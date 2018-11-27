Комментарий: Российская политика канонерок в Азовском море

Конфликт между Киевом и Москвой достиг нового пика. Власти Украины ввели военное положение на значительной части территории страны. Повод для этого - обстрел и захват трех украинских военных кораблей Россией, случившийся в воскресенье, 25 ноября.

Киев намеревался перебросить корабли из Одессы в Бердянск и Мариуполь, из Черного моря через Керченский пролив - в Азовское. Россия, применив силу, остановила суда, их экипажи содержатся под арестом в Крыму. Несколько украинских матросов пострадали во время этой акции.

В споре с Россией право - на стороне Украины

Украина протестует против этих действий на полностью законных основаниях. Своим поведением Россия нарушает международное право, конвенцию по международному морскому праву и двусторонний договор с Украиной об использовании Азовского моря. Все эти соглашения предусматривают свободное движение судов, в том числе военных. Как и во время аннексии Крыма, и в своей поддержке сепаратистов в Донбассе, Кремль показывает вновь, что он игнорирует юридически обязательные для исполнения соглашения и ориентируется на политику силы.

Бернд Йоханн

Украина по праву получает международную поддержку. Партнеры в Европе, такие, как Германия, но также, например, Канада и США, будут и дальше на стороне Киева. Потому что правовая и политическая оценка российской агрессии очевидна.

Хотя бы потому, что почти никто в мире не признал аннексии Крыма, нельзя согласиться с утверждением Москвы, что Украина вторглась в российские территориальные воды.

Военное положение ограничит права граждан Украины?

Но почему украинский президент Петр Порошенко объявил о введении военного положения? С его помощью он хочет мобилизовать военнообязанных, усилить оборону страны и информационную безопасность. Но во время военного положения также могут быть ограничены и гражданские права, такие, как свобода собраний и мнений, или же может быть принят ряд принудительных экономических мер. Порошенко заверил, что этого не произойдет. Но многие украинцы встревожены. Потому что указ президента, который был одобрен депутатами парламента в понедельник вечером, во многом сформулирован расплывчато.

Собственно, Порошенко хотел ввести военное положение на 60 дней и распространить его действие на всю страну. После хаотичного обсуждения указа в Верховной раде и внесения в документ многочисленных поправок военное положение ввели лишь на 30 дней и только для десяти областей, которые граничат с Россией или контролируемыми ею территориями. Как это должно улучшить оборону страны - не ясно.

Так или иначе, для большинства депутатов требования президента зашли слишком далеко. Ведь 31 марта следующего года в Украине должны состояться выборы главы государства. Поэтому избирательная кампания должна стартовать в конце декабря, то есть через 30 дней. А если бы военное положение продлилось дольше, чем месяц, то президентские выборы были бы невозможны, поскольку фактически демократические нормы не имели бы законной силы.

Военное положение в Украине как предвыборный маневр?

После жесткой борьбы в Раде президент уступил, столкнувшись с резким противодействием парламента. Некогда один из влиятельнейших людей Украины сдал свои позиции. Большинство украинских граждан недовольны работой Порошенко. Через пять лет после Майдана, затронувшего все группы населения, которые вышли на улицы за демократическую Украину и против коррупции, политические преобразования в стране застопорились.

Неудивительно, что многие украинцы озабочены введением военного положения. Поддерживаемая Кремлем война сепаратистов против Киева на востоке Украины унесла более 10 тысяч человеческих жизней. Тем не менее украинское руководство годами говорило лишь об антитеррористической операции.

Теперь же военное положение объявлено потому, что Россией были захвачены военные корабли в Керченском проливе. Не является ли это предвыборным маневром президента, который прижат к стене? В любом случае за столь короткий срок до выборов возбуждается столь сильное недоверие в украинском обществе - потому что оно не хочет терять свои демократические свободы.

Но недоверие возбуждается и среди западных партнеров Украины, которые настаивают на деэскалации. Москва же тем временем и дальше будет делать ставку на политику канонерок (военно-политический курс с демонстрацией силовой мощи ВМФ. - Ред.) и при этом отдаляет от себя Киев.

Автор: Бернд Йоханн, руководитель украинской редакции DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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