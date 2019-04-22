Комментарий: Путин и Ким Чен Ын хотят разрушить план Трампа по КНДР

О встрече Владимира Путина и северокорейского диктатора Ким Чен Ына, как и следовало ожидать, известно мало. Хотя два часа переговоров с глазу на глаз - это довольно много, так что встреча была не протокольной, а по-настоящему деловой. Что нужно главе КНДР - понятно. После неудачной февральской встречи с Дональдом Трампом в столице Вьетнама Ханое он ищет возможность не просто напомнить американцам о себе, но и показать, что разговоры с президентом США для него - не единственный способ контакта с окружающим миром.

Москва спешит на помощь Киму

Для Путина переговоры с Кимом еще важнее, чем для пхеньянских коммунистов. Все, что он сказал во Владивостоке, свидетельствует: Кремль хочет разрушить планы Белого дома в одиночку решить проблему ядерного разоружения Северной Кореи. Путинское заявление о том, что КНДР нужны будут гарантии безопасности, если она решится на одностороннее ядерное разоружение - не очень завуалированное предложение Киму: "Ставьте условия американцам, не бойтесь! Москва с вами!".

Константин Эггерт

Не то, чтобы влияние Кремля в Пхеньяне особо велико (главным спонсором северокорейского режима остается Пекин). Но оно и не настолько мало, чтобы не попытаться испортить жизнь Трампу. Путин призвал вернуться к дискредитировавшему себя шестистороннему формату переговоров с Пхеньяном, в котором участвуют также с Китай, Япония, Южная Корея, Соединенные Штаты и Россия.

Как в басне о лебеде, раке и щуке, их участники никогда не могли и никогда не смогут ни о чем договориться. Это то, что нужно российскому режиму. Дескать, если мы в одиночку не можем ничего добиться, то пусть тогда никто вообще ничего не сможет сделать с северокорейским вопросом. Впрочем, подставляйте любое другое словосочетание - с израильско-палестинским урегулированием, конфликтом в Мали, с Афганистаном. Объективно своими попытками торпедировать дипломатию американцев на Корейском полуострове Кремль делает мир менее безопасным. Но российское руководство это совершенно не волнует - не впервой.

Что общего у Украины и Северной Кореи?

Если судить по резкой реакции российского режима на президентские выборы в Украине, выразившейся в начавшейся раздаче российского гражданства жителям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" (судя по всему, подготовленной заранее), и резким антиамериканским высказываниям секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в интервью официозной "Российской газете", Путин планирует переход в новое масштабное антизападное наступление, чтобы мобилизовать начавший проявлять признаки усталости гарнизон "Крепости Россия".

Наряду с испортившей ему настроение Украиной, Путин раздражен недавним визитом в Москву спецпомощника американского президента по России Фионы Хилл. Он, похоже, ожидал от гостьи информации о новых инициативах Трампа по размораживанию отношений с Кремлем, раз уж спецпрокурор Роберт Мюллер закрыл тему возможного сговора президента Трампа с российскими властями. Не дождался и, что называется, решил взорвать обстановку. Судя по данным моих источников, Хилл встречалась с представителями Совбеза, а также МИД, и уехала сильно разочарованной безрезультатностью визита.

Путин показывает Белому дому и Конгрессу, в том числе и демонстративным "братанием" с Ким Чен Ыном, что не боится новых санкций и будет действовать так, как ему нужно. А нужно разжечь в стране новую псевдопатриотическую истерию. И, на всякий случай, подготовить создание нового "государства всех русских" - с включением в него части востока Украины.

Есть в переговорах во Владивостоке и еще одна немаловажная деталь. Известно, что Дональд Трамп очень трепетно отнесся к предложению выдвинуть его на Нобелевскую премию мира в случае успеха в разоружении Северной Кореи. Владимир Владимирович демонстративно старается лишить американского президента этой возможности и, вероятно, преуспеет в этом деле. Он прекрасно понимает, какую реакцию это вызовет. В России личное - это общественное. И даже больше, чем в СССР.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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