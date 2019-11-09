 Комментарий: Самоцензура запрещает ″Чиполлино″, ″Колобку″ приготовиться | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.11.2019

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Мнения

Комментарий: Самоцензура запрещает "Чиполлино", "Колобку" приготовиться

Виноват ли Путин в запрете школьного спектакля по мотивам "Чиполлино"? Выходит, что частично да, пишет Александр Плющев. По его мнению, период цензуры в России сменила эпоха самоцензуры.

Карикатура Сергея Елкина на тему цензуры в России

Карикатура Сергея Елкина на тему цензуры в России

Собирался на неделе сходить на спектакль районного театра, который практически никто не видел, зато все о нем слышали. Постановка "#рябчиковжуй #новыдержитесь" по мотивам книги Джани Родари "Чиполино", осуществленная подростковой студии на самой окраине Москвы, получила невероятную известность благодаря скандалу. Ее взяли на московский международный фестиваль, а за два дня до выступления директор площадки отменила показ. Дексать, "Чиполлино" - это слишком. Режиссер пожаловался в Facebook и пообещал, что спектакль покажут не на площадке фестиваля, а в районном театре, куда я и намеревался пойти и даже забронировал места по телефону.

Но, увы, с театром придется обождать, поскольку и эти показы отменили. История настолько далеко вышла за пределы района и даже Москвы, что режиссер, кажется, уже пожалел о своем призыве "Максимальный репост! " и, по сути, обвинил СМИ в нагнетании. Такова вкратце публичная часть этой истории, которая дает возможность поразмышлять о состоянии, в котором находится российское общество.

Самосбывшееся пророчество о запрете"Чиполлино"

Вообще запрет "Чиполлино" - это классическое самосбывающееся пророчество. Об этом так долго шутили - как и о "Трех толстяках", "Волшебном голосе Джельсомино", "Незнайке на Луне" и других актуальных детских произведениях, что не произойти что-то подобное просто не могло. Странно даже, что не случилось раньше.

Александр Плющев

Александр Плющев

Бывали разные анекдотические происшествия, типа демонтажа афиш спектакля "Ждем тебя, веселый гном!" в Омске накануне приезда туда Дмитрия Медведева. Но вот чтобы прямо спектакль по мотивам "Чиполлино", пусть даже и с актуальными политическими отсылками, - это какой-то новый уровень.

Ну не Путин же виноват, верно? Какая-то заведующая ДК решила перестраховаться, перебдеть, чтобы не дай бог чего не вышло. Подумаешь, пугливая просто женщина, вот и выкинула их с фестиваля, ну что вы, право, целую историю раздули. Ну что такого, отменивший свои показы режиссер решил не травмировать юных актеров излишней шумихой - это же не цензура, власти-то в этой истории вообще никоим образом не участвуют!

Может показаться парадоксальным, но цензура - явление менее совершенное, более грубое и от того менее опасное. Болезнь гораздо запущеннее, когда включается самоцензура, вот эта самая боязнь "как бы чего не вышло", желание угадать, за что не получишь от начальства.

Споры о цензуре в России

Внезапно осмелевший артист Максим Галкин на своих концертных выступлениях говорит о цензуре на телевидении, но я скорее соглашусь с возражающим ему пропагандистом Дмитрием Киселевым. Если ты сам цензор или даже сам себе цензор, зачем нужен еще кто-то над тобой? Все сотрудники государственных СМИ - от простого редактора до генерального директора - без всяких методичек или темников отлично знают все "красные линии" и даже близко к ним не подходят.

Киселев, комментируя слова Галкина, говорит забавную вещь: "Цензура невозможна в эпоху интернета и вредна". Оставим в стороне практически ежедневные попытки цензурировать и все больше ограничивать сам интернет и не будем обращать внимания на цинизм телеведущего и одновременно теленачальника. Если вдуматься, он ведь прав. Причем примерно такую же эффективность в эпоху интернета показывает и повсеместная самоцензура. Другой вопрос, что это не единственное бессмысленное и вредное дело, которым у нас занимаются с завидным упорством.

Имиджевый ущерб для Москвы

Что наносит больший имиджевый ущерб стране: несколько шуток и намеков в школьном спектакле, который мало кто посмотрит, или повсеместное обсуждение того, "как в России запретили "Чиполлино"? Но это соображение не работает и никого не останавливает.

Контекст

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Российский театральный режиссер, постановщик нашумевшей оперы "Тангейзер" Тимофей Кулябин в интервью Жанне Немцовой - о самоцензуре, невежестве чиновников и своих моральных принципах. (05.04.2017)

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Речь Константина Райкина против давления государства и псевдоборцов за нравственность на культуру вызвала огромный резонанс. Откликнулся на нее и писатель Виктор Ерофеев. (01.11.2016)

Как не останавливает учителей и директоров школ, распекающих учеников за какую-нибудь "политическую" деятельность. Помните, одно время такие видеозаписи появлялись чуть ли не ежедневно? Ведь все они отлично знают, что все сказанное ими моментально окажется в Сети, да еще и будет репостнуто каким-нибудь Навальным - мало не покажется.

Похоже, мало кто задумывается об имидже страны, поскольку свое собственное благополучие гораздо дороже. Мы давно проскочили тот момент, когда подобные ситуации можно было отыгрывать появлением мудрого чиновника, который успешно бы все разруливал и попутно журил перестраховщиков. Наоборот, такие скандалы стали на руку властям: они показывают границы допустимого, рамки, за которыми человек обязательно повстречает на своем пути неприятности.

Это возвращает нас к вопросу о том, причастен ли Путин к запрету "Чиполлино". И ответ, увы, получается, положительным. Атмосфера, в которой царствует самоцензура, сознательно создана и всячески подпитывается нынешней властью, на вершине которой 20 лет находится Владимир Путин. И мало кто поручится, что подобным образом со временем не дойдет до запрета какого-нибудь "Колобка". Причем даже в его классической интерпретации.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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