Комментарий: Смена власти в Греции в разгар пляжного сезона

Победа консерваторов на досрочных парламентских выборах в Греции знаменует собой окончание "левой революции" Алексиса Ципраса. Избиратели разочарованы, считает Спирос Москову.
"Вы же не хотите испортить людям летний отдых", - возразил в 1980-х годах социалист Андреас Папандреу, возглавлявший тогда социалистическое правительство Греции, в ответ на предложение своих советников провести досрочные выборы в середине лета. Нынешний премьер-министр Греции Алексис Ципрас проигнорировал эту старую политическую мудрость: новые парламентские выборы в стране прошли в самый разгар пляжного сезона.
Более 40 процентов греков не явились на избирательные участки. Ципрас и возглавляемая им правящая коалиция радикальных левых сил СИРИЗА проиграли выборы. Победа с существенным отрывом и абсолютное большинство в парламенте достались правой консервативной оппозиционной партии "Новая демократия" и ее председателю Кириакосу Мицотакису.
Однако смена правительства в Греции объясняется не только летней жарой. Жители охваченной кризисом страны разочарованы и осознают, что возврат к докризисному периоду невозможен. В 2015 году большинство избирателей проголосовали за Ципраса, обещавшего "разорвать долговой порочный круг" и начать диктовать свою волю финансовым рынкам. Вместо этого - после трех выборов в Греции в течение одного года - он согласовал с международными донорами третий пакет мер по стабилизации экономики страны и продолжил политику жесткой экономии, проводимую его предшественниками. Левая революция трансформировалась в социал-демократический подход в преодолении кризиса.
Греции необходим активный рост экономики
Как бы там ни было, с 2010 года - момента, когда Греция обратилась за помощью к международным партнерам, поскольку больше не могла рефинансировать себя на рынке капитала, - правительство Ципраса оставалось у власти дольше других. За время правления коалиции СИРИЗА в Греции возобновился слабый рост экономики, и третья, заключительная программа финансовой помощи, как и ожидалось, была завершена летом 2018 года. Афины снова могут рефинансировать себя, накопили небольшой финансовый резерв и сумели разумно воспользоваться доходами от процветающей туристической отрасли.
Таким образом страна, которой предстоит руководить Кириакосу Мицотакису, стоящему на довольно умеренных политических позициях, уже не находится на краю пропасти. Тем не менее, от отпрыска старой греческой политической династии ждут очень многого. Греция по-прежнему находится под усиленным надзором своих кредиторов, и для того, чтобы в течение нескольких следующих лет достичь согласованного профицита бюджета, стране необходим активный рост экономики.
Хотя уровень безработицы в стране снизился с 26 до 18 процентов, он по-прежнему остается самым высоким в ЕС. Государство срочно нуждается в инвестициях, которые левая СИРИЗА так и не смогла обеспечить из-за изначального неприятия ею частного сектора. "Новая демократия" - как одна из партий, несущих основную долю ответственности за греческий экономический кризис, - теперь должна проявить себя как ответственная политическая сила.
Поэтому "Новая демократия" не уничтожит величайшее достижение правительства Ципраса - соглашение с Северной Македонией, урегулировавшее длившийся десятилетиями анахронический спор по поводу названия соседней страны. И хотя Мицотакис неоднократно критиковал договор и заявлял о намерении провести переговоры по поводу определенных частей соглашения, он вряд ли это сделает: чрезмерный патриотизм, может, и привлечет "этнически настроенных" избирателей, но международное сообщество он только отпугнет.
Автор: Спирос Москову, обозреватель DW
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