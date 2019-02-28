Комментарий: Приключения искусственного интеллекта в России

Какие чувства вы испытываете от новости "Россия опередила США и Европу по активному внедрению искусственного интеллекта"? Радость, гордость, удивление, сомнение? Я поначалу испытал огромную надежду, поскольку произошло это в дни, когда в Думе принимались очередные законы, направленные на удушение свободы слова - про оскорбления власти и фейковые новости. Понадеялся я на то, что раз с естественным интеллектом у людей, все это пишущих и утверждающих, все хуже и хуже, рано или поздно нас всех от них спасет искусственный. Но, похоже, я рано обрадовался.

Чемпионат без лидеров

В любом исследования есть два пункта, на которые стоит обращать внимание: методика и терминология. Работа, проведенная специалистами Microsoft, не исключение. Именно в этих двух вещах и кроется не то чтобы дьявол, но нечто, что подвергает сомнению сенсационность. Это был опрос, в котором участвовали по 100 руководителей высшего звена средних и крупных компаний из Франции, Германии, Италии, Нидерландов, России, Швейцарии, Великобритании и США. Уже список стран вызывает вопросы: почему, например, среди них нет ни Южной Кореи, ни Японии, ни тем более Китая, где ежегодно получают образование тысячи специалистов по искусственному интеллекту (ИИ). Эдакий чемпионат мира без очевидных лидеров.

Александр Плющев

Впрочем, в любом случае почетно обойти США и Европу в деле применения высоких технологий. Однако список компаний не раскрывается, и мы не понимаем, есть ли среди них (я подозреваю, что нет) такие гиганты IT-индустрии, как Google, Apple или Facebook, где разработки в области ИИ - это большие направления, в которых задействовано много людей. И внедряется все это, разумеется, постоянно.

Топ-менеджеров опрашивали, как и для чего в их бизнесах используется искусственный интеллект. Сама по себе такая форма исследования оставляет открытым вопрос о том, насколько точны и правдивы были отвечающие, ведь проверить их слова невозможно. Ну, хорошо, допустим, российские бизнесмены честно и адекватно оценивают внедрение ИИ в их компаниях, но так ли велик повод для гордости, ведь кто разрабатывал эти решения, из каких они стран (предположу, что есть и российские, но их в общем числе может быть немного) - не указывается.

Проблема терминологии

Из ответов также следует, что термин ИИ трактуется весьма широкое. В целом ничего удивительного здесь нет, если вы откроете статью в Википедии про ИИ, то найдете там и такой пассаж: "Единого ответа на вопрос, чем занимается искусственный интеллект, не существует. Почти каждый автор, пишущий книгу об ИИ, отталкивается в ней от какого-либо определения, рассматривая в его свете достижения этой науки". Там, кстати, дальше и про человеческий интеллект написано неопределенно.

Авторы исследования Microsoft, очевидно, тесно ассоциируют ИИ с Business Intellegence (BI) - это компьютерные методы бизнес-анализа. Наверное, формально никакой ошибки здесь нет, но тому образу ИИ, который сложился в последние годы в прессе, подобное понимание не очень соответствует.

Если вдруг читатель ждет, что в России чуть ли не повсеместно внедряется машинное распознавание образов или моделирование маршрутов с учетом постоянно меняющихся факторов, то получит он совсем другое. Среди основных приоритетов использования ИИ в исследовании были названы: постановка правильных целей (32%), разработка бизнес-идей (26%), определение новых возможностей рынка (25%) и принятие решений (23%). То есть, сплошная бизнес-аналитика.

В погоне за кликбейтом

В результате, у пресс-релиза Microsoft, на основе которого и вышла новость в СМИ, получился, как говорят, кликбейтный заголовок. На деле же новость, на мой взгляд, должна выглядеть так: "Российские предприниматели, с их слов, чаще европейских и американских коллег компьютеризируют бизнес-процессы". Но в такое вы вряд ли бы кликнули, правда?

Что ж, Microsoft умеет продавать, ну или в данном случае - подавать. Впрочем, это хороший повод лишний раз обратить внимание на то, что россияне не только готовы внедрять компьютерные технологии, в том числе и ИИ, в свои бизнесы, но и сами активно их разрабатывают. И не так уж важно, какое место в целом мире или среди каких-то отдельно взятых стран они занимают.

С помощью ИИ-системы Botkin.AI медики диагностируют онкологические заболевания, сервис Find Face (распознавание лиц на базе "В контакте") наделал немало шуму, поразив своими возможностями, у Яндекса есть голосовой ассистент Алиса и беспилотный автомобиль, у ABBYY - решения по обработке документов. Все это - лишь самые известные российские разработки, те, что первыми приходят в голову. Бывает, что лучших результатов добиваются не гиганты с их практически фундаментальными исследованиями, а небольшие компании с узконаправленными разработками.

Все это пока удерживает Россию в числе стран, живущих в 21 веке, хоть каким-то своим кусочком, сектором, кластером. Поскольку то, что касается разных новых законов, особенно в области прав человека и правоприменительных практик, отбрасывает страну на пару веков назад, а то и подальше. Основанная на прогрессе тенденция, конечно, рано или поздно должна победить. Но придется ли нам жить в эту пору - боюсь, ни один, даже самый совершенный на сегодняшний день искусственный интеллект не ответит.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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