Комментарий: Прогулки по графику - фикция для Путина

Власти Москвы объявили об ослаблении противоэпидемических ограничений с 1 июня. Москвичам, наконец, формально разрешили гулять и даже заниматься спортом, пока по графику. Такое "послабление" вызывает недоумение: вот уже несколько недель люди - как на бескрайних окраинах, так и в компактном центре города - передвигаются, гуляют, а в иных местах и спортом занимаются, без всякого разрешения, не говоря уж о каком-то там графике. На девятой неделе режима повышенной готовности реальности, в которых живут власти и население, разошлись окончательно.

"Гулять по графику" - они это серьезно?

Пророчества о "цифровом концлагере", как многие противники властей называют последние цифровые решения мэрии Москвы, стали самосбывающимися. Лагерь, правда, пока получается обычный, по крайней мере в лексике и стилистике разъяснений нового режима: прогулки по расписанию, которое мы опубликуем, с собой необходимы документы о месте жительства, патруль проверит, можно ли вам гулять и так далее. Да и названо все это экспериментом. "Гулять по графику" теперь надолго пристанет к мэру Собянину, но, похоже, это жертва, на которую он вполне готов пойти.

Действительно ли столичный градоначальник плохо представляет себе, что на деле происходит в городе, если отдает столь нелепые распоряжения? Можно допустить и такой вариант. Не просчитал же он очевидную толкучку в столичном метро 15 апреля, когда у людей поголовно стали проверять только что введенные пропуска. Но скорее всего мэр и его команда выставляют себя на посмешище вовсе не потому, что они потеряли всякую связь с реальностью.

Александр Плющев

Предположим все-таки на секунду, что они это серьезно - и с 1 июня на улицах Москвы появятся наряды полиции, которых не видно уже не первую неделю. Даже единичные показательные задержания, призванные напугать разгулявшихся москвичей, могут вызвать совершенно непредсказуемый эффект. Именно поэтому, как мне кажется, ничего подобного не практиковалось даже во время формального запрета гулять. Не будет никто гонять гуляющих и во время "графика": не так уж просто затолкать зубную пасту обратно в тюбик.

Сцилла Собянина

Не стоит забывать, что днем ранее президент Владимир Путин принял решение о проведении в Москве 24 июня парада Победы. Остался всего месяц, а в городе, где будут маршировать тысячи людей, до сих пор формально запрещены прогулки, закрыты парки и скверы. Главное федеральное ведомство, ответственное за санитарные меры - Роспотребнадзор - прямым текстом заявляло, что меры можно и нужно ослаблять.

Под таким давлением Собянин просто не мог не принять хотя бы каких-то решений, которые выглядели бы как послабление, но на самом деле таковыми бы не являлись. У мэрии, обжегшейся 15 апреля, не получился реальный строгий, но короткий локдаун и она всеми силами пытается сохранить его видимость хотя бы на бумаге. Все опубликованное про прогулки выглядит безумным с точки зрения здравого смысла, но по документам - а ведь чиновники живут именно по бумагам - все в порядке. Если называть вещи своими именами, то это самое натуральное очковтирательство для начальства: комплекс мер разработан и внедрен.

Харибда Собянина

С другой стороны, столичный градоначальник не первый день в российской политике и отлично понимает, что реальных послаблений людям сейчас он дать просто не может. Впереди не только парад, но и, очевидно, голосование по поправкам в конституцию. И еще одна задача московских властей - не допустить сколько-нибудь масштабных протестных выступлений. Эпидемиологические ограничения - лучший предлог: массово люди протестовать и сами не пойдут, а с небольшими группами отважившихся, не говоря уж об одиночных пикетах, легко справятся даже не усиленные наряды полиции.

Поэтому решение о прогулках в некотором смысле наследует целому ряду законов и статей кодексов: его применять если и будут, то исключительно избирательно. Например, в отношении потенциальных митингующих. Нет у вас законного основания для нахождения на улице в пятницу вечером? Добро пожаловать в отделение полиции, вот вам протокол, пожалуйте штраф. Брать можно на всей дистанции: от выхода из дома до метро и конечной точки, заодно можно систему распознавания лиц (которая, как нас уверяли, распознает и сквозь маску) оттестировать.

Катализатор правового нигилизма

То, что люди - один из последних приоритетов для властей в России - не такая уж и новость: достаточно посмотреть, какие сектора экономики сейчас поддерживаются и какие открываются прежде всего. Другое дело, что нам, пожалуй, впервые настолько отчетливо, ярко и в то же время цинично дали это понять. Еще во времена СССР говорили, что строгость здешних законов компенсируется необязательностью их исполнения. Сейчас нам демонстрируют всю жизнеспособность этого правила спустя 30 лет после развала Союза.

Получается, что правовой нигилизм, которым так любят попрекать россиян, воспитывают сами власти. И если, не дай Бог, придется вновь столкнуться с какой-нибудь серьезной опасностью, то все, на что остается рассчитывать - нерастоптанные этим цинизмом остатки сознательности, которые в рамках ограничений, так и не названных карантином, позволили многомиллионному городу сесть на реальную самоизоляцию хотя бы на первые несколько недель.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус в России: штрафы за нарушение самоизоляции работают? Российские чиновники утверждают, что страна вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Помогли ли штрафные меры властей замедлить распространение вируса? Взгляд Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

Юмор сражается с коронавирусом Теории заговора о коронавирусе, или "Мировое правительство" на удаленке Пандемии SARS-CoV-2 - раздолье для конспирологов. Они винят во всем Билла Гейтса, масонов и рептилоидов, а будущую вакцину считают чипированием. Взгляд Сергея Елкина на теории заговора.

Юмор сражается с коронавирусом Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай! Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Как перчатки могут защитить от коронавируса? За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Чипирование людей: добро пожаловать в мир фейков о коронавирусе! С прививками от SARS-CoV-2 людям будут вживлять чипы - эту и другую ложь о коронавирусе тиражируют любители теорий заговоров. Сергей Елкин представил себе развитие событий по их версии.

Юмор сражается с коронавирусом После пандемии: почему так сложно строить планы на будущее Весь мир застыл в неопределенности и ждет окончания карантинных мер. Предсказать, какой будет жизнь после пандемии коронавируса, очень непросто, считает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус? Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Лайфхак: как остановить распространение коронавируса Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

Юмор сражается с коронавирусом Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19 Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Как мир проходит через жернова вирусной угрозы Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

Юмор сражается с коронавирусом Статистика коронавируса: конец близок? Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 охватила почти все страны мира, во многих объявлен карантин. Все хотят знать, когда это закончится. Не самый утешительный прогноз по COVID-19 от Сергея Елкина.

Юмор сражается с коронавирусом Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Какие меры принять против коронавируса? Элементарно, Ватсон Великобритания ограничила свободу передвижения граждан на три недели в борьбе против коронавируса SARS-CoV-2. Британский юмор ограничения не затронут, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Юмор сражается с коронавирусом Кому выгоден коронавирус? Пока коронавирус распространяется по миру, люди сметают с полок магазинов туалетную бумагу, макароны и крупы. Карикатурист Сергей Елкин о тех, кто выиграл от такого спроса.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

Юмор сражается с коронавирусом Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь" Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

Юмор сражается с коронавирусом Когда защита от коронавируса - фиговый листок? Как эффективно бороться с распространением COVID-19, сейчас спорят политики и эксперты. Шуточный взгляд Сергея Елкина на то, что бы сделали против вируса Адам и Ева.

Юмор сражается с коронавирусом "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2? ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

Юмор сражается с коронавирусом Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона. Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов

