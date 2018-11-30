Комментарий: Путин может простить Трампа, чтобы ударить по Порошенко

Решение отменить предполагаемую встречу с Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе Дональд Трамп принял на борту самолета, уже направлявшегося на саммит G20 в Аргентине. Обычно главы государств так поступают только в двух случаях: либо у них дома случилось нечто чрезвычайное - но тогда отменяют всю поездку; либо есть необходимость оскорбить того, с кем они встречаются. Опять же это явно не тот случай.

По форме - оскорбление, по сути - нет

Формально решение не встречаться с российским президентом принято Трампом из-за отказа Москвы вернуть Украине захваченные в Керченском проливе военные корабли и их экипажи. Но на самом деле, похоже, что все дело в признании находящегося под следствием Майкла Коэна, бывшего адвоката Трампа. Тот признался в том, что ранее солгал ФБР, когда сообщил, что во время президентской избирательной кампании в 2016 году Трамп не вел переговоров о строительстве "Башни Трамп" (Trump Tower) в Москве.

Константин Эггерт

Теперь Коэн говорит, что Трамп такие переговоры вел. В этих условиях встреча с Путиным проходила бы в крайне неблагоприятных для хозяина Белого дома условиях. Ему пришлось бы либо быть с российским лидером намного более жестким, чем ему, Трампу, явно хочется, либо оказаться под массированным огнем критики СМИ.

И хотя путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков высказался в отношении американского президента довольно недипломатично - мол, отмена встречи в Аргентине нас не беспокоит, сэкономим пару часов на другие важные беседы, - я уверен, что Путин не станет держать обиду на американского президента.

Ведь теперь уже всем ясно: "The Donald", ("тот самый Дональд"), как его часто называют в США, действительно мечтает наладить хорошие отношения с хозяином Кремля. И лишь давление части его собственной администрации, Конгресса и СМИ мешает этому. Когда Трамп остается без советников, как было во время пресс-конференции после саммита в Хельсинки, он склонен относиться к Путину с подчеркнутым уважением и не затрагивать острые темы, а если затрагивать, то вскользь.

Если бы встреча в Буэнос-Айресе все же прошла, то, судя по уклончивым ответам советника по национальной безопасности Джона Болтона на вопросы журналистов, тема столкновения в Керченском проливе могла бы во время переговоров с Путиным вообще не прозвучать. В Москве, уверен, "считали сигнал" из Вашингтона: отмена встречи американцами связана не с возмущением действиями ВМФ России в Керченском проливе (хотя жест и выглядит именно так), а с новыми обстоятельствами в деле Майкла Коэна.

Путин - хозяин Азовского моря?

Это, в свою очередь, значит, что в ближайшее время, пока новый состав Конгресса не собрался на первое заседание, Москва вполне может предпринять новые действия против Украины. Реакция Европейского союза, НАТО и главного источника опасений в Кремле - администрации США - на события в Керченском проливе оказалась довольно мягкой. Путин, для которого мягкость - синоним слабости, не преминет этим воспользоваться. Скорее всего, Москва продолжит, а возможно, ужесточит блокаду украинских портов Мариуполь и Бердянск.

Например, Кремль может объявить, что в связи с "враждебными действиями ВМФ Украины" прекращает доступ в Азовское море любых украинских судов - "вплоть до прояснения обстановки", или извинений, или чего-нибудь настолько же несбыточного или туманного. Киев явно не ответит на это боевыми действиями - на это у Украины недостаточно сил. Правительство Порошенко пожалуется в международные суды, но это не беда.

Зато можно провести публичный суд над украинскими моряками, где они "признаются" в том, что выполняли задание "киевской хунты" и стоящего за ней ЦРУ, а затем обменять их на задержанное украинцами в марте крымское судно "Норд" и его шкипера. Затем можно разблокировать проход для украинских судов - и международное сообщество дружно восславит "разрешение кризиса".

Если события пойдут по такому пути, то Азовское море окончательно станет внутрироссийским водоемом. Если же провести всю операцию относительно быстро, то можно понадеяться даже избежать американских санкций. Другие Кремль не волнуют. То есть если у Путина и есть шанс показать, что и Америка ему не так страшна, то это именно сейчас. И Дональд Трамп своим поведением ему в этом пока способствует.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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