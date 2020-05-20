Комментарий: Скандал с аудиозаписями Деркача - удар по Байдену и Порошенко

Генеральная прокуратура Украины после публикации аудиозаписей, на которых якобы зафиксированы телефонные разговоры экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, 20 мая открыла уголовное производство о государственной измене и злоупотреблении властью. Накануне эти записи обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

От пленок Мельниченко к записям Деркача

В истории с публикацией телефонных разговоров с голосами похожими на Порошенко и Байдена интересны не столько сами записи, сколько человек, их обнародовавший. Андрей Деркач - выпускник Высшей школы КГБ в Москве, сын бывшего главы Службы безопасности Украины.

Деркач-старший в начале 2000-х стал фигурантом "кассетного скандала", когда в президентском кабинете были сделаны так называемые записи Николая Мельниченко. В результате - Леонид Деркач вынужден был уйти в отставку с должности главы СБУ, а Леонид Кучма, обвиненный в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе, попал под сильное влияние Российской Федерации.

Сергей Руденко

Разговоры высшего руководства страны в кабинете Кучмы, якобы зафиксированные Мельниченко, к сожалению, к массовым посадкам чиновников не привели. Следствие вначале требовало у бывшего майора госохраны записывающее устройство, затем - настаивало на идентификации голосов, звучащих на пленках, в итоге - ограничилось тюремным сроком для убийцы журналиста - бывшего генерал-лейтенанта Алексея Пукача. С тех пор ни одна публикация аудиозаписей разговоров с участием украинских политиков не была причиной для отставки или уголовного преследования.

Как потомственный кэгэбист Андрей Деркач прекрасно отдает себе отчет в том, чем может завершиться инициированный им скандал. Довольно путанный рассказ о том, где он взял записи телефонных разговоров с голосами похожими на голоса Порошенко и Байдена, рассчитан, очевидно, на простачков.

По версии сына экс-главы СБУ, материал попал в его руки от журналистов-расследователей, а сами записи в 2015-2016 годах делались якобы пятым президентом Петром Порошенко. В это можно было бы поверить, если бы не прошлое Андрея и Леонида Деркачей, связанное с КГБ. И если бы речь не шла еще об экс-президенте Украины и бывшем вице-президенте США в год выборов американского президента.

В чем обвиняют Байдена и Порошенко

Андрей Деркач утверждает, что обнародованные им материалы свидетельствуют о влиянии Джо Байдена на Петра Порошенко. Речь идет о двух эпизодах - отставке генерального прокурора Виктора Шокина, расследовавшего дело компании Burisma, к которой был причастен сын экс-вице-президента США - Хантер Байден, и к смене украинского правительства в 2016 году. Тогда речь шла о предоставлении Украине кредита в размере 1 млрд долларов.

Деркач настаивает на том, что в обоих случаях речь идет о фактах международной коррупции, государственной измене на высшем уровне и внешнем управлении со стороны США. Хотя об этих историях было известно еще в 2018 году, когда сам Джо Байден в Совете по международным отношениям США рассказывал об ультиматуме официальному Киеву уволить, как он выразился, "сучьего сына" Шокина.

Сейчас Байден и Порошенко все обвинения Деркача отрицают. Представитель предвыборного штаба экс-вице-президента США Эндрю Бейтс утверждает, что опубликованные записи сильно отредактированы. А Петр Порошенко настаивает на том, что разговор был сфабрикован для дискредитации Украины, и что это - спецоперация России при участии администрации президента Зеленского. Цель - сменить внешнеполитический вектор украинского государства с западного на пророссийский. Если это так, то участие выпускника Высшей школы КГБ выглядит в этой истории вполне логичным.

Поставить окончательную точку в этом скандале, очевидно, может международная фоноскопическая экспертиза аудиозаписей. Если Порошенко и Байдену нечего бояться, то что мешает им довериться специалистам, и доказать, что записи были сфабрикованы? Ответ вроде бы лежит на поверхности. Но только в том случае, если Порошенко и Байден искренны в своих заявлениях, и им нечего скрывать от общественности.

Украинский след во внутренней политике США

За последние четыре года Украина дважды попадала в неприятные истории, связанные с американской внутренней политикой. В 2016 году во время президентской кампании в США в Киеве были обнародованы фрагменты из так называемой "амбарной книги" Партии регионов. Они якобы свидетельствовали о том, что глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт в свое время получал наличные деньги за свои услуги от команды Виктора Януковича. В результате Манафорт вынужден был уйти в отставку, а его шеф после победы какое-то время таил обиду на официальный Киев.

Через три года после этого президента Трампа обвинили в давлении на президента Зеленского. Телефонный разговор, во время которого нынешний хозяин Белого дома настаивал на продолжении расследования в отношении сына Байдена в Украине и ставил в зависимость получение Киевом очередной помощи, запустил механизм импичмента президента в США. Трамп выиграл. Проиграл Зеленский. Показательно, что тогда украинская генеральная прокуратура не обвиняла президента Украины в государственной измене. Хотя, наверняка, и могла бы, учитывая обещания Зеленского через "своего" прокурора вернуться к делу Байдена-младшего.

В нынешнем, третьем скандале с участием Украины, удар пришелся по конкуренту Трампа в избирательной кампании 2020 года - Джо Байдену. И, конечно же, по политическому оппоненту Зеленского - Петру Порошенко. Оба находятся в оппозиции к власти, оба были и остаются влиятельными политиками в своих странах.

И то, что генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство после публикации аудиозаписей Деркача, а Владимир Зеленский взялся публично комментировать это дело, свидетельствует, что команда нынешнего украинского президента пытается "подвесить" Порошенко делом о госизмене. Получится у "слуг" нейтрализовать пятого президента Украины или нет - трудно сказать. Но вот то, что администрация Зеленского может испортить отношения с американскими демократами, - очевидно.

Ведь де-факто официальный Киев выступает сегодня на стороне Дональда Трампа. И как бы после президентской кампании Владимиру Зеленскому не пришлось извиняться перед Джо Байденом. Ведь это не просто отношения между двумя политиками. На кону - отношения между двумя странами, одной из которых так необходима поддержка американских республиканцев и демократов в противостоянии с Россией.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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