-за своего происхождения. Многие из них после прихода к власти в Германии национал-социалистов были вынуждены покинуть страну. Некоторые погибли в концентрационных лагерях.

Байройт против антисемитизма "Запрещенная музыка" на рояле Вагнера Фестиваль - это не только оперные премьеры. Один из пунктов программы - ряд мероприятий, объединенных общим названием "Дискурс в Байройте". Это встречи, конференции, а также концерты, проходящие в Музее Вагнера - на вилле "Ванфрид". Концерты объединены в серию "Запрещенная музыка": здесь исполняют произведения, которые нацисты в 1938 году объявили "дегенеративными".

Байройт против антисемитизма Пауль Хиндемит Пришедшие в 1933 году к власти нацисты причислили произведения немецкого композитора-авангардиста Пауля Хиндемита (на фото) к "дегенеративному искусству" и запретили исполнять их в Германии. Кроме того, нацисты указали на "недопустимость" еврейского происхождения супруги музыканта. В 1938 году Хиндемит покинул Германию вместе с женой. В 1953 году его пригласили дирижировать в Байройте.

Байройт против антисемитизма Семен Бычков Дирижировать "Парсифалем" в 2018 году в Байройте будет Семен Бычков - родившийся в Ленинграде музыкант с еврейскими корнями, покинувший СССР в 1974 и получивший американское гражданство. Маэстро Бычкова постоянно приглашают руководить лучшими оркестрами мира.

Байройт против антисемитизма Великий Баренбойм В 1980-х израильский дирижер и пианист Даниэль Баренбойм был главным дирижером в Байройте несколько лет подряд. Он - обладатель, пожалуй, всех престижных премий мира в области музыки, в том числе - "Грэмми". Исполнял музыку Вагнера в Израиле, где на это существует негласный запрет (причина - антисемитизм композитора). Автор: Дарья Брянцева