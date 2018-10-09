Комментарий: Российские футболисты затмевают разведчиков

Вряд ли кто-то одобряет пьяный мордобой, особенно сопровождающийся нанесением телесных повреждений. Разве что сами хулиганящие. Но футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, с определенной точки зрения, даже заслуживают награды. Может, не званий Героев России, все-таки ими в последние годы награждаются совсем другого плана люди, но, например, орден Дружбы был бы вполне в издевательско-постмодернистском стиле Кремля. Вручать его, разумеется, следовало бы тайно, что нынче совсем не диковинная практика.

Александр Плющев

Кокорин и Мамаев на ровном месте создали событие, которое переломило складывавшуюся тенденцию. Ведь уже начинало казаться, что такое событие надо бы придумать. Мощнейший в истории разведывательный провал, волнения в Ингушетии, повышение пенсионного возраста, пытки, посадки за репосты и многие другие темы, игнорируемые большинством федеральных СМИ, заполонили собой все остальное медиапространство и создали полноценную альтернативную повестку изрядно поднадоевшим Сирии, Украине, козням американцев с англичанами и, конечно же, Путину.

Герои федеральных телеканалов

Универсальная, можно сказать, идеальная для разделенного российского медиапространства новость: пьяные футболисты, судя по кадрам с камер наблюдения, избили водителя телеведущей, а затем - крупного правительственного чиновника, да еще вроде бы и издевались над ним. История растет, как снежный ком: пишут, что по дороге в Москву спортсмены чуть ли не разгромили специально арендованный вагон “Сапсана”, и вряд ли ошибется тот, кто предположит, что число скандальных эпизодов с участием Кокорина и Мамаева в ближайшие дни возрастет.

Федеральные телеканалы щедро выделяют эфирное время не только в новостях, но и в ток-шоу. Не отстает и необремененная строгими идеологическими установками пресса: кто-то разыскивает покровителей участников истории, кто-то недоумевает по поводу действий правоохранительных органов. Есть где развернуться даже официальному представителю МИД России Марии Захаровой, которая, кажется, при всей ее бешеной энергии, уже немного устала опровергать все новые и новые данные о незадачливых и неудачливых российских разведчиках. То ли дело, футболисты - все-же что-то новенькое.

Идеальные мишени для неприязни

Главные фигуранты скандала словно подобраны гениальным режиссером: известные футболисты, но не из состава так понравившейся на недавнем чемпионате сборной России, ребята небедные и наглые - идеальные мишени для неприязни обывателя. Да еще и скандалисты-рецидивисты, находящиеся после распития дорогого шампанского в Монако на условном испытательном сроке у общественности. Водитель "Мерседеса" телезвезды, которая несколько раз была ведущей “Прямой линии” Владимира Путина, не говоря уж о правительственном функционере - тоже люди непростые.

Так обычная, если не сказать, рутинная бытовая история, примечательная лишь своими участниками, становится событием национального масштаба. Если мы все отлично разбираемся в футболе, отчего бы нам не быть специалистами в уличном или ресторанном мордобое? Дело нам давно знакомое, помните, в “Мастере и Маргарите”: "... еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в "Колизее" виноградной кистью по морде от первого попавшего молодого человека, ворвавшегося с Театрального проезда". Тем более что на днях был преподан свежий урок: сразу после финала по каким-то там единоборствам наш представитель учинил форменную драку.

Такие истории превращают человека обсуждающего из объекта в субъект. Он ничего не может поделать с разведчиками, с ним довольно жестко обошлись во время пенсионной реформы, он опасается неприятностей из-за своей активности в соцсетях, и он ощущает, что ровным счетом ничего не может со всем этим поделать. Фраза "Все это политика", за которой принято прятаться, вдруг теряет свою магическую силу. В случае с Кокориным и Мамаевым возникает иллюзия значимости мнения каждого человека. Выскажись, и их посадят. А если не посадят, то хотя бы выгонят из команды. Или хотя бы оштрафуют на такие миллионы, которых простому смертному не заработать.

Чья "крыша" надежнее?

И вот теперь перед каждым неравнодушным человеком встают тяжелые морально-нравственные вопросы. Нужно ли уголовно преследовать футболистов и, в конце концов, дать им реальные сроки заключения? Должны ли клубы гневно отмежеваться и расстаться со своими игроками? Место ли таким людям в нашем футболе? Такие вопросы наверняка обсуждались бы в любой стране мира, случись там подобное, но есть и российская специфика.

Мнительных одолевают подозрения, что непременно найдутся заступники, которые сделают все, чтобы спустить дело на тормозах. Им отвечают, что и у пострадавших покровители могут отыскаться и даже припоминают, как один банкир избил иностранца. И все бы сошло первому с рук, если бы второй не был, как пишут, мужем дочери Путина.

Но даже такая дискуссия не может увести от состояния нынешней России с ее избирательно работающими правоохранительными органами и подверженным влиянию извне правосудием. Ведь какое же это правосудие, если мы знаем, что прав в итоге обычно оказывается тот, чья “крыша” надежнее? Но хотя бы разговоров о полностью десакрализованных и начисто дегероизированных последними разоблачениями российских спецагентах станет чуть поменьше.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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