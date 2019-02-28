Комментарий: Приключения искусственного интеллекта в России

Microsoft опубликовал исследование, согласно которому Россия впереди США и Европы по внедрению искусственного интеллекта. Не стоит переоценивать эту сенсацию, уверен Александр Плющев.
Какие чувства вы испытываете от новости "Россия опередила США и Европу по активному внедрению искусственного интеллекта"? Радость, гордость, удивление, сомнение? Я поначалу испытал огромную надежду, поскольку произошло это в дни, когда в Думе принимались очередные законы, направленные на удушение свободы слова - про оскорбления власти и фейковые новости. Понадеялся я на то, что раз с естественным интеллектом у людей, все это пишущих и утверждающих, все хуже и хуже, рано или поздно нас всех от них спасет искусственный. Но, похоже, я рано обрадовался.
Чемпионат без лидеров
В любом исследования есть два пункта, на которые стоит обращать внимание: методика и терминология. Работа, проведенная специалистами Microsoft, не исключение. Именно в этих двух вещах и кроется не то чтобы дьявол, но нечто, что подвергает сомнению сенсационность. Это был опрос, в котором участвовали по 100 руководителей высшего звена средних и крупных компаний из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании и США. Уже список стран вызывает вопросы: почему, например, среди них нет ни Южной Кореи, ни Японии, ни тем более Китая, где ежегодно получают образование тысячи специалистов по искусственному интеллекту (ИИ). Эдакий чемпионат мира без очевидных лидеров.
Впрочем, в любом случае почетно обойти США и Европу в деле применения высоких технологий. Однако список компаний не раскрывается, и мы не понимаем, есть ли среди них (я подозреваю, что нет) такие гиганты IT-индустрии, как Google, Apple или Facebook, где разработки в области ИИ - это большие направления, в которых задействовано много людей. И внедряется все это, разумеется, постоянно.
Топ-менеджеров опрашивали, как и для чего в их бизнесах используется искусственный интеллект. Сама по себе такая форма исследования оставляет открытым вопрос о том, насколько точны и правдивы были отвечающие, ведь проверить их слова невозможно. Ну, хорошо, допустим, российские бизнесмены честно и адекватно оценивают внедрение ИИ в их компаниях, но так ли велик повод для гордости, ведь кто разрабатывал эти решения, из каких они стран (предположу, что есть и российские, но их в общем числе может быть немного) - не указывается.
Проблема терминологии
Из ответов также следует, что термин ИИ трактуется весьма широкое. В целом ничего удивительного здесь нет, если вы откроете статью в Википедии про ИИ, то найдете там и такой пассаж: "Единого ответа на вопрос, чем занимается искусственный интеллект, не существует. Почти каждый автор, пишущий книгу об ИИ, отталкивается в ней от какого-либо определения, рассматривая в его свете достижения этой науки". Там, кстати, дальше и про человеческий интеллект написано неопределенно.
Авторы исследования Microsoft, очевидно, тесно ассоциируют ИИ с Business Intellegence (BI) - это компьютерные методы бизнес-анализа. Наверное, формально никакой ошибки здесь нет, но тому образу ИИ, который сложился в последние годы в прессе, подобное понимание не очень соответствует.
Если вдруг читатель ждет, что в России чуть ли не повсеместно внедряется машинное распознавание образов или моделирование маршрутов с учетом постоянно меняющихся факторов, то получит он совсем другое. Среди основных приоритетов использования ИИ в исследовании были названы: постановка правильных целей (32%), разработка бизнес-идей (26%), определение новых возможностей рынка (25%) и принятие решений (23%). То есть, сплошная бизнес-аналитика.
В погоне за кликбейтом
В результате, у пресс-релиза Microsoft, на основе которого и вышла новость в СМИ, получился, как говорят, кликбейтный заголовок. На деле же новость, на мой взгляд, должна выглядеть так: "Российские предприниматели, с их слов, чаще европейских и американских коллег компьютеризируют бизнес-процессы". Но в такое вы вряд ли бы кликнули, правда?
Что ж, Microsoft умеет продавать, ну или в данном случае - подавать. Впрочем, это хороший повод лишний раз обратить внимание на то, что россияне не только готовы внедрять компьютерные технологии, в том числе и ИИ, в свои бизнесы, но и сами активно их разрабатывают. И не так уж важно, какое место в целом мире или среди каких-то отдельно взятых стран они занимают.
С помощью ИИ-системы Botkin.AI медики диагностируют онкологические заболевания, сервис Find Face (распознавание лиц на базе "В контакте") наделал немало шуму, поразив своими возможностями, у Яндекса есть голосовой ассистент Алиса и беспилотный автомобиль, у ABBYY - решения по обработке документов. Все это - лишь самые известные российские разработки, те, что первыми приходят в голову. Бывает, что лучших результатов добиваются не гиганты с их практически фундаментальными исследованиями, а небольшие компании с узконаправленными разработками.
Все это пока удерживает Россию в числе стран, живущих в 21 веке, хоть каким-то своим кусочком, сектором, кластером. Поскольку то, что касается разных новых законов, особенно в области прав человека и правоприменительных практик, отбрасывает страну на пару веков назад, а то и подальше. Основанная на прогрессе тенденция, конечно, рано или поздно должна победить. Но придется ли нам жить в эту пору - боюсь, ни один, даже самый совершенный на сегодняшний день искусственный интеллект не ответит.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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