 Комментарий: Протесты в Екатеринбурге как зеркало неработающей демократии | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 15.05.2019

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Мнения

Комментарий: Протесты в Екатеринбурге как зеркало неработающей демократии

Протестные акции против строительства новой церкви в столице Урала - следствие "глухоты" местной власти, считает Федор Крашенинников, который сам участвует в этих гражданских протестах.

Ограждение на месте предполагаемого строительства новой церкви в Екатеринбурге

Ограждение на месте предполагаемого строительства новой церкви в Екатеринбурге, 14 мая 2019 года

Для стороннего наблюдателя уличные протесты против строительства новой православной церкви на месте сквера в Екатеринбурге начались в этот понедельник, 13 мая. На самом же деле, многотысячные протесты против строительства в центре города еще одного православного собора начались много лет назад - и даже по поводу этого конкретного сквера только в этом году прошло несколько массовых протестных акций.

Екатеринбургу нужна святая покровительница?

Суть проблемы - в желании узкой, но крайне богатой и влиятельной группы лиц построить в центральной части Екатеринбурга православный кафедральный собор во имя святой Екатерины, которую они считают небесной покровительницей Екатеринбурга. Среди спонсоров и главных двигателей всего проекта - богатейшие людей не только региона, но и России, миллиардеры Андрей Козицын ("Уральская горно-металлургическая компания", УГМК) и Игорь Алтушкин ("Русская медная компания", РМК).

В самом желании построить церковь за свой счет нет ничего предосудительного, но оно наталкивается на обычное для крупных городов обстоятельство: свободного места в центральной части нет, поэтому стройка в любом случае предполагает уничтожение какого-нибудь общественного пространства. Именно это и вызывает возмущение и раз за разом провоцирует протесты горожан.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Неуклюжие попытки доказать необходимость строительства церкви важностью святой покровительницы для жизни современного города только еще сильнее раздражают протестующих, придавая протесту все более отчетливое антиклерикальное звучание. Как и во всей остальной России, практикующих православных верующих в Екатеринбурге - считанные проценты, и тем удивительнее для остальных, что весь город должен жить в навязываемой ими логике.

Сквер на берегу Городского пруда - это уже третье место, на котором пытаются построить церковь. В 2010 году горожанам после массового протеста удалось остановить восстановление собора на месте площади Труда, где он когда-то и стоял, а в 2017 году тысячи горожан несколько раз выходили и, взявшись за руки, "обнимали" Городской пруд, остановив проект строительства церкви на острове, который планировалось насыпать в центре водоема.

Когда демократия не работает

В условиях работающей демократии вся эта история была бы невозможна. Религиозная община, испытывающая нужду в новых культовых сооружениях, должна на общих основаниях обратиться за получением земли под строительство, а муниципалитет - всесторонне обсудить заявку и дать ответ. Естественно, само по себе желание почтить святую Екатерину никак не может служить достаточным основанием для уничтожения сквера, тем более, если это вызывает протесты.

Но в современной России все устроено иначе, и прав тот, у кого больше денег. Муниципальное самоуправление фактически уничтожено и напрямую подчинено "кремлевской вертикали" в лице губернатора, а интересы РПЦ приравнены к государственным. Поэтому вся история развивается по абсурдному сценарию: мнение горожан никто не спрашивает, их просто ставят перед фактом и требуют от них смирения перед уже принятым за их спинами решением.

Хуже того, недовольных и протестующих шельмуют в финансируемых из бюджета СМИ, их преследует полиция, им угрожают какие-то сомнительные личности, даже не скрывающие близости к инициаторам стройки и свою безнаказанность.

И, тем не менее, граждане снова и снова выходят протестовать. Это не жест отчаяния, а вполне рациональная реакция на то, как устроены отношения власти и общества в России: Кремль боится уличных протестов, и те местные руководители, которые их допускают и не могут купировать, наказываются, а скандальные проекты останавливаются. На это и надеются граждане Екатеринбурга.

Контекст

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Федор Крашенинников о судьбе демократии и федерализма в России на фоне серии отставок и назначений региональных руководителей. (06.10.2018)

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На месте будущей стройки второй день подряд проходят массовые акции протеста. Власти не намерены отказываться от возведения храма на месте сквера в центре Екатеринбурга. (14.05.2019)

"Диалог с властьюпо поводу церкви

Невероятно, но первая и единственная за все время встреча представителей власти, церкви и спонсоров строительства с протестующими прошла только 14 мая, уже после ночных беспорядков, спровоцированных установкой забора вокруг места предполагаемого строительства. К сожалению, пышно обставленная встреча, о которой рассказали даже федеральные телеканалы, оставила самое неприятное впечатление и не принесла никаких результатов. Губернатор Евгений Куйвашев, сам постоянно участвующий в богослужениях, фактически огласил ультиматум протестующим, потребовав "освободить улицы" и признать законность и неизбежность строительства.

В итоге вечером и ночью 14 мая протесты возобновились с новой силой, а уже утром к участникам встречи с губернатором и просто активным участникам протестов пришли полицейские. Очевидно, ходивших к губернатору и просто самых активных протестующих решено назначить крайними и показательно наказать, для устрашения остальных.

Настроения в Екатеринбурге боевые

Настроения в городе самые боевые. Благодаря разразившемуся информационному шторму о печальной участи сквера узнали даже те, кто в обычное время мало интересуется такими вопросами. Хорошая погода и всем известное место сбора создают идеальные условия для продолжения и нарастания протестов в течение оставшихся майских недель и всего летнего сезона: все знают, куда каждый вечер можно приходить, неизменно встречая там своих единомышленников.

Ситуация очевидным образом зашла в тупик, и тут бы хорошо сделать шаг назад тем, кто заварил всю эту кашу. К сожалению, пока они демонстрируют только упрямство и свирепую решимость "порадовать" город любой ценой.

С учетом разрастания протеста и его радикализации в Екатеринбурге может появиться второй "Храм-на-Крови", но на сей раз это будет кровь не расстрелянной семьи Романовых, а жертв противостояния вокруг строительства церкви. Удивительно и страшно, что такие перспективы не пугают людей, считающих себя христианами.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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