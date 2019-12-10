Комментарий: Путин не будет ничего менять после встречи с Зеленским

Главным результатом встречи в "нормандском формате" в Париже стал сам факт ее проведения. Два пункта, обнародованных как "договоренности" Владимира Путина и Владимира Зеленского, при ближайшем рассмотрении так называть пока преждевременно.

Зеленский под давлением

Разведение сил между так называемыми "ЛНР-ДНР" и украинской армией должно произойти весной. Этот процесс стопорился не раз в прошлом (хотя в последнее время шел лучше), в том числе и потому, что украинские добровольческие батальоны с подозрением относятся к любым мирным инициативам Киева, а силы контролируемых Россией так называемых "народных республик" полностью зависят от воли кураторов из Москвы. Москве же этот процесс не очень интересен, разве что в качестве демонстрации мирных намерений Берлину и Парижу.

Константин Эггерт

Другой пункт - обмен пленными и заключенными - тоже пока под вопросом. Ведь Зеленский говорит, что менять нужно "всех на всех", а Путин утверждает, что речь может идти только об "установленных" лицах. Многие обмены раньше срывались как раз по причине невозможности согласовать списки обмениваемых.

По всем остальным вопросам, вроде проведения выборов, изменения конституции Украины и восстановления контроля украинской власти над границей Донецкой и Луганской областей с Россией никаких договоренностей нет и быть не могло. И, рискну предположить, в ближайшее время быть не может. Ведь Путин и Зеленский вернулись из Парижа в разные вселенные, которые вообще почти никак не пересекаются.

Украинское общество знает, что живет в состоянии вялотекущей войны с Россией, которая в любой момент может перейти в активную фазу. Оно хочет мира, но явно не любой ценой. Более того, даже контроль над парламентским большинством не дает президенту Зеленскому мандата на пересечение так называемых "красных линий", которые прочертила общественность. Ее позиция проста - никакого специального статуса для "временнно оккупированных районов Донецкой и Луганской области".

Строго говоря, ни на какие другие условия, кроме фактически полного восстановления суверенитета Украины над этими землями, большинство общественности сегодня не согласно. Украина, пусть и не во всем совершенная, но демократия. Зеленский, уже испытавший падение популярности в результате слишком активного самопродвижения в качестве "президента мира", вынужден это учитывать. Ведь через четыре года ему вступать в новую президентскую кампанию - если, конечно, он примет решение переизбираться.

Путин рулит

Владимир Путин вернулся в страну, в которой он полностью контролирует всю политическую систему. Никаких палаточных лагерей перед его администрацией на Старой площади, как на Банковой улице в Киеве, никто разбивать и не подумает. Российское общество стараниями государственной медийной машины убеждено, что в соседней стране - гражданская война, и что "героический народ Донбасса" просто защищается от "бандерофашистов". Даже российская оппозиция старается не упоминать Украину - потому что не хочет отвечать на вопрос: "Чей Крым?". Правда, опросы "Левада-центра" показывают, что люди уже устали от бесконечного пережевывания украинских сюжетов соловьевыми-киселевыми. Но это не значит, что они хотят мира - хотя бы потому, что не считают себя воюющей стороной. Они просто надеются, что Кремль обратит внимание на их повседневные нужды. Однако кто эти надежды обратит в политические требования, к которым придется прислушаться президенту? Правильно, никто.

Украинская тема не исчезает из контролируемых Кремлем СМИ только потому, что никто во власти не хочет говорить с народом о реальных проблемах России. Но достаточно одного телефонного звонка с той самой Старой площади - и Украина исчезнет из повестки дня и станет для обычных россиян темой номер сто тридцать девять, иначе говоря - не темой вовсе.

Президента Путина полностью устраивает нынешнее положение дел. Замороженный конфликт, срежиссированный Кремлем на востоке Украины, делает ее движение в сторону ЕС и НАТО фактически невозможным, как в случае с Грузией-Абхазией и Молдавией-Приднестровьем. Финансирование этого конфликта российскому режиму пока вполне по силам. Большая часть трудоспособного населения подконтрольной ему украинской территории уже зарабатывает в России и худо-бедно кормит оставшихся дома пенсионеров и детей. Дети же, по мере взросления и ускоренного получения российских паспортов, тоже переберутся в Ростов-на-Дону, Москву или Петербург и станут рано или поздно платить российские налоги.

Донбасс и "проблема-2024"

Теоретически, создание "конфедерации" с "ДНР-ЛНР" остается одним из возможных вариантов создания нового государства, в котором Путин смог бы избраться президентом на новый, как бы "первый" срок. Но практически в Кремле, похоже, пока считают приоритетным вариант перераспределения властных полномочий через принятие новой конституции, но без приращивания новых территорий. Там, конечно, привыкли жить под санкциями, но все же новых не хотят. Если у встречи в Париже и есть результат, то он скорее относится к сфере международного права и чистой политологии. После нее всем должно окончательно стать ясно: минские соглашения невыполнимы из-за своей противоречивости. Документ, который принимался в 2015 году в спешке, ради срочной остановки боевых действий, не может служить основой политического урегулирования.

Именно поэтому в Париже настаивали на том, что договоренности нуждаются в "адаптации" к современным реалиям. Именно поэтому же Путин категорически отказывается изменить в них хотя бы запятую. Это тупик, который не устраивает Украину, но полностью устраивает Россию. Ее президент готов еще и еще раз приезжать на "нормандские" беседы к Эмманюэлю Макрону, особенно пока тот пребывает в непонятно откуда взявшейся уверенности, что сможет замирить Россию с Западом. Но менять по существу Путин ничего не будет.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Переговоры за закрытыми дверями Саммит лидеров Германии, России, Украины и Франции начался в минском Дворце независимости 11 февраля около 18.20. За закрытыми дверями участники встречи начали обсуждение путей, ведущих к прекращению огня на Украине. Ранее представители Киева и сепаратисты уже заключали соглашения об отводе тяжелых вооружений, но боевые действия в Донбассе продолжились.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Встреча контактной группы В комплексе "Дипсервис холл" в Минске одновременно с саммитом "нормандской четверки" возобновила работу контактная группа, в состав которой входят представители ОБСЕ, Украины, России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик". По словам главы МИД Беларуси Владимира Макея, на обеих встречах в Минске обсуждался один и тот же документ.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Война нервов Российская сторона сначала положительно оценивала ход переговоров, но после полуночи представители других делегаций сообщили, что Путин блокирует достижение договоренностей. После совместного обсуждения с главами МИД и делегациями стран-участниц саммита "нормандская четверка" продолжила встречу в узком составе.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине В ожидании результатов На протяжении всей встречи журналисты ждали сообщений о результатах переговоров. Многие из них от усталости засыпали. Главам государств и правительств поспать так и не удалось - встреча "нормандской четверки" прерывалась лишь на короткое время.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Разногласия между Россией и Украиной После 13 часов переговорного марафона президент Украины Петр Порошенко рассеял надежды на скорое достижение соглашения. "Россия выдвигает неприемлемые условия", - сообщил Порошенко агентству AFP в 10.35 12 февраля.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Сепаратисты отказались подписывать соглашение Ближе к 11.00 в СМИ появились сообщения, что лидеры сепаратистов на переговорах контактной группы отказались подписывать документ, разработанный участниками саммита в "нормандском формате". За два с половиной часа до этого к контактной группе присоединились главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Стороны пришли к согласию В 12.05 Владимир Путин вышел к журналистам и заявил, что сторонам удалось договориться по важнейшим вопросам. В частности, перемирие на востоке Украины должно начаться с 00.00 часов 15 февраля. Путин сообщил также, что представители контактной группы подписали итоговый документ, состоящий из 13 пунктов.

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине Меркель: Всего достичь не удалось, но есть надежда В 13.40 Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Франсуа Олландом сообщила, что Путин оказал давление на сепаратистов, чтобы те согласились на прекращение огня. "Нам еще не всего удалось достичь, но у нас есть твердая надежда на лучшее для Украины и, следовательно, для всей Европы", - заявила канцлер ФРГ. На востоке Украины между тем продолжались бои. Автор: Ирина Шпаковская

