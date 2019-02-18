 Комментарий: Своеобразная любовь российской молодежи к России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 19.02.2019

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Мнения

Комментарий: Своеобразная любовь российской молодежи к России

Цифры соцопросов, показывающие желание молодежи эмигрировать из РФ, неточно отражают настроения в "поколении Z", пишет специально для DW Маша Борзунова.

Молодые люди на улицах Москвы

Один из последних опросов "Левада-центра" показал, что более 40% молодых людей в возрасте 18-24 лет хотели бы уехать из России за границу на постоянное место жительства. Но между желанием и реальностью существует большая пропасть - и, похоже, есть вещи, которые держат так называемое "поколение Z" в России.

Уезжать или остаться: курс на стабильность

Многие мои ровесники, которые как раз входят в группу от 18 до 24, мечтают уехать из страны. Решаются на это пока единицы. Почему? Как бы это смешно ни звучало, но в России ты примерно понимаешь, что тебя ждет. Выхода из зоны комфорта боятся все, а молодые люди - тем более.

Допустим тебе 22, ты из семьи со средним заработком, только-только закончил более или менее приличный вуз, и тут встает выбор: найти работу "здесь" и жить привычной жизнью в окружении родных и друзей или поехать искать лучшее будущее за границей. Конечно, большинство выберет первое - просто потому, что так спокойнее. Тебе может не нравиться такое будущее, но ты его хотя бы видишь. А если уж совсем плохо будет, то тебе помогут близкие или друзья. А "там" ты кому нужен? Плюс последние годы в новостях тебе каждый день рассказывают о противостоянии России и остального мира. И если даже ты не веришь пропаганде, то все равно понимаешь, что ты там чужой. Стабильность, над которой принято смеяться - или застой? - как раз одна из причин, почему молодежь, скорее, выбирает "остаться".

Миф об идеальном Западе

Когда мы росли, самым модным каналом у молодежи был MTV. Мы смотрели, как богатые американки отмечают свое 16-летие, сериалы про заграничную молодежь и про то, как они живут и развлекаются. Тогда очень хотелось жить и развлекаться так же. В "нулевые" годы среди тогда еще подростков происходила романтизация Запада, никто по-настоящему не знал, как там, но все хотели жить так же. Но все выросли, поездили по разным странам, и миф об идеальном Западе пропал, там тоже свои проблемы.

Маша Борзунова

Маша Борзунова

Появилось, скорее, другое чувство. Несмотря на то, что кумирами молодежи в моем возрасте в "нулевые" были западные селебрити и что все хотели вести западный образ жизни, условно к 20 годам стало понятно, что для тебя это все чуждо. Потому что как бы ты ни пытался в детстве походить на своего кумира, рос ты в обычной "панельке" и зимой с друзьями грелся в подъезде. Даже если тебе это не нравится, ты так вырос и впитал это с возрастом, поэтому понимаешь, что просто не сможешь перестроиться. На Западе ты всегда будешь чувствовать себя чужим. Это тот самый менталитет, существование которого многие отрицают. Поэтому тебе ничего не остается, как принять это и полюбить.

Ответ на псевдопатриотизм

В 2014 году власти РФ начали активно навязывать псевдопатриотизм, подменяя любовь к стране любовью к государству. По телевизору говорят, что "Крым наш", и если ты вдруг против, то ты предатель. Теперь если ты патриот, то должен надеть георгиевскую ленточку и поддерживать все решения властей.

Мы с друзьями, такими же 20-летними, сидим у кого-то в гостях, слушаем модную музыку. Все прекрасно понимают: то, что нам пытаются навязать под видом патриотизма, им не является. Кто-то иронично включает песню про коня в исполнении любимой группы президента, а потом кричит "Крым наш", тоже в шутку, конечно. Примерно так же с иронией молодежь относится и к новостям, после которых должно становиться не по себе: это реакция на очередной абсурдный законопроект, или на очередное нелепое выступление чиновника, или на то, что в одном из регионов России дети катались на горке из заледеневших фекалий.

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Но эта постирония как реакция на фейковый патриотизм, навязываемый государством, через какое-то время трансформируется в патриотизм настоящий. Нет, не в поддержку политики властей, а в любовь к единственному месту, которое ты считаешь домом, каким бы оно ни было. Во-первых, ты просто к этому месту привыкаешь, ты тут вырос и понимаешь, что нигде тебе так комфортно не будет, тебя не поймут нигде так, как здесь. Это часто может быть никак не связано с политикой: условным 20-летним может быть плевать на Крым, они могут не поддерживать ни Путина, ни Навального, просто не верить ни одному из них - при этом прекрасно понимая все проблемы, которые есть в России.

А во-вторых, эта любовь к своей стране проявляется как протест и несогласие, к которым в принципе склонна молодежь. Когда тебе говорят, что раз ты не поддерживаешь решения властей, то ты ненавидишь свою страну, реакция понятна: "Не говорите мне, что и как я должен любить". В итоге ты любишь свою страну по-своему, но разделяешь понятие "страна" и понятие "государство".

Да, тут коррупция, тут сажают за мемы и вообще сплошная зона, тут разбитые дороги, а если ты по этим дорогам выедешь из Москвы и увидишь, как живут люди, тебе может стать по-настоящему страшно - но это дом, и мы любим его даже таким.

Автор: Маша Борзунова, корреспондент телеканала Дождь, ведущая программы Fake News.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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