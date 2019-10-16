Комментарий: Решение Украины по "Евровидению" - политика взяла верх

Организаторы украинского национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение" в среду, 16 октября, приняли, казалось бы, правильное решение. Оно позволит избежать скандала, аналогичного тому, который разразился в начале 2019 года. Тогда победительницей национального отбора стала Maruv. Она должна была представлять Украину на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве. Этого не произошло.

Последствия скандала с Maruv

Причиной стали гастроли Maruv в России. Для Украины - в стране-агрессоре. После короткой, но острой дискуссии в обществе и давления на певицу со стороны организаторов отбора, Maruv отказалась от выступления на "Евровидении". Найти ей замену Национальной общественной телерадиокомпании Украины не удалось. В итоге - в мае "Евровидение" прошло без Украины.

Андрей Бреннер

Менять правила во время игры - нечестно. Но именно так поступили организаторы отбора, назвав условия для поездки Maruv в Тель-Авив только после ее победы в национальном конкурсе. Теперь все ясно с самого начала. Те исполнители, которые выступали в России с 2014 года (года аннексии Крыма и начала активной поддержки Москвой сепаратистов в Донбассе) или планируют гастроли в РФ, не имеют права представлять Украину на самом крупном музыкальном конкурсе в мире. Такое решение облегчает жизнь и организаторам, и исполнителям.

"Евровидение" и политика

Но оно оставляет и неприятное послевкусие - политика вновь вмешалась в музыкальный конкурс. Ведь что бы ни говорили его организаторы из Европейского вещательного союза, "Евровидение" никогда не было свободно от политики. Конкурс всегда был зеркалом тех событий, которые происходят в Европе. Как хороших - падение железного занавеса и, как следствие, участия в "Евровидении" стран Восточной Европы, так и трагических - войн на Балканах или на постсоветском пространстве.

Однако когда политические конфликты задают тон на конкурсе, это не может не вызывать сожаление. Радует то, что телезрители, как правило, оказываются куда более непредвзятыми, чем политики и чиновники. В то время как российское национальное жюри на "Евровидении" "засуживало" Джамалу, а украинское - Сергея Лазарева, зрители в России ставили высокие оценки украинской певице, а в Украине - россиянину. Уверен, что и на "Евровидении-2020" в Роттердаме такой расклад повторится.

Реакция Европейского вещательного союза

Это не делает чести национальным жюри. Но так из года в год на конкурсе поступают жюри из Армении и Азербайджана. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха является причиной того, что представители Армении не получают баллов из Баку, а Азербайджана - из Еревана. Правообладатель "Евровидения" Европейский вещательный союз безучастно взирает на такой явно не профессиональный, а политический подход. Вот и на запрос Deutsche Welle с просьбой прокомментировать изменения правил национального отбора в Киеве, из Женевы пришел ответ: это дело каждой страны-участницы конкурса. Удобная позиция.

Автор: Андрей Бреннер, многолетний корреспондент DW на конкурсе "Евровидение"

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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