Комментарий: Роскомнадзор нашел идеального партнера в лице Tinder

Действие "закона Яровой", точнее реализация отдельных его положений, набирает силу. В реестр Организаторов распространения информации (ОРИ) внесен популярный сервис знакомств Tinder. Это значит, что российские власти обязывают его хранить в течение полугода и выдавать данные пользователей, включая их переписку. Будет ли Tinder это делать или нет - неизвестно, оба варианта для него чреваты проблемами. Зато для Роскомнадзора тут один сплошной профит: его то и дело упоминают в новостях - значит, ведомство работает. А что еще нужно чиновникам, как не подтверждение собственной значимости?

Включение в реестр ОРИ: формальность с последствиями

Само по себе включение в реестр ОРИ - формальность, в нем на момент этой публикации содержатся чуть менее двухсот сервисов и сайтов. По какому принципу их добавляют в реестр - абсолютно непонятно, в нем нет таких крупных игроков, как Facebook или Whatsapp, зато хватает мало кому известных. Не исключено, что это те, кто прислал регистрационные данные в ответ на запрос Роскомнадзора, как это произошло и с Tinder.

Александр Плющев

Все помнят, чем закончилось для Telegram включение в этот список - ФСБ потребовала передать ключи шифрования, сервис отказал, суд постановил блокировать сервис, но он вполне успешно справляется с блокировками. Как пишет РБК, за ключами шифрования недавно пришли и к включенному в ОРИ "Яндексу", как будут развиваться события с ним - отдельный интересный кейс.

Tinder - резонансный контрагент

Tinder - не первый сервис знакомств, попавший в реестр ОРИ, там уже находятся принадлежащие россиянам Mamba (на международном рынке - Wamba) и Badoo. Лояльность здешних игроков привычна, а вот что будет делать иностранный сервис - всегда интересно. Предыдущий похожий случай - со швейцарским мессенджером Threema - закончился так: после внесения в реестр компания заявила, что никаких данных госорганам она не передавала и передавать не собирается. Публичных требований доступа к данным, включая ключи шифрования, не последовало, сервис в России не заблокирован, и теперь каждый пользователь в России сам решает, доверять ли Threema.

Случай с Tinder - гораздо более резонансный, не только в силу большей известности и популярности этого сервиса у пользователей. Потенциально база данных сервисов знакомств - отличный источник компромата, причем не в российском, а в мировом масштабе. А резонанс - это именно то, что сейчас нужно Роскомнадзору, который уже больше года фактически не может исполнить решение суда о блокировке Telegram.

Поэтому на начинающемся на днях Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге главу регулятора Александра Жарова будут спрашивать не о давно надоевшей, а о свежей и шумной истории, а он - многозначительно говорить о действиях в соответствии с законодательством. В наших реалиях нельзя исключать, что вся эта история - это личный и сиюминутный пиар главы Роскомнадзора.

Пока от Tinder ничего не требуют, но рано или поздно ему придется выбирать - жертвовать безопасностью пользователей или российским рынком. Для российских властей - это идеальная мишень. Или, если хотите, идеальный партнер: как бы он ни действовал, он будет играть на руку Москве. Согласится на передачу данных - это будет первый крупный успех распространения российской политики регулирования интернета на иностранных игроков. Но это довольно трудно представить: репутационные риски, чреватые массовым оттоком пользователей, и не только российских, слишком высоки.

Тактика в отношениях с Роскомнадзором: тянуть время

Если же Tinder в конце концов откажется сотрудничать - его заблокируют, и вряд ли сервис не станет прилагать усилия для нейтрализации блокировок. Дело это хлопотное и затратное, да и политического мотива, который явно есть у создателя Telegram Павла Дурова, у владельцев Tinder нет. Заодно Роскомнадзор получит аргумент при переговорах с гигантами, вроде Facebook, Google или хотя бы Twitter - видите, мы всерьез, мы очень постепенно, но гайки-то закручиваем.

Чем-то происходящее с Tinder напоминает случай с LinkedIn - относительно небольшой, но популярной в деловых кругах соцсетью, заблокированной по закону о хранении данных пользователей в Росиии. Правда, пока это никак не сказалось на поведении гигантов - переносить свои серверы к нам они не торопятся, хотя с момента блокировки LinkedIn прошло уже почти три года.

Российский рынок для иностранных сервисов - небольшой, его потеря может быть ощутимой и неприятной, но совершенно не смертельной. Логика их поведения понятна: до последнего не говорить ни да, ни нет, вести бесконечные встречи и переговоры, позволять Роскомнадзору заявлять о включении сервиса в реестры, делиться фантазиями о плодотворном сотрудничестве по предоставлению доступа к данным и подключению к системе фильтрации, но, по сути, не делать ничего, просто тянуть время.

Такая линия поведения Роскомнадзор тоже устраивает, поскольку позволяет ему имитировать кипучую деятельность. Tinder - идеальный партнер в этой игре: его не так страшно заблокировать, как Facebook или Google, но он у всех на слуху.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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