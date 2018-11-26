Комментарий: Проблемы "Брекзита" отсрочены, но не решены. Что дальше?

Поразительно, с какой самоуверенностью премьер-министр Великобритании пытается одурачить своих сограждан. После саммита в Брюсселе, на котором в похоронной атмосфере был одобрен этот с трудом выторгованный договор о "Брекзите", Тереза Мэй встала перед камерами и заявила, что ее страна находится на пороге золотой эры, поскольку теперь она сможет заключать более выгодные торговые соглашения с остальным миром за пределами ЕС. Кроме того, по ее словам, теперь Великобритания восстановит контроль над миграцией и больше не будет находиться под кнутом самовластного Европейского суда в Люксембурге.

Все это - очевидная чушь, поскольку соглашение о "Брекзите" предусматривает, что поначалу во взаимоотношениях между Великобританией и Евросоюзом вообще ничего не изменится - как минимум до конца 2020 года. Возможно, этот срок увеличится еще на год или два.

Великобритания продолжит платить взносы без права голоса

На переходный период Великобритания остается частью европейского внутреннего рынка, на нее распространяется свобода передвижений граждан ЕС и соответствующая юрисдикция Европейского суда. В этот период страна продолжит платить свои членские взносы, только при этом не будет представлена в европейских структурах. Лондон не будет иметь права голоса в Совете ЕС и в Европарламенте. Возвышенные обещания "восстановить контроль" над собственными делами, которые давали борцы за "Брекзит" перед фатальным референдумом, не будут воплощены в жизнь.

Бернд Ригерт

Причем не ясно, изменится ли это после окончания переходного периода. Только если до конца 2020 года получится заключить новый договор об отношениях с ЕС, Великобритания обретет столь желанную полную независимость в собственных решениях.

Период после "Брекзита" - переход к чему?

Проблемы "Брекзита" - будущий статус Великобритании и вопрос границы с Северной Ирландией - лишь отсрочены на будущее. Реальных решений "политическая декларация" британцев и остальных европейцев не содержит. Она представляет собой в лучшем случае список пожеланий, в котором перечислены все возможные области для совместной работы.

Если воплотить этот проект в реальность, статус Великобритании будет очень близок к статусу обычного членства в ЕС. Но в этом случае нужно спросить, какой результат вообще должен быть у всего этого цирка под названием "Брекзит"? То, что получилось сейчас, не принесет существенной выгоды ни Великобритании, ни Евросоюзу. Правильно после этого исторического саммита сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте: "Проиграли все, не выиграл никто".

Глава британского правительства Тереза Мэй не особо интересуется фактами, вместо этого она обещает британским избирателям золотые горы, как когда-то это делали фантазеры, агитировавшие за отделение страны от ЕС. Она хочет каким-то образом протащить сделку через упрямый британский парламент. Перспективы у этого плохие.

Если она выиграет голосование, то, вероятно, потеряет доверие Демократической юнионистской партии Северной Ирландии и не сможет дальше возглавлять правительство. Если же она проиграет голосование, то, вероятно, будет вынуждена уйти в отставку или будет отправлена в отставку ее же собственной Консервативной партией. Мэй находится в ловушке "Брекзита". Причем ее возможному преемнику также будет нелегко выйти из этой ловушки.

Где миллиарды от "развода" Лондона и Брюсселя?

Но альтернатива принятому на саммите соглашению - жесткий вариант "Брекзита", выход страны из ЕС в марте 2019 года без какого-либо переходного периода. Хаос был бы неизбежен, от "золотой эры" не осталось бы и следов.

Даже финансовая выгода от жесткого "Брекзита" была бы весьма несущественной. Около 6 миллиардов евро платит с учетом всех скидок Великобритания в казну ЕС. Но невероятные посулы поборников "Брекзита" и премьер-министра Терезы Мэй стоят в 2-3 больше этой суммы. Одни лишь обещания переводить еженедельно по 394 миллиона евро на британское здравоохранение потянут на 20 миллиардов евро ежегодно. И это еще без учета новых ассигнований на британское сельское хозяйство.

Но не только Лондон, но и Брюссель откладывает на будущее те проблемы, которые принесет выход из ЕС третьего по величине плательщика взносов в казну. Переговоры по бюджету Евросоюза после 2021 года должны показать, кто покроет "дыру" от "Брекзита" и будет в будущем платить больше. С "дипломатическим искусством", как канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) хвалебно назвала соглашение о выходе Великобритании из ЕС, это уже не будет иметь общего. Тут нужен твердый евро и политическая воля.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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