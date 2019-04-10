Комментарий: Проигравшие и победители выборов в Израиле

Судя по всему, следующего премьер-министра Израиля снова будут звать Биньямин Нетаньяху. Состоявшиеся в стране во вторник, 9 апреля, парламентские выборы не выявили очевидного победителя, но большинство проголосовавших поддержало предпочитаемую действующим премьером коалицию националистических и ультраконсервативных религиозных сил.

Подарки Нетаньяху от Трампа

Нетаньяху извлек выгоду, прежде всего, из подарков, сделанных ему в ходе предвыборной кампании президентом США Дональдом Трампом: переноса посольства Соединенных Штатов в "неделимую столицу" Израиля Иерусалим и признания Голанских высот, аннексированных израильтянами в 1981 году, их территорией (хотя Голаны, согласно международному праву, принадлежат Сирии).

Райнер Золлих

В качестве следующего шага Нетаньяху мог бы приступить к аннексии занятой Израилем части Западного берега реки Иордан - в том случае, если Трамп с этим согласится. Премьер уже объявил, что хочет сделать этот шаг. При этом ему не стоит ожидать большого сопротивления таким действиям в самом Израиле, потому что парламентские выборы это ясно показали.

В связи с серьезными угрозами в регионе, - прежде всего со стороны Ирана и соседнего сектора Газа, - граждане Израиля в большинстве своем делают ставку на обеспечение безопасности, а не на переговоры или диалог. Те немногие силы, которые по-прежнему продолжают верить в справедливое урегулирование проблемы с палестинцами, больше не играют роли в израильской политике.

Нетаньяху в нокдауне?

Правонационалистический лагерь может чувствовать себя победителем выборов, даже если Нетаньяху из-за начатого в отношении его антикоррупционного расследования в ближайшие недели столкнется с политическими трудностями. Возможно, что он, несмотря на успех на выборах, оказался в нокдауне, как интерпретируют итоги голосования некоторые комментаторы.

Но так же верно и другое: ни самый опасный соперник Нетаньяху на этих выборах бывший начальник Генштаба Бенни Ганц, ни какой-либо другой высокопоставленный израильский политик не могли бы сейчас решиться на принципиально иной курс в отношении палестинцев и арабских соседей. Или даже осмелиться вернуть подарки Трампа, сделанные им Нетаньяху в ходе предвыборной кампании последнего. Для таких шагов в данный момент в Израиле нет необходимой электоральной базы.

При всем при этом самым большим победителем состоявшихся выборов является сама израильская демократия. Остается лишь констатировать: несмотря на невероятную раздробленность партийно-политического ландшафта, которая отражает многочисленные внутренние конфликты в обществе, Израиль (возможно, еще и Тунис) является единственной демократической страной в регионе, результаты выборов в которой не ставятся под сомнения из-за фальсификаций.

Если Нетаньяху теперь станет главой правительства, это будет уже в пятый раз - больше даже, чем четырежды избиравшийся президентом Алжира Абдельазиз Бутефлика, недавно ушедший в отставку из-за массовых акций протеста. Но, в отличие от большинства соседних государств, в Израиле такое решение действительно принял народ.

Палестинцы как проигравшие

Но у этих выборов есть и те, кто является крупно и трагически проигравшими - это, в первую очередь, палестинцы и арабы, живущие в Израиле, многие из которых также считают себя палестинцами. У них есть право избирать, но они едва ли в этот раз им воспользовались, поскольку инициированный Нетаньяху закон демонстративно низвел их как нееврейское меньшинство до уровня граждан второго сорта.

Этот закон является и останется политически скандальным, но крайне маловероятно, что в обозримой перспективе он может быть отменен или, по меньшей мере, смягчен. Если это и случится, то в любом случае не при премьере Нетаньяху.

Еще больший неудачник выборов - палестинцы, проживающие в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Дональд Трамп объявил, что вскоре после выборов в Израиле обнародует свои планы по достижению всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке. Еще неизвестно, как именно они будут выглядеть, и каких уступок потребуют от Израиля.

Но об одном уже сейчас можно сказать определенно: палестинцы должны будут взять то, что они им дадут. В отличие от израильтян, они едва сами распоряжаются своей собственной судьбой, и точно также им не стоит ждать реальной поддержки от многих арабских государств.

В течение десятилетий режимы в них разыгрывали палестинскую проблему как популистскую карту, чтобы легитимировать свою власть с помощью лозунгов о панарабском или панисламском "братстве". Как это до сих пор делают Турция и Иран. На самом деле большинство арабских режимов, в особенности ведущая сила в регионе Саудовская Аравия, продолжают оставаться безразличными к судьбе палестинцев. Их новый главный враг такой же, как и у Нетаньяху. Это Иран.

Автор: Райнер Золлих, главный редактор арабской редакции DW

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